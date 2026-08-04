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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीजंगल में अजगर पकड़ने उतरे AI खरगोश, कैसे करते हैं शिकार?

जंगल में अजगर पकड़ने उतरे AI खरगोश, कैसे करते हैं शिकार?

फ्लोरिडा में अजगरों को पकड़ने के लिए अब बनाए गए हैं नकली रोबोट खरगोश, जो गर्मी-बदबू से इन्हें आकर्षित करके अधिकारियों को तुरंत सूचना भेजते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 04 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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Robotic rabbits Florida Everglades: फ्लोरिडा में हर साल एक कॉम्पिटिशन होता है, जिसका नाम है Python Challenge. यह 10 दिन तक चलता है. इसमें आम लोग और एक्सपर्ट लोग मिलकर एवरग्लेड्स इलाके से बड़े-बड़े अजगर पकड़ते हैं. जो सबसे ज्यादा या सबसे लंबे अजगर पकड़ता है, उसे इनाम मिलता है. लेकिन अब सिर्फ यह कॉम्पिटिशन काफी नहीं है. इसलिए अधिकारियों ने अजगरों को ढूंढने के लिए एक नया और अजीब तरीका निकाला है. पिछले साल South Florida Water Management District ने कुछ नया करने की सोची. उन्होंने सोलर एनर्जी से चलने वाले रोबोट खरगोश बनाए. ये देखने में बिल्कुल असली खरगोश जैसे लगते हैं. इनमें AI लगा है, गर्मी छोड़ने वाला सिस्टम है, और खरगोश जैसी बदबू भी आती है, ताकि अजगर इन्हें असली समझकर पास आ जाएं.

रोबोट खरगोश काम कैसे करते हैं?

ये रोबोट सोलर एनर्जी से चलते हैं. इनसे ऐसी गर्मी और बदबू निकलती है जिससे अजगर धोखा खा जाते हैं और पास आ जाते हैं. हर रोबोट के अंदर एक कैमरा लगा है, जो चारों तरफ नजर रखता है. जैसे ही कोई अजगर पास आता है, कैमरा तुरंत टीम को बता देता है. इसके बाद टीम वहां पहुंचकर अजगर को पकड़ लेती है. इन रोबोट को उन जगहों पर रखा जाता है जहां अजगर अक्सर छिपे रहते हैं. इससे उन जगहों पर भी नजर रखी जा सकती है जहां इंसान आसानी से नहीं पहुंच पाते.

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फ्लोरिडा अजगरों को क्यों हटा रहा है?

बर्मी अजगर कई साल पहले फ्लोरिडा के जंगलों में आ गए थे. अब ये वहां के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं. अंदाजा है कि एवरग्लेड्स में 1 लाख से 3 लाख तक अजगर हैं. एक मादा अजगर एक बार में 70 से ज्यादा अंडे दे सकती है. ये अजगर 18 फीट तक लंबे हो सकते हैं. यह अजगर वहां के जानवरों, पक्षियों और छोटे जीवों को खा जाते हैं. इससे फ्लोरिडा पैंथर, बॉबकैट जैसे जानवरों के लिए खाना कम पड़ने लगा है. आपको बता दें की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, एवरग्लेड्स के कुछ इलाकों में रैकून और ओपोसम जैसे जानवर लगभग खत्म ही हो गए. इसकी सबसे बड़ी वजह यही अजगर बताए गए.

दोनों तरीके साथ चलेंगे

  • रोबोट खरगोश आने से पहले फ्लोरिडा सिर्फ ट्रेंड टीमों और Python Challenge पर ही डिपेंड था.
  • इस साल कॉम्पिटिशन में 600 से ज्यादा लोगों ने नाम लिखवाया था, और आखिर में 900 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया.
  • साल 2000 से अब तक 19,000 से ज्यादा बर्मी अजगर हटाए जा चुके हैं. अधिकारियों का कहना है कि रोबोट खरगोश पूरे अभियान की जगह नहीं लेंगे, बल्कि इसे और अच्छा बनाएंगे.
  • इन रोबोट से गर्मी और बदबू निकलती है जो अजगरों को खींच लाती है. साथ ही कैमरे अजगर दिखते ही टीम को बता देते हैं. इसके बाद एक्सपर्ट टीम मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लेती है.

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Published at : 04 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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