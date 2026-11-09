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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट में क्या दे रहे? सामने आई ये तस्वीर

अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट में क्या दे रहे? सामने आई ये तस्वीर

अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को तय हुई है. शादी पैतृक गांव से होनी है जहां तैयारी जारी है. अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी पर होने वाले दामाद ऋषिकेश को कार गिफ्ट करेंगे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Nov 2026 03:15 PM (IST)
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बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुटे हैं. इस बीच सबके बीच यही चर्चा है कि आखिर वह अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट में क्या-क्या दे रहे हैं? क्योंकि एक पिता अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है. ऐसे में जब बात अनंत सिंह के यहां शादी है तो फिर लोगों की दिलचस्पी गिफ्ट और लेनदेन को लेकर और भी बढ़ जाती है.

यह जान लें कि अनंत सिंह भी दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं. इस शादी की तैयारी के बीच एक तस्वीर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. खबर है कि अनंत सिंह अपने दामाद को डिफेंडर गिफ्ट करने जा रहे हैं. यह डिफेंडर उनके घर आ भी गई है. मॉल रोड स्थित नीलम देवी (अनंत सिंह की पत्नी) के आवास पर चमचमाती डिफेंडर खड़ी हो गई है.

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(नीचे डिफेंडर और बीएमडब्ल्यू की तस्वीर देखें)

अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट में क्या दे रहे? सामने आई ये तस्वीर

गाड़ियों के शौकीन हैं अनंत सिंह

डिफेंडर के अलावा अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश को और क्या कुछ देंगे इसकी जानकारी आनी बाकी है. जिस डिफेंडर को ऋषिकेश के लिए खरीदा गया है वह सफेद रंग की है. कीमत करोड़ से ऊपर है. बता दें कि अनंत सिंह खुद ही गाड़ियों के शौकीन हैं. उनके पास भी कई कीमती गाड़ियां हैं. कई बार गाड़ियों के नए मॉडल आने पर वे उसे खरीद लेते हैं. इसके पीछे वो शौक बता चुके हैं.

यह भी पढ़ें- कौन हैं अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश? अमेरिका से पढ़ाई, पिता कमांडेंट

छोटे बेटे को देंगे बीएमडब्ल्यू

दूसरी ओर बेटी की शादी के अलावा अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार भी है. इस अवसर पर बेटे को भी गिफ्ट देने की तैयारी है. अनंत सिंह ने छोटे बेटे के लिए बीएमडब्ल्यू खरीदी है. यह भी नीलम देवी के आवास पर खड़ी है जो काले रंग की है. दोनों गाड़ियां एक साथ कैंपस में लगी हैं. एक तरफ चमचमाती डिफेंडर तो दूसरी तरफ शानदार बीएमडब्ल्यू देखते बन रही है. 

25 नवंबर को है बेटी की शादी

बता दें कि अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को तय हुई है. शादी में करीब 15 दिन बचे हैं. अनंत सिंह और परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदारों को कार्ड भेज रहे हैं. शादी पैतृक गांव से होनी है जहां भव्य तैयारी हो रही है. इस शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता से लेकर कई अन्य कार्यक्रम का आयोजन होना है. नेता-मंत्री से लेकर कई सितारे पहुंचेंगे. 

यह भी पढ़ें- 4 लाख लोगों का इंतजाम, 150 से ज्यादा डिश, अनंत सिंह के यहां जबरदस्त तैयारी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Nov 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Anant Singh BIHAR NEWS
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