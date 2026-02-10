हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रातभर फोन चार्ज करना पड़ सकता है भारी! 100% चार्जिंग क्यों होती है डिवाइस के लिए खरतरनाक?

रातभर फोन चार्ज करना पड़ सकता है भारी! 100% चार्जिंग क्यों होती है डिवाइस के लिए खरतरनाक?

Smartphone Charging: आज के समय में ज्यादातर लोग सोने से पहले फोन चार्ज पर लगाते हैं और सुबह उठकर 100% बैटरी के साथ इस्तेमाल करते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Feb 2026 08:43 AM (IST)
Smartphone Charging: आज के समय में ज्यादातर लोग सोने से पहले फोन चार्ज पर लगाते हैं और सुबह उठकर 100% बैटरी के साथ इस्तेमाल करते हैं.

आज के समय में ज्यादातर लोग सोने से पहले फोन चार्ज पर लगाते हैं और सुबह उठकर 100% बैटरी के साथ इस्तेमाल करते हैं. यह आदत देखने में भले ही सुविधाजनक लगे, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक रातभर फोन चार्ज करना बैटरी की उम्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. खासतौर पर 100% चार्जिंग स्मार्टफोन के लिए धीरे-धीरे जहर की तरह काम करती है.

आधुनिक स्मार्टफोन्स में लिथियम-आयन बैटरी होती है. जब फोन 100% चार्ज हो जाता है तो बैटरी पर ज्यादा वोल्टेज का दबाव पड़ता है. अगर फोन लंबे समय तक फुल चार्ज पर लगा रहता है तो बैटरी के केमिकल स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है. यही वजह है कि कुछ महीनों या साल भर में फोन की बैटरी पहले जितनी मजबूत नहीं रह पाती और बैकअप तेजी से गिरने लगता है.
आधुनिक स्मार्टफोन्स में लिथियम-आयन बैटरी होती है. जब फोन 100% चार्ज हो जाता है तो बैटरी पर ज्यादा वोल्टेज का दबाव पड़ता है. अगर फोन लंबे समय तक फुल चार्ज पर लगा रहता है तो बैटरी के केमिकल स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है. यही वजह है कि कुछ महीनों या साल भर में फोन की बैटरी पहले जितनी मजबूत नहीं रह पाती और बैकअप तेजी से गिरने लगता है.
रातभर चार्जिंग के दौरान फोन हल्का-फुल्का चार्ज लेता रहता है जिससे हीट जनरेट होती है. अगर फोन तकिए के नीचे, कवर में या बंद जगह पर रखा हो, तो गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है. यह न सिर्फ बैटरी बल्कि फोन के अंदर मौजूद अन्य कंपोनेंट्स के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है.
रातभर चार्जिंग के दौरान फोन हल्का-फुल्का चार्ज लेता रहता है जिससे हीट जनरेट होती है. अगर फोन तकिए के नीचे, कवर में या बंद जगह पर रखा हो, तो गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है. यह न सिर्फ बैटरी बल्कि फोन के अंदर मौजूद अन्य कंपोनेंट्स के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है.
Published at : 10 Feb 2026 08:43 AM (IST)
TECH NEWS HINDI Smartphone Charging

