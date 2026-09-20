TV को बनाना है ज्यादा स्मार्ट? ये Streaming Devices आएंगे काम

Amazon Fire TV Stick 4K 4K रिजॉल्यूशन के साथ HDR10+ और Dolby Atmos को सपोर्ट करता है. इसमें Alexa Voice Remote मिलता है, जिससे Voice Command के जरिए कंटेंट खोजना और Playback कंट्रोल करना आसान हो जाता है. यह प्रमुख OTT Apps के साथ काम करता है और Dual-Band Wi-Fi के जरिए Streaming को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है.