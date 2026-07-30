खास मौके पर खास पेशकश, इन फीचर्स के साथ आएंगे iPhone 20 मॉडल्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 2027 में iPhone 20 ऑल-ग्लास डिजाइन, अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी लाएगा।

नया एडवांस्ड डिस्प्ले, कस्टम ऐप्पल इमेज सेंसर इसमें शामिल होंगे।

सॉलिड-स्टेट हैप्टिक बटन, प्योर सिलिकॉन बैटरी भी मिलेगी।

ऐप्पल आईफोन 19 सीरीज को स्किप कर सीधा 20 मॉडल उतारेगा।

20th Anniversary iPhone: 2007 में पहली बार लॉन्च हुए आईफोन के सफर को 2027 में साल पूरे हो जाएंगे. स्टीव जॉब्स ने जनवरी, 2007 में पहले आईफोन का ऐलान किया था और उसी साल जून में लॉन्चिंग के बाद इसकी बिक्री शुरू हो गई थी. इस हिसाब से देखा जाए तो 29 जून, 2027 को आईफोन की 20वीं एनिवर्सरी होगी, लेकिन अब ऐप्पल सितंबर में ही आईफोन लॉन्च करती है, इसलिए माना जा रहा है कि सितंबर, 2027 में iPhone 20 Series लॉन्च की जाएगी. इस सीरीज को यादगार बनाने के लिए ऐप्पल आईफोन के डिजाइन में कई बड़े बदलाव करने वाली है. आईफोन के 2027 मॉडल में ऑल-ग्लास डिजाइन, नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और दूसरी कई अपग्रेड्स मिलेंगे. रिपोर्ट्स में इसके कुछ फीचर्स लीक हो चुके हैं. आइए उन पर एक नजर डालते हैं.

एज-टू-एज डिस्प्ले- अगले साल सितंबर में लॉन्च होने वाले आईफोन 20 प्रो मॉडल्स में कर्व्ड ग्लास वाला डिजाइन दिया जा सकता है. यह ऑल-ग्लास डिस्प्ले होगा. यानी इस पर डायनामिक आईलैंड या कैमरे के लिए कोई कटआउट नहीं होंगे. नया डिस्प्ले पैनल चारों कोनों पर कर्व होगा, जिससे बॉर्डरलेस इफेक्ट मिलेगा.



एडवांस्ड डिस्प्ले- ऐप्पल अपकमिंग सीरीज में सैमसंग के नए डिस्प्ले पैनल को यूज करेगी. इन डिस्प्ले को इनकैप्सुलेशन पर कलर फिल्टर यूज कर बनाया गया है. इससे डिस्प्ले स्टैक की थिकनेस कम हो जाती है और इसके अंदर से ज्यादा लाइट पास हो पाती है. इससे ब्राइटनेस में इंप्रूवमेंट होगा. यानी यह डिस्प्ले कम पावर कंज्यूम करने के बाद भी बेहतर ब्राइटनेस दे पाएगा. इस पैनल को 16nm डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स के साथ पेयर किया जाएगा.

अंडर डिस्प्ले फेसआईडी- बताया जा रहा है कि ऐप्पल इस फोन में फेसआईडी को पैनल के नीचे मूव करना चाहती है. इसके लिए खास "spliced micro-transparent glass" विंडो को यूज किया जाएगा, जो इंफ्रारेड सेंसर पास हो जाएंगे. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में भी यह टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, लेकिन 2027 के मॉडल्स में इस टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाना लगभग कंफर्म है.

7 इंच का डिस्प्ले साइज- iPhone 20 Pro Max को 7 इंच के डिस्प्ले वाले आईफोन के तौर पर मार्केट किया जा सकता है. दरअसल, पतले बैजल्स और ऑल-स्क्रीन डिजाइन के कारण इस पैनल का साइज लगभग 7 इंच के पास पहुंच जाएगा. इतने बड़े डिस्प्ले के साथ आने वाला यह पहला आईफोन होगा.

कस्टम ऐप्पल इमेज सेंसर- अपकमिंग आईफोन लाइनअप के लिए ऐप्पल अपना खुद का स्टैक्ड इमेज सेंसर बनाना चाहती है. इसे आईफोन कैमरा में यूज होने वाले सोनी सेंसर की जगह इस्तेमाल किया जाएगा. कंपनी ने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है. यह सेंसर LOFIC टेक्नोलॉजी को यूज करता है, जिससे हर पिक्सल अलग-अलग अमाउंट में लाइट स्टोर कर पाएगा.

सॉलिड-स्टेट हैप्टिक बटन- 2027 में लॉन्च होने वाले आईफोन मॉडल्स में मैकेनिकल साइड बटन, वॉल्यूम बटन, एक्शन बटन और कैमरा कंट्रोल बटन को हटाकर इनकी जगह हेप्टिक बटन दी जा सकती है. इसे लेकर ऐप्पल ने टेस्ट पूरे कर लिए हैं. इन बटन को फंक्शनिंग रखने के लिए ultra-low energy microprocessor यूज किया जाएगा, जो बैटरी डेड या फोन के बंद होने पर भी इन बटन को पावर देता रहेगा.

प्योर सिलिकॉन बैटरी- इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आईफोन 20 सीरीज के प्रो मॉडल्स में प्योर सिलिकॉन बैटरी को यूज किया जा सकता है. सैमसंग समेत दूसरी कंपनियों के बाद अब ऐप्पल भी सिलिकॉन की तरफ अपने कदम बढ़ा सकती है. सिलिकॉन बैटरियां कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, जिससे फोन का साइज बड़ा किए बिना उसे ज्यादा कैपेसिटी वाले पैक से लैस किया जा सकता है.

iPhone 18 सीरीज के बाद सीधा iPhone 20 सीरीज क्यों?



इस सितंबर में ऐप्पल के आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को लॉन्च किया जाएगा और अगले साल की शुरुआत में आईफोन 18 मॉडल लॉन्च होगा. इनके बाद अगले साल सितंबर में कंपनी आईफोन 19 सीरीज को पूरी तरह स्किप करते हुए सीधा आईफोन 20 प्रो मॉडल्स लॉन्च करेगी. ऐप्पल ने इसी तरह 2017 में iPhone X लॉन्च करने से पहले iPhone 9 सीरीज को स्किप कर दिया था.

ये भी पढ़ें-

दिलों को मिला रहा एआई, यहां सरकारी ऐप से डेटिंग कर रहे लोग