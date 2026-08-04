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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBluetooth और Smart Speaker में किसे खरीदें? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

Bluetooth और Smart Speaker में किसे खरीदें? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

Smart Speaker की बात करें तो ये सिर्फ गाने बजाने वाला स्पीकर नहीं है. इसमें वॉयस असिस्टेंट फीचर भी मिल जाता है जिससे आप बोलकर कई काम कर सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 04 Aug 2026 11:19 AM (IST)
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  • अपनी ज़रूरतें समझकर ही सही स्पीकर का चुनाव करें।

Bluetooth Vs Smart Speaker: मनोरंजन के लिए आज ज्यादातर लोग स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल करने लगे हैं. बता दें कि मार्केट में कई तरह के स्पीकर्स मौजूद हैं जिसमें ब्लूटूथ स्पीकर से लेकर स्मार्ट स्पीकर तक शामिल है. लेकिन अब लोग अपने मनोरंजन के लिए कौन सा स्पीकर खरीदें, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्लूटूथ और स्मार्ट स्पीकर में क्या अंतर होता है और किसे खरीदने में आपका ज्यादा फायदा है.

क्या होते हैं Smart Speaker?

Smart Speaker की बात करें तो ये सिर्फ गाने बजाने वाला स्पीकर नहीं है. इसमें वॉयस असिस्टेंट फीचर भी मिल जाता है जिससे आप बोलकर कई काम कर सकते हैं. जैसे म्यूजिक चलाना, मौसम की जानकारी लेना, अलार्म सेट करना, स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करना, रिमाइंडर बनाना या नॉर्मल सवालों के जवाब लेना. ये आमतौर पर Wi-Fi के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, इसलिए इसकी कई सुविधाएं ऑनलाइन कनेक्शन पर निर्भर करती हैं.


Bluetooth और Smart Speaker में किसे खरीदें? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

क्या होता है Bluetooth Speaker?

जानकारी के मुताबिक, Bluetooth Speaker एक वायरलेस स्पीकर होता है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट या दूसरे डिवाइस से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होता है. इसका काम बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ गाने, वीडियो या दूसरे साउंड को चलाना है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी पोर्टेबिलिटी है. ज्यादातर Bluetooth Speaker बैटरी से चलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है. चाहे पिकनिक हो, ट्रिप हो या घर की छत पर पार्टी, ये हर जगह काम आते हैं.

दोनों स्पीकर्स में क्या है अंतर?

अब अगर इन दोनों स्पीकर्स के बीच के अंतर की बात करें तो Bluetooth Speaker केवल किसी डिवाइस से कनेक्ट होकर ऑडियो चलाता है. वहीं Smart Speaker आपकी आवाज के ऑर्डर पर कई स्मार्ट फीचर्स भी उपलब्ध कराता है.

इसके अलावा Bluetooth Speaker बिना इंटरनेट के भी आराम से काम करता है. दूसरी ओर Smart Speaker के ज्यादातर स्मार्ट फीचर्स का फायदा उठाने के लिए Wi-Fi और इंटरनेट जरूरी होता है.

इतना ही नहीं, अगर आपको स्पीकर को बाहर ले जाना है तो Bluetooth Speaker एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसमें बैटरी होती है. Smart Speaker ज्यादातर घर के अंदर इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं और कई मॉडल लगातार बिजली से कनेक्टेड रहते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Bluetooth Speaker का फोकस केवल ऑडियो पर होता है. जबकि Smart Speaker स्मार्ट होम कंट्रोल, वॉयस कमांड, रूटीन सेट करने और कई दूसरे डिजिटल सर्विसेज भी देता है.


Bluetooth और Smart Speaker में किसे खरीदें? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

कीमत की बात करें तो Bluetooth Speaker कम कीमत में मिल जाते हैं. वहीं Smart Speaker में एक्सट्रा टेक्नोलॉजी होने के कारण मार्केट में इनकी कीमत ज्यादा रहती है.

आपके लिए कौन-सा स्पीकर सही रहेगा

ये पूरी तरह से आपकी जरूरत के ऊपर निर्भर करता है. अगर आपको अच्छी साउंड क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ और कहीं भी ले जाने के लिए स्पीकर चाहिए तो आपको Bluetooth Speaker को खरीदना चाहिए. वहीं, दूसरी ओर, अगर आप घर में स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, वॉयस कमांड पसंद करते हैं और इंटरनेट हमेशा मौजूद रहता है तो आपके लिए Smart Speaker एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

  • अपनी जरूरत और इस्तेमाल करने का तरीका तय करें.
  • बैटरी बैकअप और चार्जिंग समय देखें.
  • साउंड क्वालिटी और स्पीकर आउटपुट की कंपैरिजन करें.
  • Bluetooth और Wi-Fi कनेक्टिविटी की जरूरत को समझें.

अगर Smart Speaker खरीद रहे हैं तो उसके वॉयस असिस्टेंट और स्मार्ट होम सपोर्ट को चेक करें.

खरीदने से पहले ध्यान रखें ये बातें

कई लोग सिर्फ डिजाइन, ब्रांड या तेज आवाज देखकर स्पीकर खरीद लेते हैं. इसीलिए अगर आपको सफर के दौरान स्पीकर को बाहर भी ले जाना होता है तो आपको ब्लूटूथ स्पीकर ही खरीदना चाहिए. इसके अलावा कुछ लोग Smart Speaker की जगह Bluetooth Speaker खरीद लेते हैं और फिर उन्हें वॉयस कमांड या स्मार्ट होम कंट्रोल जैसी फीचर्स नहीं मिलते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले अपनी जरूरत तय करना सबसे जरूरी कदम होता है.

यह भी पढ़ें: सही लोकेशन नहीं बता पा रहा नेविगेशन सिस्टम NavIC, आई ये दिक्कत

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 04 Aug 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Smart Speaker Tech Tips TECH NEWS HINDI
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