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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका खारिज

ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका खारिज

CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अभिषेक बनर्जी को 16 नवंबर को दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टियों के बाद हाई कोर्ट खुलने पर सुनवाई के लिए अपील करने की अनुमति दी है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Nov 2026 06:47 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने उन्हें दिवाली की छुट्टियों के बाद अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा. बनर्जी ने आरोप लगाया था कि जांच से संबंधित जानकारी लीक हुई थी और इसके खिलाफ लगातार मीडिया ट्रायल हो रहा है.

शीर्ष अदालत ने मंगलवार (3 नवंबर, 2026) को कलकत्ता हाई कोर्ट से TMC नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर विचार करने को कहा है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने अभिषेक बनर्जी को 16 नवंबर को दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टियों के बाद हाई कोर्ट खुलने पर सुनवाई के लिए अपील करने की अनुमति दी है. 

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यह कोई बहुत ज्यादा जरूरी मामला नहीं- CJI सूर्य कांत

मामले की सुनवाई की शुरुआत में CJI ने कहा कि यह ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी मामला नहीं है, जिसके लिए वेकेशन बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की जरूरत हो. हालांकि, अभिषेक बनर्जी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने इस टिप्पणी को हटाने के अनुरोध किया, जिसके बाद CJI इसके लिए सहमत हो गए.

शोएब आलम ने अदालत को बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब तक इस मामले पर सिर्फ एक बार सुनवाई की है. उस दौरान अभिषेक बनर्जी से कहा गया था कि इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत के पास निर्धारित रोस्टर नहीं है. 

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 03 Nov 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee SUPREME COURT MAMATA BANERJEE
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