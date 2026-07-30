#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीखास मौके पर खास पेशकश, इन फीचर्स के साथ आएंगे iPhone 20 मॉडल्स

खास मौके पर खास पेशकश, इन फीचर्स के साथ आएंगे iPhone 20 मॉडल्स

20th Anniversary iPhone: ऐप्पल अगले साल आईफोन 19 सीरीज को स्किप कर सीधा आईफोन 20 सीरीज लॉन्च करेगी. इस सीरीज के मॉडल एकदम बदले हुए लुक और दमदार फीचर्स के साथ आएंगे.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 2027 में iPhone 20 ऑल-ग्लास डिजाइन, अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी लाएगा।
  • नया एडवांस्ड डिस्प्ले, कस्टम ऐप्पल इमेज सेंसर इसमें शामिल होंगे।
  • सॉलिड-स्टेट हैप्टिक बटन, प्योर सिलिकॉन बैटरी भी मिलेगी।
  • ऐप्पल आईफोन 19 सीरीज को स्किप कर सीधा 20 मॉडल उतारेगा।

20th Anniversary iPhone: 2007 में पहली बार लॉन्च हुए आईफोन के सफर को 2027 में साल पूरे हो जाएंगे. स्टीव जॉब्स ने जनवरी, 2007 में पहले आईफोन का ऐलान किया था और उसी साल जून में लॉन्चिंग के बाद इसकी बिक्री शुरू हो गई थी. इस हिसाब से देखा जाए तो 29 जून, 2027 को आईफोन की 20वीं एनिवर्सरी होगी, लेकिन अब ऐप्पल सितंबर में ही आईफोन लॉन्च करती है, इसलिए माना जा रहा है कि सितंबर, 2027 में iPhone 20 Series लॉन्च की जाएगी. इस सीरीज को यादगार बनाने के लिए ऐप्पल आईफोन के डिजाइन में कई बड़े बदलाव करने वाली है. आईफोन के 2027 मॉडल में ऑल-ग्लास डिजाइन, नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और दूसरी कई अपग्रेड्स मिलेंगे. रिपोर्ट्स में इसके कुछ फीचर्स लीक हो चुके हैं. आइए उन पर एक नजर डालते हैं.

एज-टू-एज डिस्प्ले- अगले साल सितंबर में लॉन्च होने वाले आईफोन 20 प्रो मॉडल्स में कर्व्ड ग्लास वाला डिजाइन दिया जा सकता है. यह ऑल-ग्लास डिस्प्ले होगा. यानी इस पर डायनामिक आईलैंड या कैमरे के लिए कोई कटआउट नहीं होंगे. नया डिस्प्ले पैनल चारों कोनों पर कर्व होगा, जिससे बॉर्डरलेस इफेक्ट मिलेगा.
खास मौके पर खास पेशकश, इन फीचर्स के साथ आएंगे iPhone 20 मॉडल्स

एडवांस्ड डिस्प्ले- ऐप्पल अपकमिंग सीरीज में सैमसंग के नए डिस्प्ले पैनल को यूज करेगी. इन डिस्प्ले को इनकैप्सुलेशन पर कलर फिल्टर यूज कर बनाया गया है. इससे डिस्प्ले स्टैक की थिकनेस कम हो जाती है और इसके अंदर से ज्यादा लाइट पास हो पाती है. इससे ब्राइटनेस में इंप्रूवमेंट होगा. यानी यह डिस्प्ले कम पावर कंज्यूम करने के बाद भी बेहतर ब्राइटनेस दे पाएगा. इस पैनल को 16nm डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स के साथ पेयर किया जाएगा. 

अंडर डिस्प्ले फेसआईडी- बताया जा रहा है कि ऐप्पल इस फोन में फेसआईडी को पैनल के नीचे मूव करना चाहती है. इसके लिए खास "spliced micro-transparent glass" विंडो को यूज किया जाएगा, जो इंफ्रारेड सेंसर पास हो जाएंगे. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में भी यह टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, लेकिन 2027 के मॉडल्स में इस टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाना लगभग कंफर्म है.

7 इंच का डिस्प्ले साइज- iPhone 20 Pro Max को 7 इंच के डिस्प्ले वाले आईफोन के तौर पर मार्केट किया जा सकता है. दरअसल, पतले बैजल्स और ऑल-स्क्रीन डिजाइन के कारण इस पैनल का साइज लगभग 7 इंच के पास पहुंच जाएगा. इतने बड़े डिस्प्ले के साथ आने वाला यह पहला आईफोन होगा.

कस्टम ऐप्पल इमेज सेंसर- अपकमिंग आईफोन लाइनअप के लिए ऐप्पल अपना खुद का स्टैक्ड इमेज सेंसर बनाना चाहती है. इसे आईफोन कैमरा में यूज होने वाले सोनी सेंसर की जगह इस्तेमाल किया जाएगा. कंपनी ने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है. यह सेंसर LOFIC टेक्नोलॉजी को यूज करता है, जिससे हर पिक्सल अलग-अलग अमाउंट में लाइट स्टोर कर पाएगा.

सॉलिड-स्टेट हैप्टिक बटन- 2027 में लॉन्च होने वाले आईफोन मॉडल्स में मैकेनिकल साइड बटन, वॉल्यूम बटन, एक्शन बटन और कैमरा कंट्रोल बटन को हटाकर इनकी जगह हेप्टिक बटन दी जा सकती है. इसे लेकर ऐप्पल ने टेस्ट पूरे कर लिए हैं. इन बटन को फंक्शनिंग रखने के लिए ultra-low energy microprocessor यूज किया जाएगा, जो बैटरी डेड या फोन के बंद होने पर भी इन बटन को पावर देता रहेगा.

प्योर सिलिकॉन बैटरी- इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आईफोन 20 सीरीज के प्रो मॉडल्स में प्योर सिलिकॉन बैटरी को यूज किया जा सकता है. सैमसंग समेत दूसरी कंपनियों के बाद अब ऐप्पल भी सिलिकॉन की तरफ अपने कदम बढ़ा सकती है. सिलिकॉन बैटरियां कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, जिससे फोन का साइज बड़ा किए बिना उसे ज्यादा कैपेसिटी वाले पैक से लैस किया जा सकता है.

iPhone 18 सीरीज के बाद सीधा iPhone 20 सीरीज क्यों?
खास मौके पर खास पेशकश, इन फीचर्स के साथ आएंगे iPhone 20 मॉडल्स

इस सितंबर में ऐप्पल के आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को लॉन्च किया जाएगा और अगले साल की शुरुआत में आईफोन 18 मॉडल लॉन्च होगा. इनके बाद अगले साल सितंबर में कंपनी आईफोन 19 सीरीज को पूरी तरह स्किप करते हुए सीधा आईफोन 20 प्रो मॉडल्स लॉन्च करेगी. ऐप्पल ने इसी तरह 2017 में iPhone X लॉन्च करने से पहले iPhone 9 सीरीज को स्किप कर दिया था.

ये भी पढ़ें-

दिलों को मिला रहा एआई, यहां सरकारी ऐप से डेटिंग कर रहे लोग

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 20 Series IPhone 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
खास मौके पर खास पेशकश, इन फीचर्स के साथ आएंगे iPhone 20 मॉडल्स
खास मौके पर खास पेशकश, इन फीचर्स के साथ आएंगे iPhone 20 मॉडल्स
टेक्नोलॉजी
Apple को चुनौती देगी यह कंपनी, लाएगी स्मार्टफोन समेत कई डिवाइस
Apple को चुनौती देगी यह कंपनी, लाएगी स्मार्टफोन समेत कई डिवाइस
टेक्नोलॉजी
पुराना iPhone फेंकने की गलती न करें! हो सकते हैं इतने काम
पुराना iPhone फेंकने की गलती न करें! हो सकते हैं इतने काम
टेक्नोलॉजी
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP प्रोटेस्ट में गोली चलने पर अगर अमित शाह दोषी नहीं तो बाबरी के लिए मुलायम कैसे? सपा का सवाल
CJP प्रोटेस्ट में गोली चलने पर अगर अमित शाह दोषी नहीं तो बाबरी के लिए मुलायम कैसे? सपा का सवाल
विश्व
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
बॉलीवुड
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल, 'रावण' बन छाए यश
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल
क्रिकेट
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत की सबसे मजबूत संभावित Playing XI, देखिए
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत की सबसे मजबूत संभावित Playing XI, देखिए
इंडिया
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
बंगाल के मिड डे मील में बदलाव, स्कूलों में सात्विक खाने के साथ अंडा शामिल
इंडिया
Xप्लेन: साइबर क्राइम हब 'मिनी जामताड़ा' कैसे बना मथुरा, सबसे ज्यादा ठगी कहां?
साइबर क्राइम हब 'मिनी जामताड़ा' कैसे बना मथुरा, सबसे ज्यादा ठगी कहां?
एग्रीकल्चर
फसल नुकसान पर कैसे मिलेगा बीमा क्लेम? जानें तरीका
फसल नुकसान पर कैसे मिलेगा बीमा क्लेम? जानें तरीका
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget