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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK

'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK

Bankepur Byelection: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जक्कनपुर SHO ऋतुराज कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. किशोर ने उपचुनाव में वोटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले यह आरोप लगाया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 30 Jul 2026 10:36 AM (IST)
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आज गुरुवार को  बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुबह शुरू हो गया है. इस बीच बिहार में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. यहां जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जक्कनपुर थाना प्रभारी (SHO) ऋतुराज कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बांकीपुर सीट से उम्मीदवार किशोर ने उपचुनाव में वोटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले यह आरोप लगाया है.

उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि SHO ऋतुराज ने सत्ताधारी बीजेपी के कहने पर उनके कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हारने का डर है. पीके ने कहा कि उनकी पार्टी के दो समर्थकों को गैर-कानूनी तरीके से थाने ले गई और फिर उन्हें कहीं भेज दिया है. किसी को नहीं पता है कि वो दोनों कहां हैं.

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प्रशांत किशोर ने दी चेतावनी

प्रशांत किशोर ने कहा, "अगर उन दोनों लोगों को किसी तरह का नुकसान हुआ तो जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के SHO ऋतुराज कुमार सिंह की नौकरी निश्चित रूप से जाएगी ही जाएगी. उन्हें यह अच्छी तरह पता होना चाहिए. यह जो धमकी दे रहे थे कि 'वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे' तो इनको जो करना है कर लें. बिहार की पूरी जनता ने यह देखा है, ऋतुराज कुमार सिंह यहां के SHO हैं. 

पीके का दावा- गैर-कानूनी तरीके से समर्थक लाये गए

उन्होंने आगे कहा, "यहां दो लोगों को गैर-कानूनी तरीके से लाया गया. उन्होंने उन्हें घंटों तक स्टेशन में बैठाकर रखा और फिर कहीं और भेज दिया. वो कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. अधिकारी का दावा है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें कहां ले जाया गया है. वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि किस सीनियर अधिकारी ने आदेश दिया था."

पीके ने कहा कि SHO का कहना है कि अपने सीनियर अधिकारियों से पूछना उनका काम नहीं है. मैं बस वही जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं जो मेरे पास है.  ये ऐसे ड्यूटी  कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं हैं इनकी. पीके ने कहा कि बिहार की जनता देख रही है और जनता इसका जवाब देगी. 

SHO ने मामले पर क्या कहा?

पीके अपने लोगों को छुड़ाने के लिए थाने में डेरा डाले हुए हैं और इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीके SHO को घेरकर तीखे सवाल कर रहे हैं. इसके जवाब में SHO ऋतुराज ने कहा कि उन्हें जो भी जानकारी हैं वो बता दिया है. उन्हें थाने में बैठकर धमकाया जा रहा है.

SHO ऋतुराज ने कहा कि 'आप इसलिए धमकी दे रहे हैं क्योंकि हम वर्दी में हैं अगर वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जायेंगे'. वहीं, मीडिया ने भी SHO से दोनों समर्थकों के बारे में पूछा तो वो कुछ देर चुप रहे और फिर कहा,"चलिए भाई आप लोग ड्यूटी कर रहे और हम भी ड्यूटी कर रहे हैं."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 30 Jul 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Bihar Police PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS Bankipur ByPoll Bankepur By-election
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