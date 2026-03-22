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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड आपने नाम कर लिया है. जी हां, बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कुल सेवा अवधि अब सबसे लंबी हो गई है और इसी के साथ उन्होंने 8931 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है. इस उपलब्धि पर कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है.

यह रिकॉर्ड पहले सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम था, जिन्होंने 8930 दिनों तक शासन किया था. मोदी ने इस आंकड़े को पार करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है. खास बात यह है कि उनका यह सफर अभी भी जारी है.

योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को इस उपलब्धि पर बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 145 करोड़ भारतीयों की सुख, समृद्धि और संतुष्टि के लिए निरंतर कार्यरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कीर्तिमान ऐतिहासिक है. उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत के निर्माण को समर्पित यह उपलब्धि जन विश्वास का प्रतीक है. उनके नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित कर रहा है.

145 करोड़ भारतीयों की सुख, समृद्धि और संतुष्टि के लिए सतत साधनारत, राष्ट्र के अमृतकाल के सारथी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को भारत के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाले शासन प्रमुख बनने पर हार्दिक बधाई।



'विकसित भारत' के निर्माण को समर्पित यह ऐतिहासिक कीर्तिमान… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 22, 2026

रिकॉर्ड और राजनीतिक महत्व

नरेंद्र मोदी ने 8931 दिनों का कार्यकाल पूरा किया. वहीं पवन कुमार चामलिंग का 8930 दिन का रिकॉर्ड अब पीछे छूट गया और इसी के साथ यह भारत में सबसे लंबा शासनकाल बन गया है. इस उपलब्धि को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लगातार जनसमर्थन और नेतृत्व क्षमता के चलते यह रिकॉर्ड संभव हो पाया है. वहीं, समर्थकों का कहना है कि मोदी के नेतृत्व में देश विकास और प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर चुका है.