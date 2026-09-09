ChatGPT अब सीखेगा आपकी लिखने का स्टाइल! ईमेल और मैसेज पढ़कर करेगा नकल

यूजर की परमिशन मिलने के बाद ChatGPT Work इन सर्विसेज में मौजूद ईमेल, डॉक्यूमेंट और मैसेज जैसे कंटेंट को एनॉलिसिस करता है. इसका मकसद ये समझना है कि यूजर नॉर्मली किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है. इसके बाद AI भविष्य में तैयार किए जाने वाले कंटेंट में इन्हीं आदतों को शामिल करने की कोशिश करता है.