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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAsus Diwali Sale 2026 : दिवाली पर लैपटॉप अपग्रेड का मौका! Asus ने Zenbook से ROG तक पर दिए ऑफर्स

Asus Diwali Sale 2026 : दिवाली पर लैपटॉप अपग्रेड का मौका! Asus ने Zenbook से ROG तक पर दिए ऑफर्स

दिवाली पर नया लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो Asus के फेस्टिव ऑफर्स आपके काम आ सकते हैं. जानिए किन लैपटॉप की कीमतों में कितनी कटौती हुई है और कैसे नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठा सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 03 Nov 2026 04:45 PM (IST)
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  • ये सभी डील्स Amazon और Flipkart पर उपलब्ध.

Asus Diwali Sale 2026 : दिवाली पर घर की सजावट से लेकर नए गैजेट खरीदने तक, बाजार में कई तरह के ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं. अगर आप भी काफी समय से अपना पुराना लैपटॉप बदलने या नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, तो Asus की ओर से एक खास मौका दिया जा रहा है. कंपनी ने दिवाली 2026 के लिए अपने लैपटॉप पोर्टफोलियो पर फेस्टिव ऑफर्स का ऐलान किया है.

इन ऑफर्स में Vivobook से लेकर प्रीमियम Zenbook और गेमिंग के लिए ROG और TUF सीरीज तक शामिल हैं. खास बात यह है कि कुछ लैपटॉप पर 58 फीसदी तक की छूट मिल रही है. ये डील Amazon और Flipkart पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा यूजर्स को नो-कॉस्ट EMI, बैंक डिस्काउंट और पुराने लैपटॉप के बदले एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी मिल सकता है.

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गेमिंग लैपटॉप पर बड़े ऑफर्स

गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स के लिए Asus ने कई ऑप्शन पेश किए हैं. Amazon पर ROG Zephyrus G14 (Core Ultra 9, 16GB RAM और 1TB SSD) को 3,39,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि इसकी MRP 4,54,990 रुपये है. वहीं, ROG Zephyrus Duo 16 की कीमत 8,39,990 रुपये से घटकर 7,29,990 रुपये हो गई है. Flipkart पर TUF Gaming F16 (Core 5 205H) की कीमत 1,94,990 रुपये से कम होकर 1,04,990 रुपये रह गई है. TUF Gaming A15 भी 1,61,990 रुपये की जगह 92,990 रुपये में उपलब्ध है.

Amazon पर Zenbook लैपटॉप पर मिल रही छूट

Amazon पर Asus की Zenbook सीरीज के कुछ मॉडल्स को कम कीमत पर खरीदा जा सकता है. Zenbook S14 (16GB RAM और 512GB स्टोरेज) की कीमत 3,02,990 रुपये से घटकर 1,69,990 रुपये हो गई है. वहीं, Core Ultra 7 355 प्रोसेसर वाले Zenbook S14 का एक मॉडल 2,72,990 रुपये की जगह 1,67,990 रुपये में मिल रहा है. इसके अलावा Snapdragon X2 Elite वाले Zenbook A14 की कीमत 2,66,990 रुपये से घटकर 1,65,990 रुपये हो गई है.

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Vivobook और ExpertBook पर भी ऑफर

जिन लोगों को पढ़ाई, ऑफिस और रोजमर्रा के काम के लिए लैपटॉप चाहिए, उनके लिए Vivobook सीरीज में भी कई डील्स हैं. Vivobook 15 (Core 5) को 1,59,990 रुपये के बजाय 66,990 रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं Vivobook 16 (Ryzen 7 7840HS) की कीमत 1,37,990 रुपये से घटकर 69,990 रुपये हो गई है. इसके अलावा Flipkart पर Asus ExpertBook P1 सीरीज के कुछ मॉडल 50,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं. कंपनी की ExpertBook P3, P5 और Ultra सीरीज पर भी ऑफर्स दिए जा रहे हैं.

24 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन

लैपटॉप खरीदने के लिए यूजर्स को भुगतान के कई ऑप्शन भी मिलेंगे. कुछ मॉडल पर 24 महीने तक नो-कॉस्ट EMI की सुविधा दी जा रही है. इसके साथ कुछ लैपटॉप पर 10 फीसदी तक बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं, हालांकि छूट और दूसरे ऑफर्स लैपटॉप के मॉडल और खरीदारी के प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. Asus के ये दिवाली ऑफर्स Amazon.in और Flipkart पर उपलब्ध हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 04:45 PM (IST)
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