Elon Musk या Mark Zuckerberg, हर महीने कौन कमाता है ज्यादा पैसे, जानिए पूरी जानकारी

Elon Musk या Mark Zuckerberg, हर महीने कौन कमाता है ज्यादा पैसे, जानिए पूरी जानकारी

Elon Musk vs Mark Zuckerberg: टेक दुनिया के दो दिग्गज एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग सिर्फ अपने इनोवेशन और कंपनियों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कमाई और नेटवर्थ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 11:46 AM (IST)
Elon Musk vs Mark Zuckerberg: टेक दुनिया के दो दिग्गज एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग सिर्फ अपने इनोवेशन और कंपनियों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कमाई और नेटवर्थ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं.

टेक दुनिया के दो दिग्गज एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग सिर्फ अपने इनोवेशन और कंपनियों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कमाई और नेटवर्थ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. दोनों की कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं लेकिन जब बात कमाई और रैंकिंग की आती है, तो लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि आखिर इन दोनों में से हर महीने सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

एलन मस्क, जो Tesla, SpaceX, X (पूर्व में Twitter) और Neuralink जैसी कंपनियों के मालिक हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं. Forbes की रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स की लिस्ट के अनुसार, उनकी नेटवर्थ 2025 के अनुसार 500 अरब डॉलर पहुंच गई है.
एलन मस्क, जो Tesla, SpaceX, X (पूर्व में Twitter) और Neuralink जैसी कंपनियों के मालिक हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं. Forbes की रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स की लिस्ट के अनुसार, उनकी नेटवर्थ 2025 के अनुसार 500 अरब डॉलर पहुंच गई है.
अगर औसत गणना की जाए तो मस्क हर महीने लगभग $1.5 से $2 बिलियन (12,000 से 16,000 करोड़ रुपये) तक कमाते हैं. उनकी आय का बड़ा हिस्सा Tesla के शेयरों की वैल्यू, SpaceX की कमर्शियल लॉन्चिंग और X प्लेटफॉर्म के विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन मॉडल से आता है.
अगर औसत गणना की जाए तो मस्क हर महीने लगभग $1.5 से $2 बिलियन (12,000 से 16,000 करोड़ रुपये) तक कमाते हैं. उनकी आय का बड़ा हिस्सा Tesla के शेयरों की वैल्यू, SpaceX की कमर्शियल लॉन्चिंग और X प्लेटफॉर्म के विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन मॉडल से आता है.
हालांकि, एलन मस्क की कमाई स्थिर नहीं रहती क्योंकि यह पूरी तरह उनके शेयरों के मार्केट वैल्यू पर निर्भर करती है. जब टेस्ला के शेयर बढ़ते हैं तो उनकी संपत्ति में अरबों डॉलर का उछाल आ जाता है और यही कारण है कि वह कई बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं.
हालांकि, एलन मस्क की कमाई स्थिर नहीं रहती क्योंकि यह पूरी तरह उनके शेयरों के मार्केट वैल्यू पर निर्भर करती है. जब टेस्ला के शेयर बढ़ते हैं तो उनकी संपत्ति में अरबों डॉलर का उछाल आ जाता है और यही कारण है कि वह कई बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं.
दूसरी तरफ, मार्क जुकरबर्ग, जो Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) के CEO हैं उनकी नेटवर्थ Bloomberg Billionaires Index के मुताबिक, लगभग $225 बिलियन (करीब 13 लाख करोड़ रुपये) है.
दूसरी तरफ, मार्क जुकरबर्ग, जो Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) के CEO हैं उनकी नेटवर्थ Bloomberg Billionaires Index के मुताबिक, लगभग $225 बिलियन (करीब 13 लाख करोड़ रुपये) है.
जुकरबर्ग की मासिक कमाई करीब $1 बिलियन (8,000 करोड़ रुपये) के आसपास आंकी जाती है. यह कमाई Meta के विज्ञापन राजस्व, Reels और Threads जैसी नई सेवाओं, और Meta Quest VR जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री से होती है.
जुकरबर्ग की मासिक कमाई करीब $1 बिलियन (8,000 करोड़ रुपये) के आसपास आंकी जाती है. यह कमाई Meta के विज्ञापन राजस्व, Reels और Threads जैसी नई सेवाओं, और Meta Quest VR जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री से होती है.
मार्क जुकरबर्ग ने हाल के वर्षों में AI और मेटावर्स में भारी निवेश किया है, जिससे उनकी कंपनी की वैल्यू में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. साथ ही, उन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड को भी मजबूत किया है जिससे उनके शेयरों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है.
मार्क जुकरबर्ग ने हाल के वर्षों में AI और मेटावर्स में भारी निवेश किया है, जिससे उनकी कंपनी की वैल्यू में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. साथ ही, उन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड को भी मजबूत किया है जिससे उनके शेयरों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है.
अगर आंकड़ों की बात करें तो एलन मस्क की मासिक कमाई मार्क जुकरबर्ग से अधिक है. इसका मुख्य कारण है मस्क के पास कई बड़ी कंपनियों का पोर्टफोलियो और उनमें उनका ऊंचा शेयरहोल्डिंग. वहीं जुकरबर्ग की कमाई मुख्य रूप से Meta से जुड़ी है जो स्थिर लेकिन सीमित स्रोतों पर आधारित है. हालांकि जुकरबर्ग की कमाई लगातार और स्थिर रहती है जबकि मस्क की आय शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव के साथ बदलती रहती है.
अगर आंकड़ों की बात करें तो एलन मस्क की मासिक कमाई मार्क जुकरबर्ग से अधिक है. इसका मुख्य कारण है मस्क के पास कई बड़ी कंपनियों का पोर्टफोलियो और उनमें उनका ऊंचा शेयरहोल्डिंग. वहीं जुकरबर्ग की कमाई मुख्य रूप से Meta से जुड़ी है जो स्थिर लेकिन सीमित स्रोतों पर आधारित है. हालांकि जुकरबर्ग की कमाई लगातार और स्थिर रहती है जबकि मस्क की आय शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव के साथ बदलती रहती है.
Published at : 08 Oct 2025 11:45 AM (IST)
Elon Musk Mark Zuckerberg TECH NEWS HINDI Elon Musk Vs Mark Zuckerberg Net Worth

Embed widget