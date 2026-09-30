Android फोन हो गया है स्लो? बस ये एक सेटिंग बदलें, तुरंत तेज महसूस होगा फोन

यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. इस ट्रिक से आपके फोन का प्रोसेसर, RAM या स्टोरेज वास्तव में तेज नहीं होता. इसके बजाय स्क्रीन पर होने वाले ट्रांजिशन और एनिमेशन कम समय में पूरे होते हैं जिससे फोन ज्यादा तेज महसूस होता है. ऐप खोलना, होम स्क्रीन पर लौटना और एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करना ज्यादा फुर्तीला लग सकता है. खासकर ऐसे फोन में इसका फर्क ज्यादा महसूस हो सकता है जिनमें सिस्टम एनिमेशन डिफॉल्ट रूप से थोड़े लंबे रखे गए हैं.