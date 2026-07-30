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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: साइबर क्राइम हब 'मिनी जामताड़ा' कैसे बना मथुरा, सबसे ज्यादा ठगी कहां?

Xप्लेन: साइबर क्राइम हब 'मिनी जामताड़ा' कैसे बना मथुरा, सबसे ज्यादा ठगी कहां?

Cyber Crime Hub: राजस्थान का भरतपुर और उत्तर प्रदेश का मथुरा झारखंड के जामताड़ा और हरियाणा के नूंह को पीछे छोड़कर देश के टॉप साइबर क्राइम हब बनकर उभरे हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 30 Jul 2026 09:43 AM (IST)
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झारखंड का जामताड़ा देश में साइबर ठगी के लिए बदनाम है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला भी इस मामले में पीछे नहीं है. पुलिस जांचकर्ताओं के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में मथुरा साइबर अपराध का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. यहां संगठित गिरोह स्थानीय युवाओं को भर्ती कर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. इसी वजह से अब मथुरा के कई गांवों को 'मिनी जामताड़ा' के नाम से जाना जाने लगा है. सिर्फ मथुरा भी नहीं, बल्कि देश में 10 बड़े साइबर क्राइम हब बन चुके हैं. आइए इस साइबर नेटवर्क की गुत्थी को सुलझाते हैं...

मथुरा तड़के छापा, खेतों-गलियों में भागे ठग

7 जुलाई 2026 की सुबह मथुरा के आठ गांवों में एक अलग ही नजारा देखने को मिला. तड़के पुलिस की टीमें और ड्रोन गांवों में उतरे और सैकड़ों लोग खेतों और संकरी गलियों में भागते नजर आए. पुलिस के मुताबिक, 'जब टीमें पहुंचीं, तो कई लोग भाग गए. लंबी पूछताछ के बाद सभी 42 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है..'

यह छापेमारी मथुरा में बढ़ते साइबर अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के लिए की गई एक बड़ी कार्रवाई थी. छापेमारी में पुलिस ने 137 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, 42 डेबिट कार्ड, पांच बैंक पासबुक, 12 चेकबुक और 50 सिम कार्ड बरामद किए.

18 गांव, पांच थाने: कैसे फैला है ये नेटवर्क?

पुलिस ने मथुरा के 18 गांवों में छानबीन की है, जो गोवर्धन, बरसाना, शेरगढ़, छाता और कोसी थाना क्षेत्रों में आते हैं. ये गांव राजस्थान और हरियाणा की सीमा के किनारे बसे हैं. भरतपुर से करीब 40 किमी, नूंह से 107 किमी और अलवर से 111 किमी की दूरी पर है. मथुरा शहर से करीब 70 किमी दूर स्थित ये गांव दिल्ली से तीन घंटे और आगरा से एक घंटे की दूरी पर हैं.

इन गांवों में साइबर ठगी का कारोबार छोटे पैमाने के उद्योग की तरह चल रहा है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'ऑपरेशन छोटे पैमाने के उद्योगों की तरह काम करते हैं, जहां युवा पढ़ाई या पारंपरिक नौकरियों की बजाय साइबर अपराध की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि बिना शारीरिक मेहनत के जल्दी पैसा कमाने का लालच है.'

FCRF की रिपोर्ट: मथुरा देश का दूसरा सबसे बड़ा साइबर क्राइम हब

IIT कानपुर इनक्यूबेटेड स्टार्टअप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन (FCRF) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान का भरतपुर और उत्तर प्रदेश का मथुरा झारखंड के जामताड़ा और हरियाणा के नूंह को पीछे छोड़कर देश के टॉप साइबर क्राइम हब बनकर उभरे हैं.

FCRF रिपोर्ट के मुताबिक, देश के टॉप साइबर क्राइम हब:

जिला/शहर राज्य साइबर क्राइम में हिस्सेदारी
भरतपुर राजस्थान 18%
मथुरा उत्तर प्रदेश 12%
नूंह हरियाणा 11%
देवघर झारखंड 10%
जामताड़ा झारखंड 9.6%
गुरुग्राम हरियाणा 8.1%
अलवर राजस्थान 5.1%
बोकारो झारखंड 2.4%
करमाटांड़ झारखंड 2.4%
बोकारो झारखंड 2.3%

इस रिपोर्ट के मुताबिक, 10 जिलों में देश के कुल साइबर क्राइम मामलों का 80% हिस्सा आता है. रिपोर्ट में इन जिलों को साइबर क्राइम का हब बनने के लिए शहरी केंद्रों से नजदीकी, सीमित साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक चुनौतियां और कम डिजिटल साक्षरता को जिम्मेदार बताया गया है.

कौन हैं ये ठग और कैसे करते हैं ठगी?

गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की उम्र 16 से 65 साल के बीच है. पुलिस के मुताबिक, इनमें से कई ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी नहीं की है और ये छोटी जोत वाले किसान परिवारों से आते हैं. कुछ पहले हाईवे लूट या मथुरा में तीर्थयात्रियों को ठगने के कामों से जुड़े थे. फिर ऑनलाइन ठगी की तरफ शिफ्ट हो गए.

ठगी का तरीका: तीन अलग-अलग सेल

पुलिस के मुताबिक, ये नेटवर्क तीन खास सेल में बंटकर काम करते हैं:

  • लॉजिस्टिक्स सेल: म्यूल बैंक खाते, फर्जी सिम कार्ड और नकली एटीएम कार्ड मुहैया कराता है.
  • टारगेटिंग सेल: शिकार तलाशता है और कॉल करता है.
  • विदड्रॉल सेल: पैसे निकालने का काम करता है.

ठगी के तरीके:

  • OLX जैसे प्लेटफॉर्म पर QR कोड पेमेंट का झांसा देना
  • फर्जी एडवांस डिपॉजिट मांगना
  • पहचान छिपाकर कॉल करना
  • होटल बुकिंग की क्लोन वेबसाइट बनाना
  • फिशिंग मैसेज भेजना

यह नेटवर्क टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है. ऑपरेशन अक्सर खुले मैदानों में किए जाते हैं, ताकि आती-जाती गाड़ियों पर नजर रखी जा सके.

आखिर पुलिस के पंजे से कैसे बच रहे हैं ठग?

पुलिस के मुताबिक, साइबर ठग लगातार नई तकनीक अपनाते हैं. कानून की नजर से बचने के लिए ये लोग:

  • नए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं.
  • नए वित्तीय चैनल अपनाते हैं.
  • फर्जी पहचान पत्र बनाते हैं.
  • किराए के बैंक खातों (म्यूल अकाउंट) का इस्तेमाल करते हैं.
  • प्रीपेड सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं.
  • एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं (जैसे टेलीग्राम) पर निर्भर रहते हैं.
  • लगातार अपनी रणनीति बदलते रहते हैं.
  • नए सदस्यों को गिरोह में भर्ती करते रहते हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'नेटवर्क नई तकनीक, फर्जी पहचान, प्रीपेड सिम, म्यूल अकाउंट और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं. इन अपराधों की क्रॉस-स्टेट प्रकृति जांच को और मुश्किल बनाती है.'

क्यों मथुरा बना 'मिनी जामताड़ा'?

FCRF की रिपोर्ट के मुताबिक, मथुरा को साइबर क्राइम का हब बनाने के पीछे 4 बड़ी वजहें हैं:

  • शहरी केंद्रों से नजदीकी: दिल्ली, आगरा, भरतपुर और अलवर जैसे बड़े शहरों से आसानी से जुड़ाव.
  • सीमित साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर: ग्रामीण इलाकों में साइबर क्राइम से निपटने की कम व्यवस्था.
  • आर्थिक चुनौतियां: रोजगार के सीमित अवसर.
  • कम डिजिटल साक्षरता: लोगों को ऑनलाइन ठगी के बारे में जानकारी नहीं.

इन्हीं वजहों से मथुरा के ये गांव साइबर ठगी का अड्डा बन गए हैं और अब इन्हें 'मिनी जामताड़ा' कहा जाने लगा है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 30 Jul 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
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