YouTube पर कैसे हों वायरल! ये 5 AI Tools करेंगे आपकी मदद
AI Tools for YouTube Video: अगर आप अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करना चाहते या अलग-अलग भाषाओं में वॉयसओवर बनाना चाहते हैं तो ElevenLabs आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है.
AI Tools for YouTube Video: YouTube आज के समय में काफी तेजी से लोगों के बीच फेमश हुआ है. खासतौर पर जबसे प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो वाला फीचर आया है तबसे ये युवाओं के बीच काफी फेमश हुआ है. लोग यूट्यब को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आज के समय में कई कंटेंट क्रिएटर्स इस प्लेटफॉर्म से हर महीने अच्छी कमाई भी कर रहे हैं. अगर आप भी यूट्यूब से पैसा कमाने चाहते हैं तो ये एआई टूल्स आपकी मदद कर सकते हैं.
ElevenLabs
आपको बता दें कि अगर आप अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करना चाहते या अलग-अलग भाषाओं में वॉयसओवर बनाना चाहते हैं तो ElevenLabs आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है. इसकी AI आवाज काफी नैचुरल सुनाई देती है जिससे वीडियो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है. इसके फ्री प्लान में भी यूजर्स को सीमित इस्तेमाल करने की सुविधा मिल जाती है.
- Natural AI Voice
- कई भाषाओं का सपोर्ट
- Text-to-Speech
- High-Quality Voice Output
Canva AI
अक्सर देखा गया है कि कंटेंट क्रिएटर्स YouTube पर क्लिक पाने के लिए यूनिक थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं. अब बेहतरीन थंबनेल बनाने के ले Canva AI क्रिएटर्स की काफी मदद करता है और इससे प्रोफेशनल थंबनेल, इंट्रो, आउट्रो और सोशल मीडिया पोस्ट भी आसानी से बना सकते हैं. इसमें हजारों फ्री टेम्पलेट्स और AI डिजाइन फीचर्स मिल जाते हैं जिससे डिजाइनिंग का काम काफी आसान हो जाता है.
- AI Magic Design
- Thumbnail Templates
- Text-to-Image
- Drag-and-Drop Editing
Pika
ये भी एक शानदार टूल है जो आपको यूट्यूब पर वायरल होने में मदद कर सकता है. दरअसल, अगर आपके पास शूटिंग के लिए समय या रिसोर्सेज नहीं हैं तो Pika आपके लिए काफी मददगार टूल साबित हो सकता है. इसमें केवल टेक्स्ट लिखकर या किसी इमेज की मदद से छोटे-छोटे AI वीडियो तैयार किए जा सकते हैं. ये टूल खासतौर पर शॉर्ट्स, एक्सप्लेनर वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए काफी फेमश टूल माना जाता है.
- Text-to-Video
- Image Animation
- Fast AI Video Generation
- Creative Visual Effects
CapCut AI
जानकारी के मुताबिक, CapCut AI शुरुआती और प्रोफेशनल दोनों तरह के क्रिएटर्स के लिए एक बेहतरीन टूल माना जाता है. इस टूल में यूजर्स को AI की मदद से ऑटो-कट, बैकग्राउंड हटाना, ऑटो कैप्शन, ट्रांजिशन जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं. अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग का ज्यादा एक्सपीरिएंस नहीं है, तब भी ये टूल कुछ क्लिक में वीडियो को शानदार बना सकता है. इस टूल में आपको कई सारे खास फीचर्स मिल जाते हैं.
- Auto Captions
- AI Background Removal
- One-Click Video Enhancement
- Ready-made Templates
ChatGPT
बता दें कि किसी भी सफल YouTube वीडियो की शुरुआत अच्छी स्क्रिप्ट से होती है. ChatGPT की मदद से आप वीडियो स्क्रिप्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, SEO कीवर्ड, टैग्स और नए कंटेंट आइडिया कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं. इससे रिसर्च में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाता है और कंटेंट बनाने की स्पीड भी बढ़ जाती है.
- Script Writing
- Video Ideas
- SEO-Friendly Titles
- Description और Tags तैयार करना
AI टूल्स इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप भी AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ जरूरी चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. वीडियो में अपनी क्रिएटिविटी, सही जानकारी और पर्सनल टच जरूर शामिल करें. साथ ही कॉपीराइट वाले म्यूजिक, फोटो या वीडियो का इस्तेमाल करने से बचें.
AI से तैयार कंटेंट को पब्लिश करने से पहले एक बार अच्छी तरह चेक कर लेना भी जरूरी होता है जिससे किसी तरह की गलती या गलत जानकारी ऑडिएंस तक न पहुंचे. आज AI टेक्नोलॉजी ने YouTube कंटेंट क्रिएशन को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. CapCut AI, Canva AI, Pika, ElevenLabs और ChatGPT जैसे फ्री टूल्स की मदद से कोई भी इंसान कम समय में बेहतरीन और प्रोफेशनल वीडियो तैयार कर सकता है.
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