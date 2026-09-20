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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीTV को बनाना है ज्यादा स्मार्ट? ये Streaming Devices आएंगे काम

TV को बनाना है ज्यादा स्मार्ट? ये Streaming Devices आएंगे काम

पुराना TV है तो नया Smart TV खरीदने की जरूरत नहीं, एक छोटा Streaming Device HDMI पोर्ट से जोड़कर TV में OTT Apps, 4K Streaming और Voice Control जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 20 Sep 2026 09:56 PM (IST)
पुराना TV है तो नया Smart TV खरीदने की जरूरत नहीं, एक छोटा Streaming Device HDMI पोर्ट से जोड़कर TV में OTT Apps, 4K Streaming और Voice Control जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.

आज के समय में Smart TV होना ही काफी नहीं है. OTT प्लेटफॉर्म, 4K कंटेंट और Voice Control जैसी सुविधाओं ने TV देखने का तरीका भी बदल दिया है, लेकिन अगर आपके पुराने TV में ये फीचर्स नहीं हैं, तो सिर्फ इसी वजह से नया टीवी खरीदना जरूरी नहीं है. एक छोटा सा Streaming Device HDMI पोर्ट से जोड़कर सामान्य TV को भी Smart बनाया जा सकता है. ऐसे डिवाइस अलग-अलग बजट और जरूरत के हिसाब से उपलब्ध हैं. तो आइए जानते हैं ऐसे Streaming Devices के बारे में, जो आपके TV को ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं.

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Amazon Fire TV Stick 4K 4K रिजॉल्यूशन के साथ HDR10+ और Dolby Atmos को सपोर्ट करता है. इसमें Alexa Voice Remote मिलता है, जिससे Voice Command के जरिए कंटेंट खोजना और Playback कंट्रोल करना आसान हो जाता है. यह प्रमुख OTT Apps के साथ काम करता है और Dual-Band Wi-Fi के जरिए Streaming को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है.
Amazon Fire TV Stick 4K 4K रिजॉल्यूशन के साथ HDR10+ और Dolby Atmos को सपोर्ट करता है. इसमें Alexa Voice Remote मिलता है, जिससे Voice Command के जरिए कंटेंट खोजना और Playback कंट्रोल करना आसान हो जाता है. यह प्रमुख OTT Apps के साथ काम करता है और Dual-Band Wi-Fi के जरिए Streaming को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है.
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Google TV Streamer और Chromecast का मुख्य फोकस अलग-अलग Apps के कंटेंट को एक जगह दिखाने पर है. यह 4K HDR Streaming को सपोर्ट करता है और Google Assistant के साथ Voice Control की सुविधा देता है. Android Phone के साथ इसका इंटिग्रेशन भी इसकी खासियत है.
Google TV Streamer और Chromecast का मुख्य फोकस अलग-अलग Apps के कंटेंट को एक जगह दिखाने पर है. यह 4K HDR Streaming को सपोर्ट करता है और Google Assistant के साथ Voice Control की सुविधा देता है. Android Phone के साथ इसका इंटिग्रेशन भी इसकी खासियत है.
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Apple TV 4K खासतौर पर Apple Devices इस्तेमाल करने वालों के लिए यूजफुल है. इसमें 4K Streaming के साथ Dolby Vision और Dolby Atmos का Support मिलता है. A15 Bionic Chip इसकी Performance को तेज बनाता है और यह iPhone, iPad, AirPods और Siri के साथ आसानी से जुड़ता है.
Apple TV 4K खासतौर पर Apple Devices इस्तेमाल करने वालों के लिए यूजफुल है. इसमें 4K Streaming के साथ Dolby Vision और Dolby Atmos का Support मिलता है. A15 Bionic Chip इसकी Performance को तेज बनाता है और यह iPhone, iPad, AirPods और Siri के साथ आसानी से जुड़ता है.
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अगर Streaming के साथ Gaming और ज्यादा Advanced Features चाहिए, तो NVIDIA Shield TV Pro एक ऑप्शन है. यह 4K HDR, Dolby Vision और Dolby Atmos को सपोर्ट करता है. इसमें AI Upscaling भी मिलता है, जो Non-4K Content को बेहतर दिखाने में मदद करता है.
अगर Streaming के साथ Gaming और ज्यादा Advanced Features चाहिए, तो NVIDIA Shield TV Pro एक ऑप्शन है. यह 4K HDR, Dolby Vision और Dolby Atmos को सपोर्ट करता है. इसमें AI Upscaling भी मिलता है, जो Non-4K Content को बेहतर दिखाने में मदद करता है.
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Airtel Xstream Box में Live TV और OTT Content दोनों को एक ही इंटरफेस से एक्सेस किया जा सकता है. इसमें Voice Control Remote मिलता है और Google Play Store के जरिए 5000 से ज्यादा Apps का एक्सेस दिया जाता है. यह उन यूजर्स के लिए यूजफुल है, जो DTH और OTT दोनों देखना पसंद करते हैं.
Airtel Xstream Box में Live TV और OTT Content दोनों को एक ही इंटरफेस से एक्सेस किया जा सकता है. इसमें Voice Control Remote मिलता है और Google Play Store के जरिए 5000 से ज्यादा Apps का एक्सेस दिया जाता है. यह उन यूजर्स के लिए यूजफुल है, जो DTH और OTT दोनों देखना पसंद करते हैं.
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Tata Play Binge+ भी Live TV और Streaming Content को एक साथ लाने वाला डिवाइस है. इसमें Google Assistant और आसान इंटरफेस मिलता है. यह उन लोगों के लिए काम का ऑप्शन है, जो पारंपरिक TV Channels के साथ OTT Services का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं.
Tata Play Binge+ भी Live TV और Streaming Content को एक साथ लाने वाला डिवाइस है. इसमें Google Assistant और आसान इंटरफेस मिलता है. यह उन लोगों के लिए काम का ऑप्शन है, जो पारंपरिक TV Channels के साथ OTT Services का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं.
Published at : 20 Sep 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Smart TV  TECH NEWS HINDI Streaming Devices

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