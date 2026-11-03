ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़ईरान में परमाणु हमले का खौफ, टीवी चैनलों पर दिए जा रहे बचाव के निर्देश

ईरान में परमाणु हमले का खौफ, टीवी चैनलों पर दिए जा रहे बचाव के निर्देश

ईरान को जंग के बीच अब परमाणु हमले का खौफ सता रहा है. यहां के सरकारी चैनलों पर लगातार इस अटैक से बचने के निर्देश दिए जा रहे हैं. इसे वहां के प्रशासन की तरफ से एक सुरक्षात्मक कदम भी माना जा सकता है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 03 Nov 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान में परमाणु हथियार से बचने को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं. ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, कि अमेरिका किसी तरह का बड़ा हमला तेहरान पर करने जा रहा है. साथ ही इन निर्देशों को ईरान में एक डर के तौर पर भी देखा जा रहा है. यह वहां के प्रशासन की तरफ से सुरक्षात्मक कदम भी मानें जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी चैनल और मीडिया ग्रुप्स एक नागरिक सुरक्षा का वीडियो लगातार प्रसारित कर रहे हैं. इसमें एटमिक अटैक से बचने के निर्देश हैं. 

इन मीडिया चैनलों पर लगाता बताया जा रहा है कि विस्फोट की तीव्र रोशनी को न देखें. यदि आप बाहर हैं, और तुरंत किसी इमारत में एंट्री करने में असमर्थ हैं, तो किसी बैरियर के पीछे छिप जाएं. जमीन पर लेट जाएं. अपने सिर और चेहरे को ढक लें. 

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
अमेरिकी में मध्यावधि चुनाव आज, ट्रंप की लोकप्रियता का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट!
अमेरिकी में मध्यावधि चुनाव आज, ट्रंप की लोकप्रियता का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट!
विश्व
LIVE: ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी, यूएस में मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग
LIVE: ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी, यूएस में मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग
इंडिया
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
इंडिया
'समझदार-मैच्योर लोगों में होती है हाई लेवल बहस', किरेन रिजिजू का राहुल पर तंज
'समझदार-मैच्योर लोगों में होती है हाई लेवल बहस', किरेन रिजिजू का राहुल पर तंज

इसके अलावा बताया गया है कि विस्फोट की लहर गुजरने के बाद निकटतम इमारत में एंट्री करें. देखने या फोटो लेने के लिए न रुकें. कार के अंदर जाकर न छिपें. 

खिड़कियां और वेंटिलेशन बंद कर दें

इसके अलावा कहा गया है कि इमारत के अंदर, खिड़कियों और बाहरी दीवारों से दूर, बेसमेंट या केंद्र में जाएं. दरवाजे और खिड़कियां बंद करें. एयर कंडिशनर या कोई भी वेंटिलेशन जो बाहर से हवा खीचता है, बंद कर दें.

इसके अलावा कहा गया है कि बाहरी वातावरण के संपर्क में आने पर, बाहरी कपड़ों को बिना हिलाए हटा दें. इसे लोगों से दूर एक सीलबंद बैग में रखें. इसे फेंकने के लिए बाहर न जाएं. गुनगुने पानी और साबुन से धोएं. बिना कंडिशनर के नियमित शैम्पू का उपयोग करें. यदि नहाना संभव नहीं है, तो चेहरे, हाथों और खुली त्वचा को पानी या गीले पोंछे से साफ करें. 

बोतलबंद पानी, पैकेज्ड खाने का इस्तेमाल करें

इसके अलावा कहा गया कि बोतलबंद पानी और पैकेज्ड खाने का उपयोग करें. कम से कम 24 घंटे आश्रय में रहने की तैयारी करें. 24 घंटे के बाद यह न मानें कि पर्यावरण सुरक्षित है, सुरक्षित निकास मार्ग के लिए आधिकारिक घोषणाओं और इमरजेंसी वाले निर्देशों का पालन करें.

यदि इमारत में आग लग जाए या उसके गिरने का खतरा हो तो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. नुकसान कम करने के लिए अपने परिवार के साथ इन निर्देशों को पहले ही समझ लें. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
Twitter: https://x.com/kartiksamadhiya
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/kartik-sagar-samadhiya-01327b410/
Read More
Published at : 03 Nov 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
US Middle East Conflict IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिकी में मध्यावधि चुनाव आज, ट्रंप की लोकप्रियता का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट!
अमेरिकी में मध्यावधि चुनाव आज, ट्रंप की लोकप्रियता का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट!
विश्व
LIVE: ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी, यूएस में मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग
LIVE: ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी, यूएस में मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग
इंडिया
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
इंडिया
'समझदार-मैच्योर लोगों में होती है हाई लेवल बहस', किरेन रिजिजू का राहुल पर तंज
'समझदार-मैच्योर लोगों में होती है हाई लेवल बहस', किरेन रिजिजू का राहुल पर तंज
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC विवाद और गहराया! केशव मौर्य के कार्यक्रम में थप्पड़ कांड पर विनय कुमार मिश्रा का बड़ा दावा
UGC विवाद और गहराया! केशव मौर्य के कार्यक्रम में थप्पड़ कांड पर विनय कुमार मिश्रा का बड़ा दावा
इंडिया
'प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं हो सकता', SC की अहम टिप्पणी
'प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं हो सकता', SC की अहम टिप्पणी
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
क्रिकेट
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
विश्व
LIVE: ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी, यूएस में मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग
LIVE: ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी, यूएस में मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग
क्रिकेट
IND vs NZ ODI Head to Head: भारत या न्यूजीलैंड, वनडे में किसका पलड़ा भारी? जानें रिकॉर्ड 
भारत या न्यूजीलैंड, वनडे में किसका पलड़ा भारी? जानें रिकॉर्ड 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget