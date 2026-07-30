Apple को चुनौती देगी यह कंपनी, लाएगी स्मार्टफोन समेत कई डिवाइस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्ट ग्लास, लैंप जैसे उपकरण एप्पल को टक्कर देंगे।

OpenAI Devices: अब यह तस्वीर साफ होने लगी है कि चैटजीपीटी चैटबॉट बनाने वाली कंपनी ओपनएआई किन-किन हार्डवेयर डिवाइसेस पर काम कर रही है. पिछले कुछ समय में कई रिपोर्ट्स में कंपनी के रोडमैप का खुलासा हो गया है. कंपनी का पहला डिवाइस एक पोर्टेबल स्पीकर होगा, जिसमें एआई को इंटीग्रेट किया जाएगा. बिना स्क्रीन वाला यह स्पीकर एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा. इसके बाद कंपनी एआई एजेंट वाला फोन लॉन्च करेगी. इसके अलावा कंपनी स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट लैंप और शायद इयरबड्स भी बना रही हैं. अपने इन प्रोडक्ट्स के जरिए कंपनी ऐप्पल को टक्कर देना चाहती है.

कैसा होगा ओपनएआई का स्मार्ट स्पीकर?





रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओपनएआई के स्मार्ट स्पीकर के फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट में स्क्रीन नहीं होगी. पोर्टेबल होने के कारण आप इसे कहीं भी यूज कर पाएंगे. यह एक फोन की तरह ही एक पर्सनल कंपैनियन के तौर पर काम करेगा. यूजर के साथ कन्वर्सेशन के लिए इसमें ChatGPT और GPT-Live को इंटीग्रेट किया जाएगा. इसमें लगा कैमरा और सेंसर आपके आसपास के माहौल को देख और समझ सकेगा. इसमें कुछ मैकेनिकल एलिमेंट्स भी जोड़े जा सकते हैं. ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन कह चुके हैं कि यह दुनिया के सामने आने वाला अब तक का सबसे कूल डिवाइस होने वाला है. यह प्रोडक्ट इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि इसे ऐप्पल के पूर्व चीफ डिजाइनर Jony Ive समेत कई बड़े नाम तैयार कर रहे हैं.

क्या काम आएगा यह स्पीकर?

यह स्पीकर आपके डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा. यह मीडिया प्ले करने, स्मार्ट होम एक्सेसरीज को कंट्रोल, मैसेज के रिप्लाई करने, सवालों के जवाब देने जैसे टास्क पूरे करेगा. आप जैसे-जैसे इसे यूज करते जाएंगे, यह आपके बारे में जानकारी जुटाता जाएगा और फिर प्रोएक्टिव होकर आपके टास्क पूरे करने लगेगा. इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा और इसे खरीदने के लिए आपको 19,000-28,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

ओपनएआई का स्मार्टफोन

ओपनएआई एक एआई एजेंट फोन पर भी काम कर रही है, जो नॉर्मल फोन से काफी अलग होगा. नॉर्मल फोन में हर टास्क के लिए अलग ऐप ओपन करनी होती है. इस फोन में यह झंझट नहीं होगा. यह फोन लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने आप समझ जाएगा कि इसे क्या करना है और फिर बिना कोई ऐप ओपन किए उस टास्क को पूरा कर देगा. इस फोन में MediaTek Dimensity 9600 का कस्टमाइज्ड वर्जन यूज किया जाएगा. Luxshare को मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के तौर पर इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा. विजन और लैंग्वेज टास्क को एक साथ पूरा करने के लिए इसमें दो एआई प्रोसेसर यूज होंगे. इस फोन का प्रोडक्शन पहले 2028 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब IPO और बढ़ते कंपीटिशन को देखते हुए 2027 में इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा. 2028 की शुरुआत में यह फोन लॉन्च हो सकता है.

पाइपलाइन में हैं ये प्रोडक्ट्स

ओपनएआई स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट लैंप और इयरबड्स पर भी काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन स्ट्रैटजी दिखाती है कि ओपनएआई ने ऐप्पल को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है.

ऐप्पल को कैसे मिलेगी टक्कर?





ऐप्पल भी इन दिनों कैमरा वाले एयरपॉड्स, स्मार्ट ग्लासेस, एआई पेंडेंट और स्मार्ट होम हब तैयार कर रही है, जिसमें सिरी को इंटीग्रेट किया जाएगा. अगर दोनों कंपनियों के अपकमिंग प्रोडक्ट्स पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि इनके बीच तगड़ा कंपीटिशन होने वाला है. ग्राहकों को एक ही कैटेगरी में दोनों कंपनियों को प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, जिससे ऐप्पल के मार्केट शेयर पर असर पड़ना तय है. इसके अलावा अगर कंपनी के स्तर पर देखें तो भी ओपनएआई ने ऐप्पल को जोर का झटका दिया है. ओपनएआई ने ऐप्पल के करीब 400 पूर्व कर्मचारियों को अपने साथ जोजड लिया है. इनमें Evans Hankey और Tang Tan जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. ऐप्पल के विजन प्रोडक्ट्स ग्रुप के लीडर Paul Meade भी अब ओपनएआई के साथ काम कर रहे हैं.

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