दिवाली पर पटाखे जलाने और आतिशबाजी करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. कुछ वीडियो लोगों को हंसाते हैं, तो कुछ ऐसी घटनाएं दिखाते हैं जो किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है. इसमें एक सफेद कुत्ता जलता हुआ पटाखा मुंह में उठाकर घर के अंदर चला जाता है. इसके बाद घर के अंदर ही पटाखे फूटने लगते हैं और चारों तरफ धुआं और रोशनी दिखाई देने लगती है.

व्यक्ति ने जलाया पटाखा, दोनों कुत्ते थे पास

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति घर के बाहर पटाखा जला रहा होता है. इसी दौरान वहां दो कुत्ते भी मौजूद दिखाई देते हैं. इनमें एक सफेद और दूसरा काले रंग का कुत्ता है. दोनों पटाखे के आसपास होते हैं. जैसे ही पटाखा जलता है, सफेद रंग का कुत्ता उसे अपने मुंह में उठा लेता है और तेजी से घर के अंदर चला जाता है. वहां मौजूद व्यक्ति को शायद अंदाजा भी नहीं था कि सफेद कुत्ता जलता हुआ पटाखा अपने मुंह में लेकर घर के अंदर चला जाएगा. कुछ ही सेकंड में यह छोटी सी हरकत खतरनाक स्थिति में बदल जाती है.

यह भी पढ़ें : चोरी पड़ी भारी!' यात्रियों ने हाथ पकड़ ट्रेन की खिड़की से लटकाया, वीडियो वायरल

घर के अंदर होने लगी आतिशबाजी, फैल गया धुआं

वीडियो के अगले हिस्से में घर के अंदर पटाखे फूटते हुए दिखाई देते हैं. तेज आवाज के साथ चिंगारियां निकलने लगती हैं और आसपास धुआं फैल जाता है. कुछ समय के लिए कैमरे में भी साफ दिखाई देना मुश्किल हो जाता है. यह नजारा बताता है कि पटाखों को लेकर की गई थोड़ी सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है. खासकर जानवरों के आसपास पटाखे जलाना उनके लिए परेशानी और चोट का कारण बन सकता है. तेज आवाज और रोशनी से जानवर अक्सर डर जाते हैं और घबराहट में ऐसी हरकत करते हैं.

Diwali is incomplete without this iconic video 😭 Happy dipawali https://t.co/NDu7WIuOou — Sunil Bishnoi 🇮🇳 (@MSunilBishnoi) November 7, 2026

सोशल मीडिया पर वीडियो देख यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और लोग इसे देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स सफेद कुत्ते की इस हरकत को देखकर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ इसे खतरनाक लापरवाही बता रहे हैं. वहीं, कई लोगों ने कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाते समय पालतू जानवरों और आसपास घूमने वाले बेजुबान जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए. उन्हें पटाखों से दूर और सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें : दौड़ते हुए शख्स ने सॉल्व किए 4 रुबिक्स क्यूब, हिला देगा यह वीडियो