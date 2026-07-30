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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबच्चे को दे रहे हैं इंटरनेट का एक्सेस? पहले बता दें ये बातें

बच्चे को दे रहे हैं इंटरनेट का एक्सेस? पहले बता दें ये बातें

Internet Tips For Kids: इंटरनेट आज जरूरत बन गया है और बच्चों को इससे दूर रखना मुश्किल है. इसलिए इंटरनेट एक्सेस देने से पहले बच्चों को कुछ बातें बतानी जरूरी हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 10:29 AM (IST)
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  • बच्चों को इंटरनेट के खतरों और डेटा की अहमियत समझाएं।
  • ऑनलाइन पोस्टिंग से पहले सोचें, डेटा स्थायी रहता है।
  • व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखें, ऐप्स नियमित अपडेट करना सिखाएं।
  • बच्चों को मुफ्त सेवाओं, सही स्रोत, ऑफलाइन संतुलन सिखाएं।

Internet Tips For Kids: इंटरनेट बड़े काम की चीज है. इसने इंफोर्मेशन की एक्सेस को एकदम आसान बना दिया है. कुछ साल पहले तक जिस जानकारी के लिए आपको लाइब्रेरी में जाकर कई किताबें पढ़नी पड़ती थीं, वही जानकारी आप आज अपने फोन पर कुछ ही मिनटों में हासिल कर सकते हैं. बच्चों के लिए बात करें तो इंटरनेट ने लर्निंग को आसान बना दिया है. वीडियो, इंफोग्राफिक्स और इंटरेक्टिव क्विजेज आदि की मदद से वो किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं. दूसरी तरफ देखा जाए तो इंटरनेट के कई खतरे भी हैं और कई मामलों में यह फायदों से ज्यादा नुकसान भी कर सकता है. इसलिए अगर आप बच्चों को इंटरनेट की एक्सेस देने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ बातें समझा देना बहुत जरूरी है.

इंटरनेट की पावर


बच्चे को दे रहे हैं इंटरनेट का एक्सेस? पहले बता दें ये बातें

जो फोटो, वीडियो और टेक्स्ट बच्चे आज इंटरनेट पर पोस्ट करेंगे, वो कल उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं. अपने बच्चों को इंटरनेट की पावर समझाएं. उन्हें बताएं कि इंटरनेट पर क्या पोस्ट करना चाहिए और क्या नहीं. कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जब इंटरनेट पर की गई किसी पोस्ट के कारण लोगों को कई साल बाद अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है. अगर एक बार इंटरनेट पर आपका डेटा चला जाता है तो इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है.

डेटा को प्रोटेक्ट करना है जरूरी

इंटरनेट के जरिए लोगों से स्कैम करने वाली एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है. अपने बच्चे को स्कैमर्स के जाल में फंसने से बचाना बहुत जरूरी है. इसलिए उन्हें यह जरूर बताएं कि डेटा की कितनी वैल्यू है. उन्हें हर जगह डेटा शेयर करने से रोकें और यह भी बताएं कि वो अपनी क्या-क्या इंफोर्मेशन शेयर कर सकते हैं और किस इंफोर्मेशन को हाइड करना जरूरी है.

अपडेटेड ऐप्स और सॉफ्टवेयर

अपने बच्चों को ऐप्स और सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखने के बारे में जरूर बताएं. यह काम भले ही कुछ मिनट का समय ले सकता है, लेकिन यह बच्चों को साइबर अटैक से सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगा. स्कैमर्स के लिए आउटडेटेड डिवाइसेस को निशाना बनाना आसान होता है. इसी तरह बच्चों को ऐप्स को गैर-जरूरी परमिशन न देने और अनयूज्ड ऐप्स को डिलीट करने के बारे में भी जरूर बताएं

कुछ भी फ्री नहीं है

बच्चों को यह जरूर बता दें कि इंटरनेट पर कुछ भी फ्री नहीं है. भले ही कोई सर्विस फ्री डाउनलोड, फ्री स्ट्रीमिंग या फ्री गेमिंग का चीख-चीखकर दावा कर रही है, लेकिन यह ध्यान रखे कि उसके लिए यूजर को कीमत चुकानी पड़ती है. यह कीमत पैसों के रूप में न होकर डेटा या आपकी पर्सनल इंफोर्मेशन के रूप में हो सकती है. इसलिए फ्री सर्विसेस के लालच में पड़ने से बचना चाहिए.

सही इंफोर्मेशन के सोर्स बताएं

इंटरनेट पर दुनिया-जहां की इंफोर्मेशन अवेलेबल है. इसका दूसरा फायदा यह भी है कि इंटरनेट पर कोई कुछ भी पोस्ट कर सकता है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि पोस्ट की जानकारी गलत भी हो सकती है. इसलिए बच्चों को यह सीखाना जरूरी है कि उन्हें कहां से इंफोर्मेशन लेनी चाहिए और किन सोर्सेस को शक की निगाह से देखना चाहिए. इससे बच्चों में रिसर्च की स्किल भी डेवलप होगी और वो मिसइंफोर्मेशन से भी बच पाएंगे.

ऑनलाइन क्रिएटिविटी को करें सपोर्ट

इंटरनेट ने कई पाबंदियां खत्म कर दी है. अब आपको कुछ सीखने या सिखाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपका बच्चा किसी चीज में अच्छा है तो आप उसके पैशन को एक प्रोफेशन में बदलने में मदद कर सकते हैं. आप यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, ब्लॉग और पॉडकास्ट आदि के जरिए बच्चे का टैलेंट दुनिया तक पहुंचा सकते हैं.

ऑफलाइन टाइम भी है जरूरी


बच्चे को दे रहे हैं इंटरनेट का एक्सेस? पहले बता दें ये बातें

इंटरनेट आज के समय की जरूरत बन गया है और बच्चों को इससे दूर रखना बहुत मुश्किल है. इसलिए बीच का रास्ता निकालना जरूरी है. बच्चों के स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखकर आप उन्हें सेफ ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में मदद कर सकते हैं. इसके साथ-साथ बच्चों को ऑफलाइन टाइम बीताने के लिए भी प्रेरित करें. लगातार इंटरनेट पर लगे और स्क्रीन से चिपके रहने से कई बीमारियां हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें- दिलों को मिला रहा एआई, यहां सरकारी ऐप से डेटिंग कर रहे लोग

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 30 Jul 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
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