बिना WhatsApp अकाउंट के भी कर सकेंगे कॉल! जल्द आ रहा है ये नया फीचर

बताते चलें कि इस फीचर में सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो किसी भी Guest को सीधे कॉल में एंट्री नहीं मिलेगी. होस्ट को हर गेस्ट की जॉइनिंग रिक्वेस्ट को मैन्युअली एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिससे कोई भी व्यक्ति कॉल ज्वाइन नहीं कर सकता है. इसके अलावा, कॉल के दौरान होस्ट के पास गेस्ट को मैनेज करने का भी राइट रहेगा. वह किसी व्यक्ति को कॉल से हटा सकता है और जरूरत पड़ने पर सभी के लिए कॉल एंड भी कर सकता है.