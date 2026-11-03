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हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC Exam Dates 2026: SSC ने जारी किया नवंबर परीक्षाओं का शेड्यूल, इन तारीखों पर होंगे एग्जाम 

SSC Exam Dates 2026: SSC ने जारी किया नवंबर परीक्षाओं का शेड्यूल, इन तारीखों पर होंगे एग्जाम 

SSC ने नवंबर 2026 में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है. इसमें कोस्ट गार्ड, वार्षिक विभागीय टाइपिंग टेस्ट दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर 2025 पेपर 2 की परीक्षाएं शामिल है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Nov 2026 03:27 PM (IST)
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SSC Exam Dates 2026: SSC की अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक नया अपडेट आया है. एसएससी ने नवंबर 2026 में होने वाली परीक्षाओं के शेड्यूल के लिए से जुड़ा एक जरूरी नोटिस जारी किया है. इसमें एसएससी ने 3 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. इसमें कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट (CGEPT),  वार्षिक विभागीय टाइपिंग टेस्ट (अंग्रेजी/हिंदी) और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट और दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर 2025 पेपर 2 की परीक्षाएं शामिल है. इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर परीक्षाओं से जुड़ा पूरा शेड्यूल देख सकते हैं. 

नवंबर में होगी SSC की बड़ी परीक्षाएं 

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एसएससी की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट (CGEPT),  वार्षिक विभागीय टाइपिंग टेस्ट (अंग्रेजी/हिंदी) और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट और दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ की परीक्षाएं नवंबर में आयोजित कराई जाएगी. इसमें कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट की परीक्षा 17 और 18 नवंबर 2026 को आयोजित कराई जाएगी. वहीं वार्षिक विभागीय टाइपिंग टेस्ट (अंग्रेजी/हिंदी) और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की परीक्षा 20 और 21 नवंबर 2026 को आयोजित कराई जाएगी. इसके बाद दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर 2025 पेपर 2 की परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित कराई जाएगी. 

ऐसे चेक करें एग्जाम शेड्यूल 

  • एसएससी का एग्जाम शेड्यूल चेक करने के लिए सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर नोटिस या लेटेस्ट न्यूज सेक्शन पर जाएं. 
  • अब 02.11.2026 का जरूरी नोटिस देखें. 
  • इसे पीडीएफ फॉर्मेट में खोलने के लिए नोटिस पर क्लिक करेंं. 
  • अब स्क्रीन पर आपको एग्जाम की तारीखें दिखाई देगी. 
  • पीडीएफ में एग्जाम का नाम, टियर और तारीख चेक करें और रिफरेंस के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लें.

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SSC परीक्षा से पहले क्या करें उम्मीदवार?

एसएससी एग्जाम की तारीख की आ गई है, इसलिए कैंडिडेट्स के पास परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ ही हफ्ते बचे हैं. CGEPT परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होगी. इसलिए आखिरी दिनों में रिवीजन और एग्जाम की तैयारी उम्मीदवारों को करनी चाहिए. उम्मीदवारों को सीबीई एग्जाम के लिए कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट की आदतें डालने और टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं. वही टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए बैठने वाले कैंडिडेट्स को अपनी चुनी हुई भाषा इंग्लिश या हिंदी में रोजाना प्रैक्टिस करनी चाहिए.

कुछ समय पहले ही बदली थी परीक्षा की तारीखें 

एसएससी के इस शेड्यूल को जारी करने से पहले हाल ही में एसएससी ने 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के शेड्यूल में भी बदलाव किया था, जिसमें जूनियर इंजीनियर और दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर की भर्ती शामिल थी. बदलाव के अनुसार जूनियर इंजीनियर पेपर 1 की परीक्षा पहले 2 से 6 नवंबर तय थी. वहीं नए नोटिस के अनुसार यह परीक्षा 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 कर दी गई. सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा पहले 20 से 28 नवंबर 2026 के बीच होनी थी, अब यह परीक्षा 23 से 28 नवंबर तक चलेगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 03 Nov 2026 03:27 PM (IST)
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