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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में एक से बढ़कर लक्जरी गाड़ी, एक की कीमत करोड़ों में

वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में एक से बढ़कर लक्जरी गाड़ी, एक की कीमत करोड़ों में

Vaibhav Sooryavanshi Car Collection: भारत के 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के पास एक से बढ़कर एक लक्जरी गाड़ी है. उन्हें हाल ही में टाटा सिएरा की डिलीवरी मिली है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Nov 2026 02:28 PM (IST)
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15 साल के वैभव सूर्यवंशी दुनिया के सबसे चर्चित क्रिकेटरों में से एक बन चुके हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद उनकी लोकप्रियता सातवें आसमान पर है. वैभव हाल ही में नई टाटा सिएरा गाड़ी के मालिक बने हैं, दिवाली के मौके पर वह अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने शोरूम पहुंचे थे. यह गाड़ी उन्होंने खरीदी नहीं है, बल्कि IPL 2026 में सुपर स्ट्राइकर अवॉर्ड के साथ टाटा की यह चमचमाती कार उन्हें मिली थी.

मगर टाटा सिएरा ही इकलौती गाड़ी नहीं है, जो वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में मौजूद है. हालांकि वैभव अभी नाबालिग हैं, इसलिए उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिससे वो अपनी एक भी गाड़ी को सड़क पर लेकर नहीं जा सकते हैं. फिर भी जान लीजिए कि उनके कार कलेक्शन में अभी कौन-कौन से गाड़ी मौजूद है.

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वैभव सूर्यवंशी का कार कलेक्शन

टाटा सिएरा - वैभव सूर्यवंशी की सबसे नई गाड़ी टाटा सिएरा ही है, जो उन्हें IPL 2026 में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन बनने पर मिली थी. उन्होंने सीजन में सबसे तूफानी 237.31 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी. उसकी डिलीवरी उन्हें दिवाली के दिन मिली. भारत में इस गाड़ी की कीमत 26 लाख रुपये तक जाती है.

मर्सेडीज बेंज - मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार वैभव सूर्यवंशी के पास मर्सेडीज बेंज भी है. दावा किया जाता है कि उनके पास मर्सेडीज बेंज जीएलई 300डी मॉडल है, जो उन्हें राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी के पूर्व मालिक रणजीत बरठाकुर ने दी थी. हालांकि मॉडल को लेकर किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बरठाकुर ने आईपीएल में शानदार परफॉरमेंस के लिए वैभव को यह गाड़ी गिफ्ट की थी.

टाटा कर्व ईवी - उनके कार कलेक्शन में टाटा कर्व ई भी है. यह कार उन्हें आईपीएल 2025 में सुपर स्ट्राइकर अवॉर्ड जीतने के लिए मिली थी. पिछले सीजन भी वैभव ने 206.55 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड जीता था. उसके साथ उन्हें टाटा कर्व का ईवी मॉडल मिला था.

टोयोटा फॉर्चूनर लीजेंडर - इस गाड़ी का नाम सीधे तौर पर वैभव सूर्यवंशी के साथ नहीं जुड़ा है. इसी साल पटना स्थित बुद्ध टोयोटा शोरूम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप साझा किया था. वैभव के परिवार ने टोयोटा फॉर्चूनर लीजेंडर कार खरीदी थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 09 Nov 2026 02:28 PM (IST)
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