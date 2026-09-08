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बिना WhatsApp अकाउंट के भी कर सकेंगे कॉल! जल्द आ रहा है ये नया फीचर
WhatsApp जल्द ऐसा फीचर ला सकता है जिससे बिना अकाउंट वाले यूजर्स भी लिंक के जरिए कॉल में शामिल हो सकेंगे. आइए जानते हैं ये फीचर कैसे काम करेगा और यूजर्स को क्या फायदा होगा.
WhatsApp देश में काफी ज्यादा इस्तेमाल करने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. ऐसे में कंपनी अपने यूजर्स के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स उपलब्ध कराती रहती है. इसी कड़ी में अब कंपनी जल्द ही एक ऐसा फीचर पेश करने की तैयारी में है जिसकी मदद से बिना व्हाट्सऐप अकाउंट वाले लोग भी व्हाट्सऐप कॉल ज्वाइन कर सकेंगे. बता दें कि इस फीचर का नाम Guest Calls माना जा रहा है.
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Published at : 08 Sep 2026 03:08 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
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