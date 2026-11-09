Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिसंबर में लॉन्च संभव, सभी जानकारी लीक पर.

Motorola Razr Flex 2027 : फोल्डेबल स्मार्टफोन की दुनिया में अब तक Motorola की Razr सीरीज अपने फ्लिप डिजाइन के लिए पहचानी जाती रही है, हालांकि कंपनी अब इस सेगमेंट में कुछ नया करने की तैयारी में नजर आ रही है. लीक्स के अनुसार, Motorola एक ऐसे फोल्डेबल फोन पर काम कर रहा है, जो अब तक के Razr स्मार्टफोन से काफी अलग हो सकता है.

इसका डिजाइन Samsung Galaxy Z Fold और Google Pixel Fold की तरह किताब की तरह खुलने वाला होगा. इस अपकमिंग स्मार्टफोन को Motorola Razr Flex नाम से पेश किए जाने की चर्चा थी, लेकिन अब एक नए लीक में इसके नाम को लेकर भी जानकारी सामने आई है. इसके साथ ही फोन के डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां भी सामने आई हैं.

Motorola Razr Flex 2027 हो सकता है नया नाम

लीक के अनुसार, Motorola के इस अपकमिंग फोल्डेबल फोन का नाम Motorola Razr Flex 2027 हो सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके नाम या लॉन्च की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

Galaxy Z Fold जैसा होगा फोन का डिजाइन

लीक्स के मुताबिक, Motorola Razr Flex 2027 का डिजाइन मौजूदा Razr फ्लिप फोन से अलग होगा. इसमें छोटा और चौड़ा फॉर्म फैक्टर देखने को मिल सकता है. फोन में 6.92 इंच की बड़ी इंटरनल OLED फोल्डिंग स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती है. वहीं, बाहर की तरफ 4.97 इंच का कवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसके अलावा फोन को IP48 और IP49 रेटिंग के साथ पेश किए जाने की बात भी सामने आई है.

Snapdragon चिपसेट और 12GB RAM की उम्मीद

परफॉर्मेंस के लिए इस फोल्डेबल स्मार्टफोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है. इसके साथ 12GB RAM मिलने की बात कही गई है, हालांकि कंपनी ने अभी तक प्रोसेसर और मेमोरी से जुड़ी जानकारी की पुष्टि नहीं की है.

यह भी पढ़ें - Gmail Storage Tips: बिना पैसे खर्च किए बढ़ाएं डिजिटल स्पेस! Gmail की ये ट्रिक्स आएंगी काम

50MP के दो कैमरे और 5000mAh बैटरी

Motorola Razr Flex 2027 में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सिस्टम मिल सकता है. इसमें दोनों सेंसर 50 मेगापिक्सल के होने की उम्मीद है. वहीं, फोन में 5,000mAh की बैटरी दी जा सकती है. कलर ऑप्शन के तौर पर इसे Dark Botanical Garden और Coriander शेड में उतारे जाने की चर्चा है.

दिसंबर में हो सकता है लॉन्च

लीक्स में दावा किया गया है कि Motorola अपने इस नए फोल्डेबल स्मार्टफोन को दिसंबर में लॉन्च कर सकता है, हालांकि अभी तक कंपनी ने लॉन्च टाइमलाइन की पुष्टि नहीं की है. ऐसे में फोन के नाम से लेकर इसके फीचर्स और लॉन्च से जुड़ी जानकारियों को फिलहाल लीक के तौर पर ही बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें - OPPO Reno 17 Series : स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज