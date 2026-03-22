बिना इंटरनेट के भी फोन में चलेगा लाइव टीवी! अब फ्री में देख सकेंगे LIVE चैनल, जानिए क्या है ये नया फीचर

अगर आसान भाषा में समझें तो D2M तकनीक मोबाइल को एक छोटे टीवी में बदल देती है. इसमें फोन के अंदर एक खास रिसीवर चिप लगाई जाती है जो एंटीना की तरह काम करती है. यही चिप सीधे ब्रॉडकास्ट सिग्नल को पकड़ती है और बिना किसी इंटरनेट या डेटा के लाइव टीवी चैनल दिखाती है. यानी यूजर को न तो डेटा खर्च करना होगा और न ही नेटवर्क की चिंता करनी पड़ेगी. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस तकनीक के जरिए OTT कंटेंट भी एक्सेस किया जा सकता है.