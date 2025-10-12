एक्सप्लोरर
दिवाली सेल का जाल! फेक वेबसाइट और फ़िशिंग लिंक से ऐसे बचें वरना उड़ जाएंगे आपके पैसे, जानिए कैसे पहचानें
Diwali Sale Cyber Fraud: त्योहारों के मौसम में जैसे-जैसे ऑनलाइन सेल और ऑफर्स बढ़ते हैं, वैसे-वैसे साइबर ठग भी सक्रिय हो जाते हैं
त्योहारों के मौसम में जैसे-जैसे ऑनलाइन सेल और ऑफर्स बढ़ते हैं, वैसे-वैसे साइबर ठग भी सक्रिय हो जाते हैं. सोशल मीडिया या ईमेल पर मिलने वाले फ्री दिवाली गिफ्ट्स या डिलीवरी फेल्ड वाले लिंक अब सबसे आम ठगी के तरीके बन चुके हैं. Amazon या India Post जैसे ब्रांड्स के नाम पर भेजे जाने वाले ये मैसेज असल में नकली होते हैं जिनका मकसद आपके बैंक डिटेल्स या पासवर्ड चुराना होता है.
