मोबाइल की कीमतों में होगी कटौती! अब स्मार्टफोन होंगे सस्ते, वजह जानकर खुश हो जाएंगे

इस बजट फैसले के पीछे सरकार का एक बड़ा मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना भी है. भारत अभी भी बैटरी और उसके कंपोनेंट्स के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है. कस्टम ड्यूटी में राहत देकर सरकार चाहती है कि देश में ही बैटरियों का निर्माण बढ़े जिससे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सके. लिथियम-आयन बैटरियां आज मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं ऐसे में यह कदम रणनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है.