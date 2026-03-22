बैंक से आया ईमेल बन सकता है खतरा! एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका अकाउंट, इन 3 चीजों को कभी न करें नजरअंदाज

दरअसल, यह पूरा खेल एक खास तरह की ठगी पर आधारित होता है जिसे फिशिंग कहा जाता है. इसमें ठग आपको ऐसा मेल भेजते हैं जो बिल्कुल आपके बैंक जैसा दिखता है. कभी इसमें खाते के बंद होने का डर दिखाया जाता है तो कभी किसी इनाम का लालच दिया जाता है. जैसे ही आप उस मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं. यह साइट असली बैंक की वेबसाइट जैसी ही नजर आती है जिससे लोगों को शक नहीं होता. लेकिन जैसे ही आप वहां अपनी जानकारी भरते हैं वह सीधे ठगों के हाथ में पहुंच जाती है.