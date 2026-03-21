एक्सप्लोरर
Upcoming Smartphone Sale: स्मार्टफोन लवर्स के लिए बड़ी खबर! अगले हफ्ते इन 4 स्मार्टफोन की शुरू होने वाली है सेल, देखें लिस्ट
Upcoming Smartphone Sale: अगले हफ्ते स्मार्टफोन बाजार में हलचल बढ़ने वाली है क्योंकि कई नए 5G फोन एक साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं.
अगले हफ्ते स्मार्टफोन बाजार में हलचल बढ़ने वाली है क्योंकि कई नए 5G फोन एक साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं. Vivo से लेकर Realme और Poco तक, अलग-अलग कंपनियां अपने लेटेस्ट डिवाइस ग्राहकों के लिए पेश करने वाली हैं जिनकी सेल मुख्य रूप से Flipkart पर शुरू होगी.
1/5
2/5
Published at : 21 Mar 2026 11:47 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Upcoming Smartphone Sale: स्मार्टफोन लवर्स के लिए बड़ी खबर! अगले हफ्ते इन 4 स्मार्टफोन की शुरू होने वाली है सेल, देखें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone यूजर्स सावधान! एक क्लिक की गलती और फोन बन सकता है जासूस, खतरनाक स्पाइवेयर का बड़ा खुलासा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Jio, Airtel या Vi! कौन दे रहा है सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान? सच जानकर बदल देंगे अपना सिम
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Amazon-Flipkart पर हो रहे हैं बड़े स्कैम! जानिए कैसे करें नकली सामान की पहचान, ये है तरीका
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp चैट्स को बनाएं हैक-प्रूफ! बस ये 3 सेटिंग्स बदलते ही आपकी प्राइवेट बातें हो जाएंगी पूरी तरह सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
7 Photos
ये हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम! आसमान में घुसते ही दुश्मन का खेल खत्म
टेक्नोलॉजी
5 Photos
LPG गैस की किल्लत में ये Apps बने सुपरहीरो! बुकिंग पर मिल रहा तगड़ा कैशबैक, लोग धड़ाधड़ कर रहे इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp ग्रुप कॉल में आया बड़ा अपडेट! अब जो बोलेगा वही दिखेगा स्क्रीन पर, जानिए तरीका
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
नए फोन को हो जाएगा बड़ा नुकसान, भूलकर भी न कर लें ये गलतियां
टेक्नोलॉजी
जुए और सट्टेबाजी से जुड़ी ऐप्स पर चला सरकारी चाबुक, एक ही झटके में 300 प्लेटफॉर्म्स बैन
टेक्नोलॉजी
आपके SMS के आखिर में दिखते हैं P, G, T, S? छिपा है बड़ा राज, जानें कैसे बचाते हैं ऑनलाइन ठगी से
टेक्नोलॉजी
बिना इंटरनेट भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, इस तरीके से चुटकियों में भेजे जाएंगे पैसे
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Upcoming Smartphone Sale: स्मार्टफोन लवर्स के लिए बड़ी खबर! अगले हफ्ते इन 4 स्मार्टफोन की शुरू होने वाली है सेल, देखें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone यूजर्स सावधान! एक क्लिक की गलती और फोन बन सकता है जासूस, खतरनाक स्पाइवेयर का बड़ा खुलासा
प्रेम कुमारJournalist
Opinion