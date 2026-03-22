राजस्थान बोर्ड (RBSE) की 10वीं की परीक्षा में शामिल लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 23 मार्च 2026 को 10वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है. यह रिजल्ट बोर्ड के अधिकारियों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किया जाएगा. रिजल्ट में न सिर्फ छात्रों के अंक दिखेंगे, बल्कि पासिंग प्रतिशत और जेंडर वाइज विवरण भी शामिल होगा.

राज्य भर के छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रिजल्ट देख पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो भी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट के बिना भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि इंटरनेट के बिना कैसे राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 जरूरी जानकारी

इस साल राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा 12 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी और 28 फरवरी 2026 को खत्म हुई. परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी, जो सुबह 8:30 बजे से रात 11:45 बजे तक चली.इस साल लगभग 10 लाख छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. ऐसे में परीक्षा के परिणाम में छात्रों के अंक, पासिंग प्रतिशत और जेंडर वाइज विवरण शामिल होंगे.

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे देखें?

1. अगर आपके पास इंटरनेट है, तो रिजल्ट चेक करना बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको लॉगिन डिटेल्स (जैसे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ) दर्ज करनी होगी.

4. डिटेल्स भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.

5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

6. रिजल्ट देखें और इसे डाउनलोड करके अपने पास रखें.

7. भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में भी रख सकते हैं.

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इंटरनेट नहीं है? टेंशन न लें, मोबाइल से ऐसे देखें रिजल्ट

अगर रिजल्ट के दिन वेबसाइट क्रैश हो जाए या आपके पास इंटरनेट उपलब्ध न हो, तो आप अपने मोबाइल मैसेज के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं. अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं. मैसेज में ‘RAJ10’ टाइप करें. इसे 56263 पर भेज दें, कुछ ही समय में आपका रिजल्ट आपके मोबाइल में मैसेज के रूप में आ जाएगा. इस तरह आप बिना इंटरनेट के भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं और किसी भी तरह की चिंता से बच सकते हैं.

रोल नंबर खो गया है? नाम से भी रिजल्ट देखें

कई बार स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड या रोल नंबर खो जाता है. ऐसे में भी रिजल्ट चेक करना संभव है. इसके लिए आप IndiaResults जैसी थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं. वेबसाइट पर जाएं, अपने नाम और पिता के नाम की मदद से खोज करें. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

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