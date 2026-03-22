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बैंक से आया ईमेल बन सकता है खतरा! एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका अकाउंट, इन 3 चीजों को कभी न करें नजरअंदाज

Online Scam: आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बना दिया है लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के तरीके भी तेजी से बढ़े हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Mar 2026 02:05 PM (IST)
Online Scam: आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बना दिया है लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के तरीके भी तेजी से बढ़े हैं.

आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बना दिया है लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के तरीके भी तेजी से बढ़े हैं. साइबर अपराधी अब लोगों को निशाना बनाने के लिए बेहद चालाकी से बैंक के नाम पर नकली ईमेल भेज रहे हैं. ये ईमेल इतने असली लगते हैं कि आम इंसान आसानी से इनके झांसे में आ जाता है और एक छोटी सी गलती उसकी जमा-पूंजी पर भारी पड़ सकती है.

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दरअसल, यह पूरा खेल एक खास तरह की ठगी पर आधारित होता है जिसे फिशिंग कहा जाता है. इसमें ठग आपको ऐसा मेल भेजते हैं जो बिल्कुल आपके बैंक जैसा दिखता है. कभी इसमें खाते के बंद होने का डर दिखाया जाता है तो कभी किसी इनाम का लालच दिया जाता है. जैसे ही आप उस मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं. यह साइट असली बैंक की वेबसाइट जैसी ही नजर आती है जिससे लोगों को शक नहीं होता. लेकिन जैसे ही आप वहां अपनी जानकारी भरते हैं वह सीधे ठगों के हाथ में पहुंच जाती है.
दरअसल, यह पूरा खेल एक खास तरह की ठगी पर आधारित होता है जिसे फिशिंग कहा जाता है. इसमें ठग आपको ऐसा मेल भेजते हैं जो बिल्कुल आपके बैंक जैसा दिखता है. कभी इसमें खाते के बंद होने का डर दिखाया जाता है तो कभी किसी इनाम का लालच दिया जाता है. जैसे ही आप उस मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं. यह साइट असली बैंक की वेबसाइट जैसी ही नजर आती है जिससे लोगों को शक नहीं होता. लेकिन जैसे ही आप वहां अपनी जानकारी भरते हैं वह सीधे ठगों के हाथ में पहुंच जाती है.
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ऐसे मामलों में सबसे जरूरी है सतर्क रहना. अगर आपके पास बैंक के नाम से कोई मेल आता है तो उस पर भरोसा करने से पहले उसकी बारीकी से जांच करना बेहद जरूरी है. सबसे पहले उस ईमेल के भेजने वाले पते को ध्यान से देखें. अक्सर नकली मेल किसी अजीब या अनऑफिशियल आईडी से भेजे जाते हैं जो असली बैंक से मेल नहीं खाते. इसके अलावा ऐसे मेल में भाषा की गलतियां या जल्दबाजी में कार्रवाई करने का दबाव भी साफ दिखाई देता है जो एक बड़ा संकेत होता है कि मामला संदिग्ध है.
ऐसे मामलों में सबसे जरूरी है सतर्क रहना. अगर आपके पास बैंक के नाम से कोई मेल आता है तो उस पर भरोसा करने से पहले उसकी बारीकी से जांच करना बेहद जरूरी है. सबसे पहले उस ईमेल के भेजने वाले पते को ध्यान से देखें. अक्सर नकली मेल किसी अजीब या अनऑफिशियल आईडी से भेजे जाते हैं जो असली बैंक से मेल नहीं खाते. इसके अलावा ऐसे मेल में भाषा की गलतियां या जल्दबाजी में कार्रवाई करने का दबाव भी साफ दिखाई देता है जो एक बड़ा संकेत होता है कि मामला संदिग्ध है.
Published at : 22 Mar 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Online Scam TECH NEWS HINDI Bank Email Fraud

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