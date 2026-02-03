एक्सप्लोरर
मोबाइल की कीमतों में होगी कटौती! अब स्मार्टफोन होंगे सस्ते, वजह जानकर खुश हो जाएंगे
Smartphone: बजट 2026 सामने आ चुका है और इस बार सरकार ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास ध्यान दिया है.
बजट 2026 सामने आ चुका है और इस बार सरकार ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास ध्यान दिया है. खास तौर पर लिथियम-आयन बैटरी इंडस्ट्री के लिए किया गया एक बड़ा ऐलान आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाल सकता है. सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी है. इसका सीधा फायदा स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों पर पड़ने की उम्मीद है क्योंकि दोनों में ही यही बैटरियां इस्तेमाल होती हैं.
