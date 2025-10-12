हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीदिवाली सेल का जाल! फेक वेबसाइट और फ़िशिंग लिंक से ऐसे बचें वरना उड़ जाएंगे आपके पैसे, जानिए कैसे पहचानें

दिवाली सेल का जाल! फेक वेबसाइट और फ़िशिंग लिंक से ऐसे बचें वरना उड़ जाएंगे आपके पैसे, जानिए कैसे पहचानें

Diwali Sale Cyber Fraud: त्योहारों के मौसम में जैसे-जैसे ऑनलाइन सेल और ऑफर्स बढ़ते हैं, वैसे-वैसे साइबर ठग भी सक्रिय हो जाते हैं

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 08:32 AM (IST)
Diwali Sale Cyber Fraud: त्योहारों के मौसम में जैसे-जैसे ऑनलाइन सेल और ऑफर्स बढ़ते हैं, वैसे-वैसे साइबर ठग भी सक्रिय हो जाते हैं

त्योहारों के मौसम में जैसे-जैसे ऑनलाइन सेल और ऑफर्स बढ़ते हैं, वैसे-वैसे साइबर ठग भी सक्रिय हो जाते हैं. सोशल मीडिया या ईमेल पर मिलने वाले फ्री दिवाली गिफ्ट्स या डिलीवरी फेल्ड वाले लिंक अब सबसे आम ठगी के तरीके बन चुके हैं. Amazon या India Post जैसे ब्रांड्स के नाम पर भेजे जाने वाले ये मैसेज असल में नकली होते हैं जिनका मकसद आपके बैंक डिटेल्स या पासवर्ड चुराना होता है.

1/6
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों में लोग लिमिटेड टाइम ऑफर्स की जल्दी में लिंक पर क्लिक तो कर देते हैं लेकिन उसकी असलियत जांचना भूल जाते हैं. कई नकली वेबसाइट्स असली जैसी दिखती हैं चमकदार लोगो, फर्जी रिव्यू और “बहुत सस्ते दाम देकर ये ग्राहकों को फंसाती हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों में लोग लिमिटेड टाइम ऑफर्स की जल्दी में लिंक पर क्लिक तो कर देते हैं लेकिन उसकी असलियत जांचना भूल जाते हैं. कई नकली वेबसाइट्स असली जैसी दिखती हैं चमकदार लोगो, फर्जी रिव्यू और “बहुत सस्ते दाम देकर ये ग्राहकों को फंसाती हैं.
2/6
त्योहारों में खरीदारी बढ़ने के साथ स्कैमर्स भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. वे ईमेल, कॉल या SMS के ज़रिए Amazon जैसी कंपनियों का नाम लेकर ग्राहकों को फंसाते हैं. अधिकतर मामलों में ‘ऑर्डर कैंसिल’ या ‘अकाउंट सस्पेंड’ का डर दिखाकर वे लिंक पर क्लिक करवाते हैं.”
त्योहारों में खरीदारी बढ़ने के साथ स्कैमर्स भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. वे ईमेल, कॉल या SMS के ज़रिए Amazon जैसी कंपनियों का नाम लेकर ग्राहकों को फंसाते हैं. अधिकतर मामलों में ‘ऑर्डर कैंसिल’ या ‘अकाउंट सस्पेंड’ का डर दिखाकर वे लिंक पर क्लिक करवाते हैं.”
3/6
पिछले साल Amazon ने 55,000 से ज्यादा फ़िशिंग वेबसाइट्स और 12,000 स्कैम नंबर ब्लॉक किए. स्कैमर्स ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं जो असली ब्रांड्स जैसे Amazon या Flipkart की हूबहू कॉपी होती हैं. वे भारी डिस्काउंट्स और ‘लास्ट मिनट ऑफर’ दिखाकर लोगों को पेमेंट करने के लिए उकसाते हैं. भुगतान के बाद या तो नकली प्रोडक्ट भेजा जाता है या कुछ भी नहीं.
पिछले साल Amazon ने 55,000 से ज्यादा फ़िशिंग वेबसाइट्स और 12,000 स्कैम नंबर ब्लॉक किए. स्कैमर्स ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं जो असली ब्रांड्स जैसे Amazon या Flipkart की हूबहू कॉपी होती हैं. वे भारी डिस्काउंट्स और ‘लास्ट मिनट ऑफर’ दिखाकर लोगों को पेमेंट करने के लिए उकसाते हैं. भुगतान के बाद या तो नकली प्रोडक्ट भेजा जाता है या कुछ भी नहीं.
4/6
नकली साइट्स की सबसे खतरनाक बात है उनकी डिटेलिंग वही लोगो, वही फोंट और यहां तक कि वही डिजाइन जिससे असली और नकली वेबसाइट में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. वेबसाइट का URL अजीब या गलत स्पेलिंग वाला हो (जैसे amaz0n-sale.com)
नकली साइट्स की सबसे खतरनाक बात है उनकी डिटेलिंग वही लोगो, वही फोंट और यहां तक कि वही डिजाइन जिससे असली और नकली वेबसाइट में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. वेबसाइट का URL अजीब या गलत स्पेलिंग वाला हो (जैसे amaz0n-sale.com)
5/6
एड्रेस बार में ‘https://’ या ताले का निशान न हो, WhatsApp या SMS में लॉगिन या पेमेंट लिंक भेजे जाएं, ऑफर्स इतने सस्ते हों कि यकीन करना मुश्किल लगे, खराब ग्रामर, नकली रिव्यू या कॉन्टैक्ट डिटेल का अभाव, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प, कोई “कैश ऑन डिलीवरी” नहीं, “अकाउंट सस्पेंड” या “वेरिफिकेशन जरूरी” जैसे मैसेज आएं, OTP, पासवर्ड या कार्ड डिटेल मांगी जाए (Amazon कभी नहीं मांगता).
एड्रेस बार में ‘https://’ या ताले का निशान न हो, WhatsApp या SMS में लॉगिन या पेमेंट लिंक भेजे जाएं, ऑफर्स इतने सस्ते हों कि यकीन करना मुश्किल लगे, खराब ग्रामर, नकली रिव्यू या कॉन्टैक्ट डिटेल का अभाव, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प, कोई “कैश ऑन डिलीवरी” नहीं, “अकाउंट सस्पेंड” या “वेरिफिकेशन जरूरी” जैसे मैसेज आएं, OTP, पासवर्ड या कार्ड डिटेल मांगी जाए (Amazon कभी नहीं मांगता).
6/6
अगर आपने गलती से भुगतान कर दिया है तो तुरंत अपने बैंक या UPI ऐप को कॉल करें और कार्ड ब्लॉक करवाएं. वेबसाइट के स्क्रीनशॉट और पेमेंट डिटेल्स सुरक्षित रखें. cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करें. वित्तीय धोखाधड़ी हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें. दूसरों को चेताएं ताकि और लोग न फंसें.
अगर आपने गलती से भुगतान कर दिया है तो तुरंत अपने बैंक या UPI ऐप को कॉल करें और कार्ड ब्लॉक करवाएं. वेबसाइट के स्क्रीनशॉट और पेमेंट डिटेल्स सुरक्षित रखें. cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करें. वित्तीय धोखाधड़ी हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें. दूसरों को चेताएं ताकि और लोग न फंसें.
Published at : 12 Oct 2025 08:31 AM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI Diwali Sale 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
क्रिकेट
IND-W vs AUS-W: भारत का सबसे मुश्किल मैच आज, 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब
भारत का सबसे मुश्किल मैच आज, 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब
बॉलीवुड
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Infiltration Row: 'घुसपैठियों' पर Amit Shah का बड़ा बयान, कहा- 'आप भी नहीं बचोगे'
SHOCKING VIDEO: ऑटो में सवारियों के पीछे बैठा था विशाल अजगर, देखते ही उड़े होश!
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
क्रिकेट
IND-W vs AUS-W: भारत का सबसे मुश्किल मैच आज, 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब
भारत का सबसे मुश्किल मैच आज, 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब
बॉलीवुड
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
इंडिया
Bihar Chunav: 'या तो वह खुद मूर्ख हैं या फिर वो सभी को...', तेजस्वी यादव के किस बयान पर भड़के प्रशांत किशोर?
'या तो वह खुद मूर्ख हैं या फिर वो सभी को...', तेजस्वी यादव के किस बयान पर भड़के प्रशांत किशोर?
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
हेल्थ
स्लिम दिखना है तो सुबह-सुबह पीजिए ये वाला पानी, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस के भी मॉर्निंग रूटीन में है शामिल
स्लिम दिखना है तो सुबह-सुबह पीजिए ये वाला पानी, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस के भी मॉर्निंग रूटीन में है शामिल
ट्रेंडिंग
अंबानी के घर आना_जाना है! छत पर बैठ नोटों की गड्डियां गिनने लगा बंदर- वीडियो देख लोग हैरान
अंबानी के घर आना_जाना है! छत पर बैठ नोटों की गड्डियां गिनने लगा बंदर- वीडियो देख लोग हैरान
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget