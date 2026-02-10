रातभर फोन चार्ज करना पड़ सकता है भारी! 100% चार्जिंग क्यों होती है डिवाइस के लिए खरतरनाक?

आधुनिक स्मार्टफोन्स में लिथियम-आयन बैटरी होती है. जब फोन 100% चार्ज हो जाता है तो बैटरी पर ज्यादा वोल्टेज का दबाव पड़ता है. अगर फोन लंबे समय तक फुल चार्ज पर लगा रहता है तो बैटरी के केमिकल स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है. यही वजह है कि कुछ महीनों या साल भर में फोन की बैटरी पहले जितनी मजबूत नहीं रह पाती और बैकअप तेजी से गिरने लगता है.