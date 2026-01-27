एक्सप्लोरर
अब उम्र छुपाना पड़ेगा भारी! ChatGPT खुद पहचान लेगा आप नाबालिग हैं या नहीं, आ गया चौंकाने वाला नया फीचर
ChatGPT New Feature: OpenAI ने ChatGPT यूजर्स के लिए एक ऐसा नया सिस्टम लाना शुरू किया है जो खुद यह अनुमान लगाएगा कि कोई यूजर नाबालिग है या नहीं.
OpenAI ने ChatGPT यूजर्स के लिए एक ऐसा नया सिस्टम लाना शुरू किया है जो खुद यह अनुमान लगाएगा कि कोई यूजर नाबालिग है या नहीं. इस फीचर का मकसद 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ChatGPT को ज्यादा सुरक्षित बनाना है. कंपनी का कहना है कि अगर किसी अकाउंट को कम उम्र के यूजर से जुड़ा माना जाता है तो उस पर अपने आप कुछ कंटेंट सीमाएं लागू हो जाएंगी. OpenAI इसे बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा की दिशा में अहम कदम मान रहा है.
Published at : 27 Jan 2026 10:55 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
