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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDiwali Viral video: इन वीडियो के बिना अधूरा है दिवाली का त्योहार, फिर हो रहे वायरल

Diwali Viral video: इन वीडियो के बिना अधूरा है दिवाली का त्योहार, फिर हो रहे वायरल

दिवाली के समय कई विडियों वायरल होती है पर दिवाली की मस्ती के बीच कुत्ते की इस हरकत ने बढ़ाई लोगों की चिंता, घर के अंदर हुआ कुछ ऐसा कि देखकर रह जाएंगे हैरान

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Nov 2026 10:52 AM (IST)
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दिवाली पर पटाखे जलाने और आतिशबाजी करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. कुछ वीडियो लोगों को हंसाते हैं, तो कुछ ऐसी घटनाएं दिखाते हैं जो किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है. इसमें एक सफेद कुत्ता जलता हुआ पटाखा मुंह में उठाकर घर के अंदर चला जाता है. इसके बाद घर के अंदर ही पटाखे फूटने लगते हैं और चारों तरफ धुआं और रोशनी दिखाई देने लगती है.

व्यक्ति ने जलाया पटाखा, दोनों कुत्ते थे पास

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति घर के बाहर पटाखा जला रहा होता है. इसी दौरान वहां दो कुत्ते भी मौजूद दिखाई देते हैं. इनमें एक सफेद और दूसरा काले रंग का कुत्ता है. दोनों पटाखे के आसपास होते हैं. जैसे ही पटाखा जलता है, सफेद रंग का कुत्ता उसे अपने मुंह में उठा लेता है और तेजी से घर के अंदर चला जाता है.  वहां मौजूद व्यक्ति को शायद अंदाजा भी नहीं था कि सफेद कुत्ता जलता हुआ पटाखा अपने मुंह में लेकर घर के अंदर चला जाएगा. कुछ ही सेकंड में यह छोटी सी हरकत खतरनाक स्थिति में बदल जाती है.

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घर के अंदर होने लगी आतिशबाजी, फैल गया धुआं

वीडियो के अगले हिस्से में घर के अंदर पटाखे फूटते हुए दिखाई देते हैं. तेज आवाज के साथ चिंगारियां निकलने लगती हैं और आसपास धुआं फैल जाता है. कुछ समय के लिए कैमरे में भी साफ दिखाई देना मुश्किल हो जाता है. यह नजारा बताता है कि पटाखों को लेकर की गई थोड़ी सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है. खासकर जानवरों के आसपास पटाखे जलाना उनके लिए परेशानी और चोट का कारण बन सकता है. तेज आवाज और रोशनी से जानवर अक्सर डर जाते हैं और घबराहट में ऐसी हरकत करते हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो देख यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

यह वीडियो सोशल मीडिया  पर शेयर किया गया है और लोग इसे देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स सफेद कुत्ते की इस हरकत को देखकर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ इसे खतरनाक लापरवाही बता रहे हैं. वहीं, कई लोगों ने कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाते समय पालतू जानवरों और आसपास घूमने वाले बेजुबान जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए. उन्हें पटाखों से दूर और सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी है. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 10:52 AM (IST)
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