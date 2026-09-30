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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAndroid फोन हो गया है स्लो? बस ये एक सेटिंग बदलें, तुरंत तेज महसूस होगा फोन

Android फोन हो गया है स्लो? बस ये एक सेटिंग बदलें, तुरंत तेज महसूस होगा फोन

Android फोन की स्पीड धीमी हो गई है? एक आसान सेटिंग बदलकर फोन को ज्यादा तेज और स्मूथ महसूस करा सकते हैं. जानें कौन-सी सेटिंग बदलनी है और कैसे.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 30 Sep 2026 03:36 PM (IST)
Android फोन की स्पीड धीमी हो गई है? एक आसान सेटिंग बदलकर फोन को ज्यादा तेज और स्मूथ महसूस करा सकते हैं. जानें कौन-सी सेटिंग बदलनी है और कैसे.

अगर आपका Android फोन नया होने के बावजूद इस्तेमाल करते समय थोड़ा धीमा या सुस्त महसूस होता है तो हर बार नया फोन खरीदने या फैक्ट्री रीसेट करने की जरूरत नहीं है. Android में मौजूद एक छिपी हुई सेटिंग बदलकर फोन का इंटरफेस पहले से ज्यादा तेज महसूस कराया जा सकता है. यह तरीका फोन के प्रोसेसर की वास्तविक स्पीड नहीं बढ़ाता है बल्कि सिस्टम एनिमेशन को तेज करके पूरे एक्सपीरिएंस को ज्यादा स्नैपी बनाता है.

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Android फोन में Developer Options नाम का एक मेन्यू होता है जो नॉर्मली डिफॉल्ट रूप से छिपा रहता है. इसे एक्टिवेट करने के लिए फोन की Settings > About Phone में जाएं और यहां Build Number खोजें. कुछ स्मार्टफोन में यह विकल्प Software Version जैसे सब-मेन्यू के अंदर भी मिल सकता है.
Android फोन में Developer Options नाम का एक मेन्यू होता है जो नॉर्मली डिफॉल्ट रूप से छिपा रहता है. इसे एक्टिवेट करने के लिए फोन की Settings > About Phone में जाएं और यहां Build Number खोजें. कुछ स्मार्टफोन में यह विकल्प Software Version जैसे सब-मेन्यू के अंदर भी मिल सकता है.
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अब Build Number पर लगातार 7 बार टैप करें. इसके बाद स्क्रीन पर डेवलपर मोड एक्टिव होने का मैसेज दिखाई देगा. इसके बाद Settings में वापस जाएं. कुछ फोन में Developer Options सीधे दिखाई देगा, जबकि कुछ में आपको Settings > System > Developer Options में जाना पड़ सकता है.
अब Build Number पर लगातार 7 बार टैप करें. इसके बाद स्क्रीन पर डेवलपर मोड एक्टिव होने का मैसेज दिखाई देगा. इसके बाद Settings में वापस जाएं. कुछ फोन में Developer Options सीधे दिखाई देगा, जबकि कुछ में आपको Settings > System > Developer Options में जाना पड़ सकता है.
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Developer Options में बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं इसलिए बिना जानकारी किसी सेटिंग को बदलना सही नहीं है. यहां आपको Drawing सेक्शन में एनिमेशन से जुड़े ऑप्शन खोजने हैं. इन तीनों को 0.5x कर दें. Window animation scale — 0.5x, Transition animation scale — 0.5x, Animator duration scale — 0.5x. इन सेटिंग्स को 0.5x करने पर सिस्टम के ज्यादातर एनिमेशन डिफॉल्ट के मुकाबले लगभग दोगुनी तेजी से चलेंगे.
Developer Options में बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं इसलिए बिना जानकारी किसी सेटिंग को बदलना सही नहीं है. यहां आपको Drawing सेक्शन में एनिमेशन से जुड़े ऑप्शन खोजने हैं. इन तीनों को 0.5x कर दें. Window animation scale — 0.5x, Transition animation scale — 0.5x, Animator duration scale — 0.5x. इन सेटिंग्स को 0.5x करने पर सिस्टम के ज्यादातर एनिमेशन डिफॉल्ट के मुकाबले लगभग दोगुनी तेजी से चलेंगे.
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यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. इस ट्रिक से आपके फोन का प्रोसेसर, RAM या स्टोरेज वास्तव में तेज नहीं होता. इसके बजाय स्क्रीन पर होने वाले ट्रांजिशन और एनिमेशन कम समय में पूरे होते हैं जिससे फोन ज्यादा तेज महसूस होता है. ऐप खोलना, होम स्क्रीन पर लौटना और एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करना ज्यादा फुर्तीला लग सकता है. खासकर ऐसे फोन में इसका फर्क ज्यादा महसूस हो सकता है जिनमें सिस्टम एनिमेशन डिफॉल्ट रूप से थोड़े लंबे रखे गए हैं.
यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. इस ट्रिक से आपके फोन का प्रोसेसर, RAM या स्टोरेज वास्तव में तेज नहीं होता. इसके बजाय स्क्रीन पर होने वाले ट्रांजिशन और एनिमेशन कम समय में पूरे होते हैं जिससे फोन ज्यादा तेज महसूस होता है. ऐप खोलना, होम स्क्रीन पर लौटना और एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करना ज्यादा फुर्तीला लग सकता है. खासकर ऐसे फोन में इसका फर्क ज्यादा महसूस हो सकता है जिनमें सिस्टम एनिमेशन डिफॉल्ट रूप से थोड़े लंबे रखे गए हैं.
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इस बदलाव का असर फोन के मॉडल और उसके Android इंटरफेस पर निर्भर करता है. कुछ बजट फोन में अगर ऐप या मेन्यू खुद लोड होने में ज्यादा समय लेते हैं तो एनिमेशन तेज करने से अनुभव उल्टा कम स्मूद भी लग सकता है. वहीं कुछ इंटरफेस में पहले से ही तेज एनिमेशन होते हैं, इसलिए 0.5x करने का अंतर बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा.
इस बदलाव का असर फोन के मॉडल और उसके Android इंटरफेस पर निर्भर करता है. कुछ बजट फोन में अगर ऐप या मेन्यू खुद लोड होने में ज्यादा समय लेते हैं तो एनिमेशन तेज करने से अनुभव उल्टा कम स्मूद भी लग सकता है. वहीं कुछ इंटरफेस में पहले से ही तेज एनिमेशन होते हैं, इसलिए 0.5x करने का अंतर बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा.
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अगर आपको नया अनुभव पसंद नहीं आता है तो इन तीनों ऑप्शनों को वापस 1x पर सेट किया जा सकता है. साथ ही Developer Options को बंद करने पर एनिमेशन स्केल डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस जा सकते हैं.
अगर आपको नया अनुभव पसंद नहीं आता है तो इन तीनों ऑप्शनों को वापस 1x पर सेट किया जा सकता है. साथ ही Developer Options को बंद करने पर एनिमेशन स्केल डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस जा सकते हैं.
Published at : 30 Sep 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Android TECH NEWS HINDI

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