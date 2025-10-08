Elon Musk या Mark Zuckerberg, हर महीने कौन कमाता है ज्यादा पैसे, जानिए पूरी जानकारी

अगर आंकड़ों की बात करें तो एलन मस्क की मासिक कमाई मार्क जुकरबर्ग से अधिक है. इसका मुख्य कारण है मस्क के पास कई बड़ी कंपनियों का पोर्टफोलियो और उनमें उनका ऊंचा शेयरहोल्डिंग. वहीं जुकरबर्ग की कमाई मुख्य रूप से Meta से जुड़ी है जो स्थिर लेकिन सीमित स्रोतों पर आधारित है. हालांकि जुकरबर्ग की कमाई लगातार और स्थिर रहती है जबकि मस्क की आय शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव के साथ बदलती रहती है.