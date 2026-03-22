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बिना इंटरनेट के भी फोन में चलेगा लाइव टीवी! अब फ्री में देख सकेंगे LIVE चैनल, जानिए क्या है ये नया फीचर
D2M Technology: इंटरनेट के बिना मोबाइल पर लाइव टीवी देखने का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है.
इंटरनेट के बिना मोबाइल पर लाइव टीवी देखने का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है. भारत में D2M यानी डायरेक्ट-टू-मोबाइल तकनीक को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब इस दिशा में बड़ी प्रगति सामने आई है. Khushtech Korea इस तकनीक वाले फीचर फोन के लिए भारत में BIS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है. इसका सीधा मतलब है कि बहुत जल्द देश में ऐसे फोन तैयार होने लगेंगे जिनमें बिना इंटरनेट के फ्री में लाइव टीवी चैनल देखे जा सकेंगे.
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Published at : 22 Mar 2026 01:15 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion