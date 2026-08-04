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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Ultra vs Galaxy Z Fold 8: किस फोल्डेबल में ज्यादा दम?

iPhone Ultra vs Galaxy Z Fold 8: किस फोल्डेबल में ज्यादा दम?

iPhone Ultra vs Samsung Galaxy Z Fold 8: सैमसंग नए फॉर्म फैक्टर के साथ अपना Galaxy Z Fold 8 लॉन्च कर चुकी है, जिसे ऐप्पल के iPhone Ultra से टक्कर मिलेगी. हम इन दोनों का डिटेल्ड कंपेरिजन लेकर आए हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 04 Aug 2026 11:13 AM (IST)
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  • सैमसंग Z फोल्ड 8 ने एप्पल आईफोन अल्ट्रा को टक्कर दी।
  • दोनों फोल्डेबल फोन डिजाइन, परफॉर्मेंस और कैमरे में होंगे प्रतिस्पर्धी।
  • Z फोल्ड 8 लॉन्च हुआ, आईफोन अल्ट्रा अगले माह ₹2 लाख अनुमानित।

iPhone Ultra vs Samsung Galaxy Z Fold 8: सैमसंग ने पिछले महीने अपने Galaxy Z Fold 8 को लॉन्च कर दिया है. इस बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन को ऐप्पल के अपकमिंग iPhone Ultra को टक्कर देने के लिए लाया गया है. iPhone Ultra ऐप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन होगा और उम्मीद की जा रही है कि यह फोन सेगमेंट को हिलाकर रख देगा. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि iPhone Ultra के लॉन्च होने के बाद फोल्डेबल फोन की बिक्री में तेज इजाफा देखा जा सकता है. अभी तक ऐप्पल की तरफ से इस फोन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स से इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स का अंदाजा लग चुका है. माना जा रहा है कि मार्केट में iPhone Ultra और Samsung Galaxy Z Fold 8 के बीच कड़ा मुकाबला होगा. आज हम आपके लिए इन दोनों का डिटेल्ड कंपेरिजन लेकर आए हैं. 

iPhone Ultra vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Comparison
iPhone Ultra vs Galaxy Z Fold 8: किस फोल्डेबल में ज्यादा दम?

डिजाइन- सैमसंग अभी तक लंबे और पतले फ्रेम वाले फोल्डेबल फोन लॉन्च करती आई थी, लेकिन Z Fold 8 को नए फॉर्म फैक्टर के साथ लाया गया है. इसे पासपोर्ट जैसा छोटा और चौड़ा डिजाइन दिया गया है. इसमें 7.6 का Dynamic AMOLED 2X मेन डिस्प्ले और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले लगा हुआ है. इस फोन का वजन सिर्फ 201 ग्राम है. इसमें कंपनी ने नए डिजाइन के हिंज को यूज करते हुए डिस्प्ले क्रीज को कम से कम विजिबल बनाने पर जोर दिया है. दूसरी तरफ ऐप्पल भी इसी फॉर्म फैक्टर में अपने फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च करेगी, जिसमें 7.8 इंच के मेन OLED डिस्प्ले और 5.5 इंच की कवर स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. ऐप्पल इस आईफोन को क्रीज-फ्री डिस्प्ले के साथ लॉन्च करने की कोशिश में है.

परफॉर्मेंस- सैमसंग ने Galaxy Z Fold 8 में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेस यूज किया है, जिसे 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. यह एंड्रॉयड 17 पर रन करता है और इसमें एआई पावर्ड मल्टीटास्किंग फीचर्स की भरमार है. इसके मुकाबले में आने वाले iPhone Ultra में ऐप्पल अपने सबसे एडवांस्ड A20 Pro चिपसेट को यूज कर सकती है. इसे भी 12GB रैम के साथ पेयर किया जा सकता है. इसमें ऐप्पल का कस्टम C2 मॉडम मिलेगा. इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए ऐप्पल इंटेलीजेंस भी मिलने की उम्मीद है.

कैमरा- कैमरा के मामले में दोनों ही फोन के बीच जोरदार टक्कर होने वाली है. कैमरा सेटअप की बात करें तो Galaxy Z Fold 8 में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10MP का सेल्फी लेंस दिया गया है. इन डिस्प्ले पर भी 10MP का फ्रंट कैमरा लगाया गया है. ऐप्पल भी अपने फोल्डेबल आईफोन पर इसी तरह 4 कैमरा लेंस दे सकती है. इसके रियर में 48MP वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप और 18MP के दो फ्रंट कैमरे मिलने की उम्मीद है.

बैटरी और चार्जिंग- सैमसंग के लेटेस्ट फोल्डेबल फोन में 4,800mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है, जो वायरलेस चार्जिंग के साथ-साथ 45W वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. दूसरी तरफ फोल्डेबल आईफोन की बात करें तो इसमें सैमसंग के मुकाबले बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है. नए चिपसेट और हाई-डेन्सिटी बैटरी टेक्नोलॉजी के कारण इसका पावर एफिशिएंसी पर खास फोकस रहेगा.
iPhone Ultra vs Galaxy Z Fold 8: किस फोल्डेबल में ज्यादा दम?

कीमत- भारत में Galaxy Z Fold 8 की शुरुआती कीमत 1,79,999 रुपये रखी गई है, जो टॉप-एंड वेरिएंट के लिए 2,39,999 रुपये तक जाती है. यह फोन लॉन्च हो चुका है. अगर ऐप्पल के फोल्डेबल की बात करें तो ऐसा अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत लगभग 2 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. यह भारत में ऐप्पल का सबसे महंगा आईफोन बन जाएगा. इस फोन को अगले महीने लॉन्च किया जाएगा. लॉन्चिंग के करीब हफ्ते भर बाद इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी. यह ध्यान रहे कि फोल्डेबल आईफोन को लेकर ऐप्पल ने ऑफिशियली कुछ नहीं बताया है. यह सारी जानकारी रिपोर्ट्स और लीक के आधार पर दी गई है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 04 Aug 2026 11:13 AM (IST)
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TECH NEWS Phone Comparison Galaxy Z Fold 8 IPhone Ultra
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