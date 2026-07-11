Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom TRAI ने वॉयस और SMS के लिए सस्ते प्लान प्रस्तावित किए।

टेलीकॉम कंपनियां समान अवधि के वॉयस, SMS प्लान देंगी।

इससे बिना डेटा वाले और फीचर फोन यूजर्स को लाभ होगा।

डेटा-मुक्त प्लान की कीमतें 50% से अधिक घट सकती हैं।

TRAI Cheaper Recharge Plans: आज कल स्मार्टफोन करीब सभी लोगों के हाथों में पहुंच चुका है. लेकिन महंगे रिचार्ज प्लान्स ने लोगों को काफी परेशान किया है. इसी को देखते हुए अब ट्राई ने एक नया प्लान तैयार किया है जिससे लोगों को सस्ते प्लान्स भी मिल सकेंगे. बता दें कि पहले बिना डेटा वाले प्लान्स के लिए भी लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ते थे लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा. आइए जानते हैं क्या है ट्राई का नया प्लान.

ये है TRAI का नया प्लान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में कॉल और SMS वाले प्लान लिमिटेड वैलिडिटी के साथ आते हैं. अब अगर नया नियम लागू होता है तो जिन कंपनियों के पास 7, 28, 56 और 84 दिन की वैलिडिटी वाले डेटा प्लान मौजूद हैं उन्हें इन्हीं वैलिडिटी के साथ में वॉयस-ओनली और SMS-ओनली प्लान भी लॉन्च करने होंगे. इससे यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार प्लान चुन सकेंगे और फालतू डेटा के लिए एक्सट्रा पैसे भी नहीं चुकाने पड़ेंगे.

बिना डेटा वाले प्लान्स होंगे सस्ते

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, TRAI का कहना है कि जिन यूजर्स को मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल कॉलिंग और SMS के लिए अलग प्लान चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए. आपको बता दें कि अभी लोगों को ऐसे प्लान मजबूरी में लेने पड़ते हैं जिनमें लोगों को डेटा मिलता है लेकिन उस डेटा की यूजर को कोई जरूरत नहीं होती है. इसी को देखते हुए TRAI ने ये नया प्रस्ताव दिया है कि टेलीकॉम कंपनियां डेटा वाले प्लान के साथ समान वैलिडिटी वाले केवल वॉयस और SMS प्लान भी पेश करें.

इन यूजर्स को होगा फायदा

अब इस नए प्लान से ऐसे यूजर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो बिना डेटा वाले प्लान्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा ये प्लान्स ऐसे यूजर्स के लिए भी फायदेमंद साबित होगा जो दूसरा सिम भी एक्टिव रखना चाहते हैं. इसीलिए अगर ट्राई का ये नया प्लान लागू होता है तो बिना डेटा वाले प्लान्स को पसंद करने वाले यूजर्स को काफी फायदा होगा.

कितने सस्ते होंगे प्लान

TRAI के अनुसार, बिना डेटा वाले प्लान्स की कीमतों में करीब 50 प्रतिशत से ज्यादा की कटौती हो सकती है. बता दें कि अभी जो भी मौजूद प्लान्स हैं उनमें ज्यादा कीमत डेटा की होती है. अब जब डेटा ही नहीं रहेगा तो कीमत काफी हद तक पहले के मुकाबले कम हो जाएगी.

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