एक्सप्लोरर
TV को बनाना है ज्यादा स्मार्ट? ये Streaming Devices आएंगे काम
पुराना TV है तो नया Smart TV खरीदने की जरूरत नहीं, एक छोटा Streaming Device HDMI पोर्ट से जोड़कर TV में OTT Apps, 4K Streaming और Voice Control जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.
आज के समय में Smart TV होना ही काफी नहीं है. OTT प्लेटफॉर्म, 4K कंटेंट और Voice Control जैसी सुविधाओं ने TV देखने का तरीका भी बदल दिया है, लेकिन अगर आपके पुराने TV में ये फीचर्स नहीं हैं, तो सिर्फ इसी वजह से नया टीवी खरीदना जरूरी नहीं है. एक छोटा सा Streaming Device HDMI पोर्ट से जोड़कर सामान्य TV को भी Smart बनाया जा सकता है. ऐसे डिवाइस अलग-अलग बजट और जरूरत के हिसाब से उपलब्ध हैं. तो आइए जानते हैं ऐसे Streaming Devices के बारे में, जो आपके TV को ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 20 Sep 2026 09:56 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
7 Photos
महंगा फोन सिर्फ ब्रांड के नाम पर बिकता है? जानिए बजट और फ्लैगशिप के बीच का असली फर्क
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
वर्क डेस्क की लाइटिंग हुई हाईटेक, BenQ ने पेश किए नए Bar Lights
टेक्नोलॉजी
ऑफिस आने-जाने के लिए कौन सी स्कूटी सबसे बेस्ट, देखें टॉप-5 लिस्ट
टेक्नोलॉजी
JioHome यूजर्स के लिए 12 महीने Prime Lite Free, ऐसे करें Claim
टेक्नोलॉजी
SIM बंद होने के बाद कितने दिनों तक चलता है WhatsApp? जानिए सच्चाई
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion