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बैंक से आया ईमेल बन सकता है खतरा! एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका अकाउंट, इन 3 चीजों को कभी न करें नजरअंदाज
Online Scam: आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बना दिया है लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के तरीके भी तेजी से बढ़े हैं.
आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बना दिया है लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के तरीके भी तेजी से बढ़े हैं. साइबर अपराधी अब लोगों को निशाना बनाने के लिए बेहद चालाकी से बैंक के नाम पर नकली ईमेल भेज रहे हैं. ये ईमेल इतने असली लगते हैं कि आम इंसान आसानी से इनके झांसे में आ जाता है और एक छोटी सी गलती उसकी जमा-पूंजी पर भारी पड़ सकती है.
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Published at : 22 Mar 2026 02:05 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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