हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा

ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा

Iran-Middle East War: ईरान में जारी युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कई देश के जहाज फंसे हुए हैं, जिनपर भारी मात्रा में गैस और तेल लदे हुए हैं. इस बीच कई देशों ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 22 Mar 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के कई बड़े देशों ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है. इस बयान में ईरान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और तुरंत अपनी एक्टिविटी रोकने की मांग की गई है. इस बयान में संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया. इन देशों ने कहा कि वे खाड़ी क्षेत्र में बिना हथियार वाले व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं. साथ ही तेल और गैस से जुड़ी नागरिक सुविधाओं पर हमले को भी गंभीर बताया गया है.

सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर जताई गई है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से पूरी दुनिया का 20 फीसदी तेल का ट्रांसपोर्ट होता है. बयान में कहा गया कि ईरान की गतिविधियों की वजह से यह रास्ता लगभग बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है, जिससे ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ सकता है. इन देशों ने यह भी कहा कि क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ रहा है, जो चिंता की बात है. उन्होंने ईरान से तुरंत अपने कदम रोकने को कहा है, जिसमें धमकी देना, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाना, ड्रोन और मिसाइल हमले करना शामिल है.

कई देश मिलकर स्थिति को शांत करने की कोशिश

बयान के साथ ही सभी देशों ने ईरान से कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पालन करे और समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाए रखे. यह संयुक्त बयान साफ दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ रही है और कई देश मिलकर स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Iran-US War: 'फ्यूल सेक्टर छुआ तो US के सिस्टम पर होगा साइबर-अटैक', मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान का अल्टीमेटम

Published at : 22 Mar 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
UN UN  WORLD NEWS IN HINDI Strait Of Hormuz IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा
ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा
विश्व
Israel-US Iran War Live: ईरान के हमले से दहला इजरायल, परमाणु प्लांट वाले शहर पर दागी मिसाइलें, 100 से ज्यादा लोग घायल
Live: ईरान के हमले से दहला इजरायल, परमाणु प्लांट वाले शहर पर दागी मिसाइलें
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास शिप पर ड्रोन से हुआ अटैक, युद्ध ने लिया भयानक रूप
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास शिप पर ड्रोन से हुआ अटैक, युद्ध ने लिया भयानक रूप
विश्व
Iran-US War: 'फ्यूल सेक्टर छुआ तो US के सिस्टम पर होगा साइबर-अटैक', मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान का अल्टीमेटम
'फ्यूल सेक्टर छुआ तो US के सिस्टम पर होगा साइबर-अटैक', जंग के बीच ईरान का अल्टीमेटम
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा
ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: PM मोदी बने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता, CM योगी आदित्यनाथ ने इस अंदाज में दी बधाई
पीएम नरेंद्र मोदी बने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता, CM योगी आदित्यनाथ ने इस अंदाज में दी बधाई
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की छोटी बहन बन इस एक्ट्रेस ने लूटी वाहवाही, छोटे से रोल में खूब चमकीं
'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की छोटी बहन बन इस एक्ट्रेस ने लूटी वाहवाही, छोटे से रोल में खूब चमकीं
क्रिकेट
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
इंडिया
मोटे हुए तो कट जाएगी सैलरी... फिटनेस के लिए नया नियम ला सकती है एयर इंडिया, जानें पूरा मामला
मोटे हुए तो कट जाएगी सैलरी... फिटनेस के लिए नया नियम ला सकती है एयर इंडिया, जानें पूरा मामला
हेल्थ
COVID And Cancer Risk: जिन लोगों को हुआ था सीवियर कोविड, वे तुरंत करा लें यह टेस्ट, वरना यह कैंसर बना लेगा शरीर में घर
जिन लोगों को हुआ था सीवियर कोविड, वे तुरंत करा लें यह टेस्ट, वरना यह कैंसर बना लेगा शरीर में घर
शिक्षा
इंटरनेट नहीं तो भी टेंशन नहीं! ऐसे चेक कर सकते हैं राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट, कभी भी हो सकता है जारी
इंटरनेट नहीं तो भी टेंशन नहीं! ऐसे चेक कर सकते हैं राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट, कभी भी हो सकता है जारी
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Embed widget