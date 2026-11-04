इस दिवाली घर लाएं नया मोबाइल, हर बजट के लिए फोन ऑफर

इस दिवाली, स्मार्टफोन खरीदने वाले बेहतर डिवाइस में अपग्रेड कर सकते हैं और फेस्टिव बचत का पूरा फायदा उठा सकते हैं. चाहे उन्हें गेमिंग के लिए पावरफुल प्रोसेसर चाहिए हो, हाई-रेजॉल्यूशन कैमरा हो, या लंबी चलने वाली बैटरी — हर बजट के लिए मोबाइल मौजूद हैं, किफायती 5G स्मार्टफोन से लेकर खास डिज़ाइन वाले Nothing मोबाइल फोन तक. खरीदार Nothing दिवाली मोबाइल ऑफर भी देख सकते हैं, फिर नज़दीकी बजाज फाइनेंस पार्टनर स्टोर जाकर स्मार्टफोन, डील और इजी EMI विकल्पों की तुलना कर सकते हैं और अपना अगला फोन चुन सकते हैं.

दिवाली 2026 मोबाइल डील: हर बजट के लिए

यहां पांच मोबाइल फोन दिए गए हैं जो इस दिवाली देखने लायक हैं — रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एंट्री-लेवल मॉडल से लेकर एडवांस कैमरे वाले प्रीमियम डिवाइस तक.

बजट सेगमेंट

1. POCO C75 5G – किफायती 5G स्मार्टफोन

POCO C75 5G उन लोगों के लिए सही है जो कॉल, ब्राउज़िंग और रोज़मर्रा के मनोरंजन के लिए एक सस्ता मोबाइल चाहते हैं. इसकी 6.88-इंच 120Hz डिस्प्ले वीडियो देखने और आसान स्क्रॉलिंग के लिए काफी बड़ी है. Snapdragon 4s Gen 2 प्रोसेसर रोज़ के काम आसानी से करता है, 50MP रियर कैमरा दिन की रोशनी में साफ तस्वीरें खींचता है, और 5,160mAh की बैटरी एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन चलती है.

स्पेसिफिकेशन विवरण प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 डिस्प्ले 6.88-इंच HD+ LCD, 120Hz रियर कैमरा 50MP फ्रंट कैमरा 5MP बैटरी 5,160mAh, 18 W चार्जिंग ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 पर आधारित HyperOS



2. moto G37 Power 5G – किफायती कीमत में लंबी बैटरी लाइफ

moto G37 Power 5G उन लोगों के लिए सही है जो लंबे समय तक चार्जर से दूर रहते हैं. इसकी 7,000 mAh बैटरी लंबे समय तक स्ट्रीमिंग, ब्राउज़िंग और कॉलिंग को सपोर्ट करती है, जबकि Dimensity 6400 प्रोसेसर रोज़मर्रा के ऐप्स को आसानी से चलाता है. 6.67-इंच का 120Hz डिस्प्ले स्क्रॉलिंग को स्मूद रखता है, और Dolby Atmos स्टीरियो स्पीकर फिल्में देखने या संगीत सुनने के अनुभव को और बेहतर बनाते हैं.

स्पेसिफिकेशन विवरण प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6400 डिस्प्ले 6.67-इंच HD+ LCD, 120Hz रियर कैमरा 50MP फ्रंट कैमरा 8MP बैटरी 7,000 mAh, 30W TurboPower चार्जिंग ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16

मिड-रेंज सेगमेंट

3. POCO X7 Pro 5G – मिड-रेंज गेमिंग फोन

POCO X7 Pro 5G उन गेमर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है जो ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसका Dimensity 8400 Ultra प्रोसेसर हेवी ग्राफिक्स वाले गेम्स को आसानी से चलाता है, जबकि 6.67-इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले पर तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखती हैं. 6,550mAh की बैटरी लंबे गेमिंग सेशन में भी चलती रहती है और 90W फास्ट चार्जिंग से फोन जल्दी चार्ज हो जाता है.

स्पेसिफिकेशन विवरण प्रोसेसर MediaTek Dimensity 8400 Ultra डिस्प्ले 6.67-इंच 1.5K AMOLED, 120Hz रियर कैमरा 50MP मेन OIS के साथ + 8MP अल्ट्रावाइड फ्रंट कैमरा 20MP बैटरी 6,550mAh, 90W फास्ट चार्जिंग ऑपरेटिंग सिस्टम HyperOS 2, Android 15 पर आधारित

4. Nothing Phone (4b) – अलग डिज़ाइन और भरोसेमंद बैटरी लाइफ

Nothing के मोबाइल फोन में दिलचस्पी रखने वाले खरीदार Phone (4b) पर Nothing के दिवाली मोबाइल ऑफर देख सकते हैं. इसका Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर रोज़मर्रा का मल्टीटास्किंग और कैज़ुअल गेमिंग आसानी से संभालता है, जबकि 6.77-इंच 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले शानदार रंग देती है. 6,000 mAh की बैटरी बार-बार चार्ज करने की ज़रूरत कम करती है, Glyph Bar विज़ुअल नोटिफिकेशन देता है, और 50MP OIS कैमरा साफ फोटो खींचने में मदद करता है.

स्पेसिफिकेशन विवरण प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 डिस्प्ले 6.77-inch FHD+ Super AMOLED, 120Hz रियर कैमरे 50MP main (OIS + EIS) + 8MP ultrawide फ्रंट कैमरा 16MP बैटरी 6,000 mAh, 33 W फास्ट चार्जिंग ऑपरेटिंग सिस्टम Nothing OS based on Android 16

दिवाली 2026 के लिए मोबाइल फोन की कीमतें और इजी EMI डील्स

इस दिवाली, नीचे दिए गए पांचों स्मार्टफोन पर बजाज फाइनेंस की तरफ से एक खास ऑफर है: चुनिंदा मॉडलों पर ज़ीरो डाउन पेमेंट, ₹830 प्रति माह से शुरू होने वाली इजी EMI, और सुविधाजनक चुकाने की अवधि. ग्राहक कीमतों की तुलना कर सकते हैं और किसी पार्टनर स्टोर पर जाने से पहले लागू त्योहारी फायदों के लिए Nothing दिवाली मोबाइल ऑफर देख सकते हैं.

मॉडल कीमत* POCO C75 5G (4GB RAM + 128GB ROM) ₹12,499 moto G37 Power 5G (4GB RAM + 128GB ROM) ₹16,990 POCO X7 Pro 5G (12GB RAM + 256GB ROM) ₹25,999 Nothing Phone (4b) (8GB RAM + 128GB ROM) ₹39,999 Nothing Phone (4a) Pro (8GB RAM + 128GB ROM) ₹54,999



अपडेट किया गया: नवंबर 2026

*अस्वीकरण: कीमतें और ऑफर, स्थान, वेरिएंट, योग्यता और पार्टनर स्टोर के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं. नवीनतम कीमतों और ऑफर के लिए कृपया नज़दीकी पार्टनर स्टोर पर जाएं.

इस दिवाली बजाज फाइनेंस के साथ नया मोबाइल खरीदें

खरीदार अपने नज़दीकी बजाज फाइनेंस पार्टनर स्टोर पर जाकर POCO और motorola के मॉडलों को Nothing मोबाइल फोन और अन्य लोकप्रिय डिवाइसों से तुलना कर सकते हैं. बजाज फाइनेंस की इजी EMI सिर्फ ₹830 प्रति माह से शुरू होती है और चुकाने की अवधि 3 से 60 महीने तक है, जिससे खरीदार पूरी राशि एक साथ दिए बिना नया मोबाइल घर ले जा सकते हैं. कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन पर ज़ीरो डाउन पेमेंट के ऑफर भी मिलते हैं, जो योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं.

इस दिवाली बजाज फाइनेंस की इजी EMI पर नया फोन खरीदने के चरण

चरण 1: नज़दीकी बजाज फाइनेंस पार्टनर स्टोर पर जाएं.

चरण 2: उपलब्ध फेस्टिव स्मार्टफोन डील्स देखें.

चरण 3: योग्य मॉडलों पर मोबाइल की कीमतें, स्पेसिफिकेशन और ज़ीरो डाउन पेमेंट ऑफर की तुलना करें.

चरण 4: एक स्मार्टफोन चुनें और चुकाने की उचित अवधि चुनें.

चरण 5: ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करें और अप्रूवल के बाद स्मार्टफोन घर ले जाएं.

डिस्क्लेमर: यह एक स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. ABP Network Pvt. Ltd. और/या ABP Live इस लेख की सामग्री और/या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता है और न ही उनसे सहमति रखता है. पाठकों को अपने विवेक से निर्णय लेने की सलाह दी जाती है.