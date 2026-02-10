एक्सप्लोरर
रातभर फोन चार्ज करना पड़ सकता है भारी! 100% चार्जिंग क्यों होती है डिवाइस के लिए खरतरनाक?
Smartphone Charging: आज के समय में ज्यादातर लोग सोने से पहले फोन चार्ज पर लगाते हैं और सुबह उठकर 100% बैटरी के साथ इस्तेमाल करते हैं.
आज के समय में ज्यादातर लोग सोने से पहले फोन चार्ज पर लगाते हैं और सुबह उठकर 100% बैटरी के साथ इस्तेमाल करते हैं. यह आदत देखने में भले ही सुविधाजनक लगे, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक रातभर फोन चार्ज करना बैटरी की उम्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. खासतौर पर 100% चार्जिंग स्मार्टफोन के लिए धीरे-धीरे जहर की तरह काम करती है.
Published at : 10 Feb 2026 08:43 AM (IST)
