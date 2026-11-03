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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'समझदार-मैच्योर लोगों में होती है हाई लेवल बहस', किरेन रिजिजू का राहुल पर तंज

'समझदार-मैच्योर लोगों में होती है हाई लेवल बहस', किरेन रिजिजू का राहुल पर तंज

राहुल गांधी की खुली बहस की चुनौती और विदेशी मदद से पीएम बनने वाले बयान पर सियासत थमते नजर नहीं आ रही है. अब इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए उनकी समझदारी पर ही सवाल खड़े कर दिए.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 03 Nov 2026 04:35 PM (IST)
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राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विदेशी मदद से पीएम बनने और खुली बहस की चुनौती देने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया. साथ ही उन्होंने इस बयान की तुलना इस्लामी कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षता से कर दी. इसके अलावा बहस के लिए अपना एक स्टैंडर्ड भी सेट करते हुए, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष की समझदारी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. 

रिजिजू ने एक्स पर राहुल गांधी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, 'यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे इस्लामी कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षता की बात करें. अलगावादी भारतीय झंडे थामे. या अराजकतावादी संविधान की किताब दिखाएं.' 

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उन्होंने आगे कहा, 'भारत के दुश्मनों के एजेंडो को आगे बढ़ाना और साथ ही दूसरों पर विदेशी समर्थन का आरोप लगाना, खुद का ही मजाक उड़ाने जैसा है. हाई लेवल डिबेट समझदार और मैच्योर लोगों के बीच होती है.' 

रिजिजू के इस बयान के जरिए राहुल गांधी की समझदारी और मैच्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

राहुल के किस  बयान पर भड़की है बीजेपी?

इससे पहले राहुल गांधी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया दी थी. जिसके बाद बीजेपी भड़क गई थी. अमित शाह से लेकर कई नेताओं ने राहुल के इस बयान पर रिएक्शन दिया था. शाह ने तो यह तक कह दिया है कि राहुल गांधी को युवा मोर्चा के अध्यक्ष की हरा देंगे.

राहुल ने दी थी पीएम मोदी को बहस की खुली चुनौती

राहुल ने एक्स पोस्ट में कहा था कि मोदी जी, इस देश से झूठ बोलना बंद कीजिए. आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने. विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं. आपकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह विदेशियों के नियंत्रण में और समर्थन से है. विदेशी सोशल मीडिया पूरी तरह आपके साथ खड़ा है. मैं आपको इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देता हूं. कोई भी मंच, किसी भी समय. हिम्मत है तो आइए. आप नहीं आएंगे, क्योंकि जो मैं आपके बारे में जानता हूं आप उससे डरते हैं.

पीएम मोदी ने कांग्रेस-विपक्ष को लिया था आड़े हाथों

पूरा विवाद पीएम मोदी के उस बयान के इर्द गिर्द है, जब उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है. बाधा डालने वाली ताकतें, अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है. पीएम मोदी ने यह बयान स्टेचू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई की जयंती पर आयोजित समारोह में दिया था. उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए भारत की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है. पीएम ने इस दौरान दिमागी नक्सलों के खिलाफ सचेत रहने की अपील भी की थी. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 03 Nov 2026 04:35 PM (IST)
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