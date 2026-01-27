अब उम्र छुपाना पड़ेगा भारी! ChatGPT खुद पहचान लेगा आप नाबालिग हैं या नहीं, आ गया चौंकाने वाला नया फीचर

यह नया age prediction सिस्टम किसी एक जानकारी पर भरोसा नहीं करता. इसके बजाय यह कई तरह के संकेतों को साथ जोड़कर काम करता है. जैसे अकाउंट कितने समय से इस्तेमाल में है, यूजर दिन के किस वक्त ज्यादा एक्टिव रहता है, बातचीत और इस्तेमाल का पैटर्न कैसा है और यूजर ने प्रोफाइल में खुद जो उम्र बताई है.