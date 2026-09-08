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बिना WhatsApp अकाउंट के भी कर सकेंगे कॉल! जल्द आ रहा है ये नया फीचर

WhatsApp जल्द ऐसा फीचर ला सकता है जिससे बिना अकाउंट वाले यूजर्स भी लिंक के जरिए कॉल में शामिल हो सकेंगे. आइए जानते हैं ये फीचर कैसे काम करेगा और यूजर्स को क्या फायदा होगा.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 08 Sep 2026 03:08 PM (IST)
WhatsApp जल्द ऐसा फीचर ला सकता है जिससे बिना अकाउंट वाले यूजर्स भी लिंक के जरिए कॉल में शामिल हो सकेंगे. आइए जानते हैं ये फीचर कैसे काम करेगा और यूजर्स को क्या फायदा होगा.

WhatsApp देश में काफी ज्यादा इस्तेमाल करने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. ऐसे में कंपनी अपने यूजर्स के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स उपलब्ध कराती रहती है. इसी कड़ी में अब कंपनी जल्द ही एक ऐसा फीचर पेश करने की तैयारी में है जिसकी मदद से बिना व्हाट्सऐप अकाउंट वाले लोग भी व्हाट्सऐप कॉल ज्वाइन कर सकेंगे. बता दें कि इस फीचर का नाम Guest Calls माना जा रहा है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल WhatsApp कॉल में शामिल होने के लिए सामने वाले व्यक्ति के फोन में WhatsApp ऐप होना और उसका अकाउंट बना होना जरूरी है. यही वजह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास WhatsApp नहीं है तो वह सीधे WhatsApp कॉल का हिस्सा नहीं बन सकता.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल WhatsApp कॉल में शामिल होने के लिए सामने वाले व्यक्ति के फोन में WhatsApp ऐप होना और उसका अकाउंट बना होना जरूरी है. यही वजह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास WhatsApp नहीं है तो वह सीधे WhatsApp कॉल का हिस्सा नहीं बन सकता.
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आपको बता दें कि नए Guest Calls फीचर के आने के बाद इस ऐप के इस्तेमाल करने की स्थिति बदल सकती है. इस फीचर की मदद से बिना अकाउंट वाले यूजर्स को एक सिक्योर कॉल लिंक भेजा जा सकेगा. इस लिंक पर क्लिक करके वे अपने वेब ब्राउजर के जरिए कॉल में शामिल हो सकेंगे. इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके लिए WhatsApp ऐप डाउनलोड करने या नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी.
आपको बता दें कि नए Guest Calls फीचर के आने के बाद इस ऐप के इस्तेमाल करने की स्थिति बदल सकती है. इस फीचर की मदद से बिना अकाउंट वाले यूजर्स को एक सिक्योर कॉल लिंक भेजा जा सकेगा. इस लिंक पर क्लिक करके वे अपने वेब ब्राउजर के जरिए कॉल में शामिल हो सकेंगे. इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके लिए WhatsApp ऐप डाउनलोड करने या नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी.
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रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp यूजर अपने Calls टैब से कॉल लिंक तैयार कर सकेगा. इसके लिए वह कॉल के टाइप चुनकर एक लिंक जनरेट करेगा और फिर उसे उन लोगों के साथ शेयर कर सकेगा जिन्हें कॉल में शामिल करना है. इसके बाद लिंक मिलने पर व्यक्ति इसे ब्राउजर में खोलकर WhatsApp Web के कॉल इंटरफेस तक पहुंच सकेगा. इसके बाद वह Guest के तौर पर बातचीत का हिस्सा बन जाएगा.
रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp यूजर अपने Calls टैब से कॉल लिंक तैयार कर सकेगा. इसके लिए वह कॉल के टाइप चुनकर एक लिंक जनरेट करेगा और फिर उसे उन लोगों के साथ शेयर कर सकेगा जिन्हें कॉल में शामिल करना है. इसके बाद लिंक मिलने पर व्यक्ति इसे ब्राउजर में खोलकर WhatsApp Web के कॉल इंटरफेस तक पहुंच सकेगा. इसके बाद वह Guest के तौर पर बातचीत का हिस्सा बन जाएगा.
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बताते चलें कि इस फीचर में सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो किसी भी Guest को सीधे कॉल में एंट्री नहीं मिलेगी. होस्ट को हर गेस्ट की जॉइनिंग रिक्वेस्ट को मैन्युअली एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिससे कोई भी व्यक्ति कॉल ज्वाइन नहीं कर सकता है. इसके अलावा, कॉल के दौरान होस्ट के पास गेस्ट को मैनेज करने का भी राइट रहेगा. वह किसी व्यक्ति को कॉल से हटा सकता है और जरूरत पड़ने पर सभी के लिए कॉल एंड भी कर सकता है.
बताते चलें कि इस फीचर में सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो किसी भी Guest को सीधे कॉल में एंट्री नहीं मिलेगी. होस्ट को हर गेस्ट की जॉइनिंग रिक्वेस्ट को मैन्युअली एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिससे कोई भी व्यक्ति कॉल ज्वाइन नहीं कर सकता है. इसके अलावा, कॉल के दौरान होस्ट के पास गेस्ट को मैनेज करने का भी राइट रहेगा. वह किसी व्यक्ति को कॉल से हटा सकता है और जरूरत पड़ने पर सभी के लिए कॉल एंड भी कर सकता है.
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WhatsApp के इस आगामी फीचर में End-to-End Encryption (E2EE) का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद भी है. यानी कॉल के दौरान बातचीत की सेफ्टी को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि, फीचर के फाइनल वर्जन में सुरक्षा से जुड़े सभी डिटेल्स WhatsApp की ओर से ऑफिशियल अनॉउंसमेंट के बाद ही क्लियर होंगे.
WhatsApp के इस आगामी फीचर में End-to-End Encryption (E2EE) का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद भी है. यानी कॉल के दौरान बातचीत की सेफ्टी को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि, फीचर के फाइनल वर्जन में सुरक्षा से जुड़े सभी डिटेल्स WhatsApp की ओर से ऑफिशियल अनॉउंसमेंट के बाद ही क्लियर होंगे.
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आपको बता दें कि फिलहाल Guest Calls फीचर टेस्टिंग फेज में चल रहा है और अभी इसे बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है. इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इसे सभी यूजर्स के लिए कब जारी किया जाएगा. अगर WhatsApp इसे लॉन्च करता है तो ये उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जिन्हें ऐसे व्यक्ति से कॉल पर बात करनी है जो WhatsApp इस्तेमाल नहीं करता है.
आपको बता दें कि फिलहाल Guest Calls फीचर टेस्टिंग फेज में चल रहा है और अभी इसे बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है. इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इसे सभी यूजर्स के लिए कब जारी किया जाएगा. अगर WhatsApp इसे लॉन्च करता है तो ये उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जिन्हें ऐसे व्यक्ति से कॉल पर बात करनी है जो WhatsApp इस्तेमाल नहीं करता है.
Published at : 08 Sep 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI

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