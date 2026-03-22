'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की छोटी बहन बन इस एक्ट्रेस ने लूटी वाहवाही, छोटे से रोल में खूब चमकीं

'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म के हर एक किरदार, हर एक सीन की जमकर तारीफ हो रही है. सबसे ज्यादा एक सीन की चर्चा हो रही है, वो सीन है शुरुआत में जब रणवीर अपने परिवार का बदला लेने और बहन को बचाने जाते हैं. इस सीन के बारे में ज्यादा डीटेल में फिलहाल बात नहीं करेंगे. लेकिन इतना जरूर बता दें कि खुद एसएस राजामौली ने भी इस सीन की तारीफ की है. इस सीन में रणवीर सिंह तो थे ही, उनके साथ थीं उनकी ऑनस्क्रीन बहन.

कौन हैं 'जसलीन'?

इस सीन के लिए जितनी तारीफ रणवीर सिंह की हो रही हैं, उतनी ही तारीफ उनकी ऑनस्क्री बहन की भी हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किरदार किसने निभाया है? नहीं जानते होंगे ना, क्योंकि फिल्म में इन एक्ट्रेस के कुछ ही सीन हैं और इनकी एक्टिंग को देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये एक्टिंग कर रही थीं. इस एक्ट्रेस का नाम है परी पंढेर.

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परी पंढेर हैं पंजाबी एक्ट्रेस

परी पंढेर का पूरा नाम परवीन कौर पंढेर है. ये पंजाब की एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं. परी ने कई पंजाबी म्यूजिक वीडियोज में काम किया है. इसके अलावा परी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. फिल्म में परी के कुछ ही सीन हैं लेकिन पहला ही सीन इतना इम्पैक्फुल और पावरफुल है कि देखते ही बन रहा है. रणवीर और परी दोनों ने ही इस सीन में जो इमोशंस दिखाए हैं, उससे हर कोई थिएटर में इमोशनल हो गया.

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एसएस राजामौली ने भी की तारीफ

परी की एक्टिंग की केवल दर्शकों ने ही नहीं बल्कि एसएस राजामौली ने भी खूब तारीफ की है. उन्होंने 'धुरंधर 2' देखने के बाद इस फिल्म का छोटा सा रिव्यू शेयर किया. जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह की तारीफ करते कहा कि क्या परफॉर्मेंस दी है. इसके बाद उन्होंने परी वाले सीक्वेंस की बात करते हुए कहा, 'बहन के साथ वाला सीक्वेंस जो शेड में था वो एक्टिंग का मास्टरक्लास है.' राजामौली ने इस एक लाइन से ही रणवीर और परी दोनों की तारीफ की है.

बता दें कि 'धुरंधर 2' 19 मार्च को रिलीज हुई है. इस फिल्म को दर्शकों के साथ ही सेलेब्स का भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के तीन दिन कलेक्शन को ही देखें तो इसकी पॉपुलैरिटी के बारे पता चलता है. फिल्म ने तीन दिनों में ही इंडिया में 300 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लिया है.