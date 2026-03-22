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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबिना इंटरनेट के भी फोन में चलेगा लाइव टीवी! अब फ्री में देख सकेंगे LIVE चैनल, जानिए क्या है ये नया फीचर

बिना इंटरनेट के भी फोन में चलेगा लाइव टीवी! अब फ्री में देख सकेंगे LIVE चैनल, जानिए क्या है ये नया फीचर

D2M Technology: इंटरनेट के बिना मोबाइल पर लाइव टीवी देखने का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Mar 2026 01:15 PM (IST)
D2M Technology: इंटरनेट के बिना मोबाइल पर लाइव टीवी देखने का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है.

इंटरनेट के बिना मोबाइल पर लाइव टीवी देखने का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है. भारत में D2M यानी डायरेक्ट-टू-मोबाइल तकनीक को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब इस दिशा में बड़ी प्रगति सामने आई है. Khushtech Korea इस तकनीक वाले फीचर फोन के लिए भारत में BIS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है. इसका सीधा मतलब है कि बहुत जल्द देश में ऐसे फोन तैयार होने लगेंगे जिनमें बिना इंटरनेट के फ्री में लाइव टीवी चैनल देखे जा सकेंगे.

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रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने नवी मुंबई स्थित अपनी पार्टनर यूनिट में इन फोनों का शुरुआती उत्पादन पूरा कर लिया है और अब बड़े स्तर पर निर्माण की तैयारी चल रही है. हर साल लाखों यूनिट बनाने का लक्ष्य रखा गया है. कंपनी के मुताबिक, पहले वर्जन के बाद और एडवांस मॉडल भी लाए जाएंगे जिनमें नई तकनीक और भविष्य में AI सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इन फोनों का डेवलपमेंट पूरी तरह तैयार हो जाएगा.
रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने नवी मुंबई स्थित अपनी पार्टनर यूनिट में इन फोनों का शुरुआती उत्पादन पूरा कर लिया है और अब बड़े स्तर पर निर्माण की तैयारी चल रही है. हर साल लाखों यूनिट बनाने का लक्ष्य रखा गया है. कंपनी के मुताबिक, पहले वर्जन के बाद और एडवांस मॉडल भी लाए जाएंगे जिनमें नई तकनीक और भविष्य में AI सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इन फोनों का डेवलपमेंट पूरी तरह तैयार हो जाएगा.
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अगर आसान भाषा में समझें तो D2M तकनीक मोबाइल को एक छोटे टीवी में बदल देती है. इसमें फोन के अंदर एक खास रिसीवर चिप लगाई जाती है जो एंटीना की तरह काम करती है. यही चिप सीधे ब्रॉडकास्ट सिग्नल को पकड़ती है और बिना किसी इंटरनेट या डेटा के लाइव टीवी चैनल दिखाती है. यानी यूजर को न तो डेटा खर्च करना होगा और न ही नेटवर्क की चिंता करनी पड़ेगी. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस तकनीक के जरिए OTT कंटेंट भी एक्सेस किया जा सकता है.
अगर आसान भाषा में समझें तो D2M तकनीक मोबाइल को एक छोटे टीवी में बदल देती है. इसमें फोन के अंदर एक खास रिसीवर चिप लगाई जाती है जो एंटीना की तरह काम करती है. यही चिप सीधे ब्रॉडकास्ट सिग्नल को पकड़ती है और बिना किसी इंटरनेट या डेटा के लाइव टीवी चैनल दिखाती है. यानी यूजर को न तो डेटा खर्च करना होगा और न ही नेटवर्क की चिंता करनी पड़ेगी. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस तकनीक के जरिए OTT कंटेंट भी एक्सेस किया जा सकता है.
Published at : 22 Mar 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
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