भारत में गाय और भैंस के अलावा गधी के दूध को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है. इसकी हलारी नस्ल की गधी चर्चा में रहती है. इसका दूध कुछ कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. इसी वजह से इसे महंगे दूध की श्रेणी में गिना जाता है. आइए जानते हैं इस नस्ल की खासियत और इसके दूध से जुड़ी जरूरी बातें.

कहां पाई जाती है हलारी नस्ल की गधी?

हलारी भारत की खास गधी नस्लों में से एक है. यह मुख्य रूप से गुजरात के जामनगर और देवभूमि द्वारका के आसपास के इलाकों में पाई जाती है. इस नस्ल की गधियों का रंग आमतौर पर सफेद होता है और इनका मुंह और खुर काले रंग के होते हैं. इन्हें पारंपरिक रूप से सामान ढोने और दूसरे कामों के लिए पाला जाता रहा है. अब इनके दूध के कारण भी इनकी पहचान बढ़ रही है.

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एक दिन में कितना दूध देती है हलारी गधी?

हलारी नस्ल की गधी के दूध की मात्रा को लेकर अलग-अलग आंकड़े हैं. यह उसकी सेहत, खानपान और दूध देने की अवस्था पर निर्भर करती है. कुछ गधी से रोजाना करीब 2 से 2.5 लीटर दूध मिलने सकता है. इसे हर गधी की तय दूध देने की क्षमता नहीं माना जा सकता .यह उसके खान पान और रख रखाव पर भी निर्भर करता है. गाय और भैंस की तुलना में गधी का दूध कम मात्रा में मिलता है. इसलिए इसका उत्पादन और संग्रह करना भी अलग तरीके से किया जाता है.

कितने रुपये लीटर बिकता है इसका दूध?

हलारी गधी के दूध की करीब 2,000 से 7,000 रुपये प्रति लीटर तक है. यह भाव जगह के हिसाब से बदल जाते हैं. इतनी कीमत पर नियमित बिक्री होना आम बात नहीं है. यहीं अगर रोजाना बिक्री के लिहाज से इसका भाव करीब 300 से 400 रुपये प्रति लीटर भी होता है. वहीं, गुजरात के एक पशुपालक ने अपने दूध की बिक्री 200 रुपये प्रति लीटर बताई है. इसकी कीमत खरीदार, मांग और इस्तेमाल के आधार पर बदलती है.

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