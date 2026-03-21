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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीUpcoming Smartphone Sale: स्मार्टफोन लवर्स के लिए बड़ी खबर! अगले हफ्ते इन 4 स्मार्टफोन की शुरू होने वाली है सेल, देखें लिस्ट

Upcoming Smartphone Sale: स्मार्टफोन लवर्स के लिए बड़ी खबर! अगले हफ्ते इन 4 स्मार्टफोन की शुरू होने वाली है सेल, देखें लिस्ट

Upcoming Smartphone Sale: अगले हफ्ते स्मार्टफोन बाजार में हलचल बढ़ने वाली है क्योंकि कई नए 5G फोन एक साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Mar 2026 11:47 AM (IST)
Upcoming Smartphone Sale: अगले हफ्ते स्मार्टफोन बाजार में हलचल बढ़ने वाली है क्योंकि कई नए 5G फोन एक साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं.

अगले हफ्ते स्मार्टफोन बाजार में हलचल बढ़ने वाली है क्योंकि कई नए 5G फोन एक साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं. Vivo से लेकर Realme और Poco तक, अलग-अलग कंपनियां अपने लेटेस्ट डिवाइस ग्राहकों के लिए पेश करने वाली हैं जिनकी सेल मुख्य रूप से Flipkart पर शुरू होगी.

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सबसे पहले बात करें Vivo T5x 5G की तो इसकी बिक्री 24 मार्च से शुरू होगी. यह फोन खास तौर पर अपनी बड़ी 7200mAh बैटरी के कारण चर्चा में है जो लंबे समय तक इस्तेमाल का भरोसा देती है. इसके साथ ही इसमें मीडियाटेक Dimensity 7400-Turbo प्रोसेसर दिया गया है जो परफॉर्मेंस को स्मूद बनाता है. कैमरा की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर सेटअप और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. साथ ही 6.76 इंच की बड़ी डिस्प्ले यूजर्स को बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है.
सबसे पहले बात करें Vivo T5x 5G की तो इसकी बिक्री 24 मार्च से शुरू होगी. यह फोन खास तौर पर अपनी बड़ी 7200mAh बैटरी के कारण चर्चा में है जो लंबे समय तक इस्तेमाल का भरोसा देती है. इसके साथ ही इसमें मीडियाटेक Dimensity 7400-Turbo प्रोसेसर दिया गया है जो परफॉर्मेंस को स्मूद बनाता है. कैमरा की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर सेटअप और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. साथ ही 6.76 इंच की बड़ी डिस्प्ले यूजर्स को बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है.
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वहीं Poco X8 Pro 5G की सेल 23 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. इस फोन में मीडियाटेक Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर दिया गया है जो इसे पावरफुल बनाता है. 6500mAh बैटरी के साथ 100 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है. इसमें 6.59 इंच डिस्प्ले के साथ 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.
वहीं Poco X8 Pro 5G की सेल 23 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. इस फोन में मीडियाटेक Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर दिया गया है जो इसे पावरफुल बनाता है. 6500mAh बैटरी के साथ 100 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है. इसमें 6.59 इंच डिस्प्ले के साथ 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.
Published at : 21 Mar 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Upcoming Smartphone Sale 2026

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