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YouTube Shorts AI Feature: YouTube ने अपने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को और मजेदार बनाने के लिए Reimagine नाम का नया फीचर लॉन्च किया है. यह फीचर यूजर्स को किसी भी शॉर्ट वीडियो के एक फ्रेम को उठाकर उसे पूरी तरह अलग और क्रिएटिव 8 सेकंड के वीडियो में बदलने की सुविधा देता है. यानी अब एक साधारण सीन भी कुछ ही सेकंड में नया और आकर्षक रूप ले सकता है.

AI की ताकत

इस फीचर की असली ताकत इसके AI सिस्टम में छिपी है. YouTube का एडवांस वीडियो मॉडल Veo इस प्रक्रिया को संभालता है जो वीडियो के साथ ऑडियो भी खुद तैयार करता है. वहीं Google का Gemini यूजर्स को नए-नए आइडिया और सुझाव देता है जिससे वीडियो और ज्यादा क्रिएटिव बन सके. खास बात यह है कि आप चाहें तो इन सुझावों का इस्तेमाल करें या अपनी सोच के हिसाब से वीडियो तैयार करें.

कैसे काम करता है Reimagine फीचर

इस टूल का इस्तेमाल करना काफी आसान रखा गया है. यूजर किसी भी शॉर्ट वीडियो से एक फ्रेम चुन सकता है और उसे अलग-अलग तरीकों से कस्टमाइज कर सकता है. इसमें आप अपनी फोटो या ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, AI को निर्देश दे सकते हैं या फिर दिए गए क्रिएटिव सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद यह टूल खुद ही एक नया वीडियो क्लिप तैयार कर देता है जिसमें ऑडियो भी सिंक रहता है.

क्रिएटर्स को मिलेगा पूरा क्रेडिट

इस फीचर की एक खास बात यह है कि जब भी कोई यूजर Reimagine से वीडियो बनाता है तो वह ऑटोमैटिकली ओरिजिनल वीडियो से लिंक हो जाता है. इससे असली क्रिएटर को उसका क्रेडिट मिलता है और उसके कंटेंट की पहुंच भी बढ़ती है. यानी नए और पुराने दोनों क्रिएटर्स को इसका फायदा मिलेगा.

कंटेंट क्रिएशन का नया दौर

Reimagine फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है जो बिना ज्यादा एडिटिंग स्किल के भी क्रिएटिव वीडियो बनाना चाहते हैं. अब कोई भी यूजर आसानी से आकर्षक कंटेंट तैयार कर सकता है और YouTube पर अपनी पहचान बना सकता है.

जैसे-जैसे AI तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे वीडियो बनाने और शेयर करने का तरीका भी पूरी तरह बदलता जा रहा है. Reimagine इसी बदलाव की एक झलक है जो आने वाले समय में कंटेंट क्रिएशन को और आसान और रोचक बना सकता है.

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