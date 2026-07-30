ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल

नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण पार्ट 1' साल की मच अवेटेड फिल्म है. वहीं मेकर्स ने 30 जुलाई को इस 4000 करोड़ी फिल्म का जबरदस्त पहला ट्रेलर जारी किया है. ट्रेलर में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, रावण के रूप में यश और सीता के रूप में साई पल्लवी की पहली झलक ने दिल छू लिया है. सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुए इस ट्रेलर में राम और रावण के बीच मुख्य टकराव को दिखाया गया है.

'रामायण पार्ट 1' का भव्य ट्रेलर रिलीज

चार मिनट नौ सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत यश द्वारा स्टारर रावण के सिर ढके हुए एक दरवाजे से गुजरने के सीन से होती है, जिसके बाद वह कहता है, "तुम्हारा नया राजा." फिर अचानक तेज एक्शन विजुअल का सीन आता है, जिसमें रावण घोषणा करता है, "देव लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों में एक ही राजा होगा." ट्रेलर में लंका, रावण के पुष्पक विमान और सत्ता में उसके तेजी से उदय की झलक दिखाई गई है. रावण के किरदार में यश ने कमाल कर दिया है. कुछ भी ओवर द टॉप नहीं लग रहा है और मेकर्स ने इसे जरा भी ड्रामेटिक नहीं दिखाया है.

इसके तुरंत बाद, ट्रेलर बताता है कि जब भी अच्छाई और बुराई के बीच असंतुलन होता है, तो संतुलन बहाल करने के लिए विष्णु का अवतार जन्म लेता है. इस बार, विष्णु राम (रणबीर कपूर) के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं, जो एक मानव राजकुमार हैं और रावण का सामना करने और दुनिया में व्यवस्था बहाल करने के लिए नियत हैं.

भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर ने छुआ दिल

इसके तुरंत बाद रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार को दिखाया जाता है, जिसमें वे घोड़े पर सवार नजर आते हैं और अपने पिता राजा दशरथ (अरुण गोविल) और कैकेयी (लारा दत्ता) के साथ कुछ पल बिताते हैं. इसके बाद साई पल्लवी को सीता के रूप में दिखाया जाता है और उनकी शादी की झलकियां दिखाई जाती हैं. फिर कहानी अयोध्या पहुंचती है, जहाँ कैकेयी के फैसले की वजह से राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के रास्ते पर निकल पड़ते हैं.

सीता के रोल में साई पल्लवई ने किया इम्प्रेस

सीता के रोल में साई पल्लवी ने भी अपनी ज़बरदस्त छाप छोड़ी है. अपनी सादगी भरी शालीनता और गर्मजोशी से, वह ट्रेलर के अहम पलों में इस किरदार को एक अलग ही गरिमा देती हैं.

ट्रेलर में अन्य किरदारों की मिली झलक

रवि दुबे भगवान राम के भाई लक्ष्मण के रोल में नजर आते हैं. राजा दशरथ का रोल निभाने वाले अरुण गोविल को भी एक भावुक पल में दिखाया गया है, जब वह अयोध्या से जाते हुए राम और लक्ष्मण के पीछे दौड़ते हैं. हालांकि ट्रेलर में भगवान हनुमान के रोल में सनी देओल की कोई झलक नहीं दिखाई गई है, लेकिन इसमें विवेक ओबेरॉय, सौरभ सचदेवा और कई अन्य कलाकारों की एक झलक ज़रूर मिलती है.

इस विज़ुअल स्पेक्टेकल में रावण की बहन शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह की भी झलक मिलती है, जो अपनी सुंदरता से राम को लुभाने की कोशिश करती हैं. लेकिन राम, जो अपनी पत्नी सीता के प्रति वफ़ादार रहते हैं, उसकी कोशिशों को ठुकरा देते हैं. अगले सीन में लक्ष्मण उसकी नाक काटते हुए दिखाए गए हैं.

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शानदार है म्यूजिक

फिल्म की एक और खास बात इसका म्यूजिक है. ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने मिलकर इसका संगीत तैयार किया है. जैसे-जैसे कहानी अयोध्या से लंका की ओर बढ़ती है और राम-रावण के बीच टकराव की स्थिति बनती है, यह स्कोर म्यूजिक के साथ-साथ चलता है.

हालांकि ट्रेलर में कई अहम किरदारों को दिखाया गया है, लेकिन ये मेनली एपिक के दो किरदारों के इर्द-गिर्द घूमता है. इसकी शुरुआत रावण के आगमन से होती है और अंत भगवान राम द्वारा तीनों लोकों के सामने उसे हराने के संकल्प के साथ होती है, जिससे उस टकराव की नींव पड़ती है जो कहानी को आगे बढ़ाएगा.

पहले 24 जुलाई को रिलीज होना था ट्रेलर

इस फ़िल्म का ट्रेलर पहले 24 जुलाई को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप पक्की होने के बाद इसे टाल दिया गया. पब्लिक में रिलीज होने से पहले, सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में फिल्म की कुछ खास झलकियां भी दिखाई गई थीं.

'रामायण' दो पार्ट में होगी रिलीज

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' दो हिस्सों वाली एक बड़ी फिल्म है. इसे डीएनईजी और प्राइम फोकस स्टूडियोज़ के तहत नमित मल्होत्रा ​​ने प्रोड्यूस किया है और यश भी इसके को-प्रोड्यूसर हैं. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के अलावा, फ़िल्म में रवि दुबे, सनी देओल, शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, शोभना, सौरभ सचदेवा, फैसल मलिक और लारा दत्ता भी हैं. बता दें कि 'रामायण: पार्ट I' दिवाली वीकेंड के दौरान 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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