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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सविराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए

विराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए

लिज ने बताया कि जब विराट कोहली ने उनकी एक इंस्टाग्राम तस्वीर को लाइक किया, तब शुरुआत में उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक इतना ट्रैफिक और इतनी चर्चा क्यों हो रही है.

Written By : रवीश बिष्ट |  Edited By: संकल्‍प ठाकुर |  Updated at : 30 Jul 2026 10:38 AM (IST)
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Virat Kohli News: सोशल मीडिया की दुनिया में एक 'लाइक' किसी की जिंदगी बदल सकता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण साउथ अफ्रीका में जन्मी जर्मन मॉडल, सिंगर और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर लिज हैं. लिज का कहना है कि विराट कोहली द्वारा उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किए जाने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. आज उनके इंस्टाग्राम पर पांच लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वह क्रिकेट की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा बन चुकी हैं.

विराट कोहली के एक लाइक से रातों-रात मिली पहचान

लिज ने बताया कि जब विराट कोहली ने उनकी एक इंस्टाग्राम तस्वीर को लाइक किया, तब शुरुआत में उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक इतना ट्रैफिक और इतनी चर्चा क्यों हो रही है. कुछ ही घंटों में उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई. जर्मनी और साउथ अफ्रीका के कई मीडिया संस्थानों ने उन पर खबरें प्रकाशित कीं और देखते ही देखते वह सुर्खियों में आ गईं.

लिज के मुताबिक, वह पहले से ही मॉडलिंग और ब्लॉगिंग कर रही थीं, लेकिन तब तक उन्हें मुख्यधारा की पहचान नहीं मिली थी. विराट कोहली के एक लाइक ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पहचान दिलाई, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.

विराट की छवि खराब करने के लिए मिला ऑफर, लेकिन कर दिया इनकार

लोकप्रियता मिलने के बाद कई पत्रकारों ने उनसे संपर्क किया. लिज ने खुलासा किया कि एक पत्रकार ने उन्हें विराट कोहली की छवि खराब करने के बदले पैसे तक ऑफर किए थे. हालांकि, उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया.

लिज का कहना है कि किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना या गलत बातें करना उनकी नैतिकता के खिलाफ है. उन्होंने साफ कहा कि वह सिर्फ लोकप्रियता या पैसों के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकतीं.

महिला टी20 विश्व कप में निभाई प्रेजेंटर की भूमिका

हाल ही में इंग्लैंड में आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के दौरान लिज ने बतौर प्रेजेंटर भी काम किया. इस दौरान उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का इंटरव्यू लिया. भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर से भी उनकी मुलाकात हुई.

भारतीय खिलाड़ियों के बारे में लिज का कहना है कि टीम इंडिया में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. उनके मुताबिक भारतीय महिला क्रिकेट लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आने वाले वर्षों में यह टीम और भी मजबूत होगी.

आईपीएल में आरसीबी की हैं बड़ी समर्थक

आईपीएल की बात करें तो लिज की पसंदीदा टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) है। वह आरसीबी को सपोर्ट करती हैं और टूर्नामेंट के दौरान टीम के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखती हैं.

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भारत से खास लगाव, समोसा है पसंदीदा

लिज कई बार भारत आ चुकी हैं और उन्हें भारतीय संस्कृति काफी पसंद है. भारतीय खाने में उनका सबसे पसंदीदा व्यंजन समोसा है. उनका कहना है कि भारत का खानपान, यहां के लोग और क्रिकेट का जुनून उन्हें हमेशा आकर्षित करता है.

मॉडल ही नहीं, सिंगर भी हैं लिज

मॉडलिंग और स्पोर्ट्स प्रेजेंटिंग के अलावा लिज संगीत की दुनिया में भी सक्रिय हैं. हाल ही में उनका नया म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ है, जिसे सोशल मीडिया पर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. उनके गानों को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

एक लाइक जिसने बदल दी पूरी कहानी
सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि एक पोस्ट या एक लाइक किसी की किस्मत बदल सकता है. लिज की कहानी इस बात का जीता-जागता उदाहरण है. विराट कोहली के एक लाइक ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई और आज वह मॉडल, सिंगर और क्रिकेट प्रेजेंटर के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं.

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About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 30 Jul 2026 10:38 AM (IST)
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