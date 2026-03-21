Upcoming Smartphone Sale: स्मार्टफोन लवर्स के लिए बड़ी खबर! अगले हफ्ते इन 4 स्मार्टफोन की शुरू होने वाली है सेल, देखें लिस्ट

सबसे पहले बात करें Vivo T5x 5G की तो इसकी बिक्री 24 मार्च से शुरू होगी. यह फोन खास तौर पर अपनी बड़ी 7200mAh बैटरी के कारण चर्चा में है जो लंबे समय तक इस्तेमाल का भरोसा देती है. इसके साथ ही इसमें मीडियाटेक Dimensity 7400-Turbo प्रोसेसर दिया गया है जो परफॉर्मेंस को स्मूद बनाता है. कैमरा की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर सेटअप और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. साथ ही 6.76 इंच की बड़ी डिस्प्ले यूजर्स को बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है.