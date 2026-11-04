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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमहादेव बेटिंग ऐप का को-फाउंडर रवि उप्पल रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, जांच एजेंसी को बड़ी सफलता

महादेव बेटिंग ऐप का को-फाउंडर रवि उप्पल रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, जांच एजेंसी को बड़ी सफलता

रवि उप्पल की गिरफ्तारी की यह बड़ी सफलता मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के पहले ही ओमान से भारत लाए जाने के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Nov 2026 08:20 PM (IST)
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महादेव बेटिंग ऐप मामले में जांच एजेंसियों को एक और बड़ी सफलता मिली है. जांच एजेंसियों ने ऐप कंपनी के को-फाउंडर और करोड़ों के अवैध बेटिंग सिंडिकेट के मुख्य आरोपी रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया है. मामले से जुड़े अधिकारियों ने बुधवार (4 नवंबर, 2026) को यह जानकारी दी और इसे एक हफ्ते के भीतर इस केस में एक और बड़ी कामयाबी बताया.

यह बड़ी सफलता मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के पहले ही ओमान से भारत लाए जाने के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है. रवि उप्पल पर हजारों करोड़ रुपये के अवैध बेटिंग सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप है. इंटरपोल ने अक्टूबर 2023 में रवि उप्पल के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था.

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भारतीय एजेंसियां रवि उप्पल की प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज करने में जुटी 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, रवि उप्पल कथित तौर पर हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपये के लेन-देन संभालता था. इस मामले में छत्तीसगढ़ के नेताओं और अधिकारियों से कथित संपर्कों की भी जांच की जा रही है. वहीं, भारतीय एजेंसियां अब रवि उप्पल के दुबई से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज करने में जुटी है. 

रायपुर CBI स्पेशल कोर्ट में सौरभ चंद्राकर के खिलाफ सुनवाई पूरी

वहीं, महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई. सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी सौरभ चंद्राकर के वकील तुषार गिरी ने कहा कि कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर को CBI की 8 दिनों की कस्टोडियल रिमांड को मंजूरी दी है. अब सीबीआई सौरभ चंद्राकर को लेकर दिल्ली जाएगी.

उन्होंने कहा कि सौरभ चंद्राकर को फिर से 12 नवंबर को कोर्ट में पेश करना है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी कोर्ट में सौरभ चंद्राकर की 3 तीन की कस्टोडियल रिमांड की अर्जी लगाई है. 

यह भी पढ़ेंः 'पंजाब की आवाज...' सिद्धू मूसेवाला से कैसे मिले थे राहुल गांधी? जानें कैसे हुई थी हत्या?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 04 Nov 2026 07:28 PM (IST)
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