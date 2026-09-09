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ChatGPT अब सीखेगा आपकी लिखने का स्टाइल! ईमेल और मैसेज पढ़कर करेगा नकल
ChatGPT अब आपके लिखने के अंदाज को समझकर उसी स्टाइल में ईमेल और मैसेज तैयार कर सकेगा. जानिए कैसे AI आपके पुराने मैसेज से सीखेगा आपका लिखने का तरीका.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब ईमेल लिखने, मैसेज तैयार करने और ग्रामर सुधारने के लिए तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन इसके साथ AI से तैयार कंटेंट को लेकर एक नई चिंता भी सामने आई है. कई बार AI की लैंग्वेज इतनी एक जैसी लगती है कि आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टेक्स्ट इंसान ने नहीं बल्कि किसी AI टूल ने लिखा है. इसी समस्या को दूर करने के लिए OpenAI ने ChatGPT में एक नया Writing Style फीचर पेश किया है.
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Published at : 09 Sep 2026 02:57 PM (IST)
Tags :ChatGPT TECH NEWS HINDI
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