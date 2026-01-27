हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब उम्र छुपाना पड़ेगा भारी! ChatGPT खुद पहचान लेगा आप नाबालिग हैं या नहीं, आ गया चौंकाने वाला नया फीचर

ChatGPT New Feature: OpenAI ने ChatGPT यूजर्स के लिए एक ऐसा नया सिस्टम लाना शुरू किया है जो खुद यह अनुमान लगाएगा कि कोई यूजर नाबालिग है या नहीं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Jan 2026 10:55 AM (IST)
OpenAI ने ChatGPT यूजर्स के लिए एक ऐसा नया सिस्टम लाना शुरू किया है जो खुद यह अनुमान लगाएगा कि कोई यूजर नाबालिग है या नहीं. इस फीचर का मकसद 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ChatGPT को ज्यादा सुरक्षित बनाना है. कंपनी का कहना है कि अगर किसी अकाउंट को कम उम्र के यूजर से जुड़ा माना जाता है तो उस पर अपने आप कुछ कंटेंट सीमाएं लागू हो जाएंगी. OpenAI इसे बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा की दिशा में अहम कदम मान रहा है.

यह नया age prediction सिस्टम किसी एक जानकारी पर भरोसा नहीं करता. इसके बजाय यह कई तरह के संकेतों को साथ जोड़कर काम करता है. जैसे अकाउंट कितने समय से इस्तेमाल में है, यूजर दिन के किस वक्त ज्यादा एक्टिव रहता है, बातचीत और इस्तेमाल का पैटर्न कैसा है और यूजर ने प्रोफाइल में खुद जो उम्र बताई है.
इन सभी बातों को मिलाकर सिस्टम यह अंदाजा लगाता है कि अकाउंट किसी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति का तो नहीं है. कंपनी के मुताबिक इसका उद्देश्य किसी की असली उम्र जानना नहीं, बल्कि जोखिम वाले मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा देना है.
Published at : 27 Jan 2026 10:55 AM (IST)
