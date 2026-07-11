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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा का छलका दर्द, कहा- चोरी की घटना राम मंदिर पर एक कलंक है

अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा का छलका दर्द, कहा- चोरी की घटना राम मंदिर पर एक कलंक है

UP News: अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी इस पूरे प्रकरण पर लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं और जांच प्रक्रिया जारी है.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 11 Jul 2026 12:09 PM (IST)
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राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा शनिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को “राम मंदिर पर एक कलंक” बताते हुए कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने मंदिर निर्माण और परिसर में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं की समय-सीमा भी साझा की.

अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह घटना राम मंदिर पर एक कलंक है. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी इस पूरे प्रकरण पर लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं और जांच प्रक्रिया जारी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए सजा दिलाई जाएगी.

खंड ज्योति की व्यवस्था का कार्य अभी शेष-नृपेंद्र मिश्रा

मंदिर निर्माण की प्रगति पर जानकारी देते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूरे होने की उम्मीद है. हालांकि 24 घंटे प्रज्वलित रहने वाली अखंड ज्योति की व्यवस्था का कार्य अभी शेष है, जबकि अन्य प्रमुख निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं. उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर की लगभग चार किलोमीटर लंबी परकोटा (बाउंड्री वॉल) का निर्माण 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं मंदिर परिसर के बाहर बन रहे ऑडिटोरियम का निर्माण नवंबर या दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है.

संग्रहालय की 20 गैलरियों की स्टोरीलाइन तैयार हो चुकी है- नृपेंद्र मिश्रा

राम कथा संग्रहालय को लेकर उन्होंने बताया कि संग्रहालय की 20 गैलरियों की स्टोरीलाइन तैयार हो चुकी है. अब तकनीकी प्रस्तुति, डिजिटल इंस्टॉलेशन और वीडियो कंटेंट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि संग्रहालय श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आधुनिक एवं आकर्षक अनुभव प्रदान कर सके.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Nripendra Mishra UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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