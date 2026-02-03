हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोबाइल की कीमतों में होगी कटौती! अब स्मार्टफोन होंगे सस्ते, वजह जानकर खुश हो जाएंगे

मोबाइल की कीमतों में होगी कटौती! अब स्मार्टफोन होंगे सस्ते, वजह जानकर खुश हो जाएंगे

Smartphone: बजट 2026 सामने आ चुका है और इस बार सरकार ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास ध्यान दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 03 Feb 2026 02:55 PM (IST)
Smartphone: बजट 2026 सामने आ चुका है और इस बार सरकार ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास ध्यान दिया है.

बजट 2026 सामने आ चुका है और इस बार सरकार ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास ध्यान दिया है. खास तौर पर लिथियम-आयन बैटरी इंडस्ट्री के लिए किया गया एक बड़ा ऐलान आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाल सकता है. सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी है. इसका सीधा फायदा स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों पर पड़ने की उम्मीद है क्योंकि दोनों में ही यही बैटरियां इस्तेमाल होती हैं.

सरकार का मानना है कि कच्चे माल पर टैक्स घटने से बैटरी बनाने वाली कंपनियों की लागत कम होगी. जब निर्माण सस्ता होगा, तो उसका असर फाइनल प्रोडक्ट की कीमत पर भी दिखेगा. ऐसे में आने वाले समय में मोबाइल फोन और ईवी पहले से ज्यादा किफायती हो सकते हैं. यह फैसला सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि उन करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए भी राहत लेकर आ सकता है जो महंगे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों की वजह से अब तक खरीदारी टाल रहे थे.
सरकार का मानना है कि कच्चे माल पर टैक्स घटने से बैटरी बनाने वाली कंपनियों की लागत कम होगी. जब निर्माण सस्ता होगा, तो उसका असर फाइनल प्रोडक्ट की कीमत पर भी दिखेगा. ऐसे में आने वाले समय में मोबाइल फोन और ईवी पहले से ज्यादा किफायती हो सकते हैं. यह फैसला सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि उन करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए भी राहत लेकर आ सकता है जो महंगे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों की वजह से अब तक खरीदारी टाल रहे थे.
इस बजट फैसले के पीछे सरकार का एक बड़ा मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना भी है. भारत अभी भी बैटरी और उसके कंपोनेंट्स के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है. कस्टम ड्यूटी में राहत देकर सरकार चाहती है कि देश में ही बैटरियों का निर्माण बढ़े जिससे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सके. लिथियम-आयन बैटरियां आज मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं ऐसे में यह कदम रणनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है.
इस बजट फैसले के पीछे सरकार का एक बड़ा मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना भी है. भारत अभी भी बैटरी और उसके कंपोनेंट्स के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है. कस्टम ड्यूटी में राहत देकर सरकार चाहती है कि देश में ही बैटरियों का निर्माण बढ़े जिससे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सके. लिथियम-आयन बैटरियां आज मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं ऐसे में यह कदम रणनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है.
Published at : 03 Feb 2026 02:55 PM (IST)
टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

