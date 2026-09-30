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Android फोन हो गया है स्लो? बस ये एक सेटिंग बदलें, तुरंत तेज महसूस होगा फोन
Android फोन की स्पीड धीमी हो गई है? एक आसान सेटिंग बदलकर फोन को ज्यादा तेज और स्मूथ महसूस करा सकते हैं. जानें कौन-सी सेटिंग बदलनी है और कैसे.
अगर आपका Android फोन नया होने के बावजूद इस्तेमाल करते समय थोड़ा धीमा या सुस्त महसूस होता है तो हर बार नया फोन खरीदने या फैक्ट्री रीसेट करने की जरूरत नहीं है. Android में मौजूद एक छिपी हुई सेटिंग बदलकर फोन का इंटरफेस पहले से ज्यादा तेज महसूस कराया जा सकता है. यह तरीका फोन के प्रोसेसर की वास्तविक स्पीड नहीं बढ़ाता है बल्कि सिस्टम एनिमेशन को तेज करके पूरे एक्सपीरिएंस को ज्यादा स्नैपी बनाता है.
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Published at : 30 Sep 2026 03:36 PM (IST)
Tags :Android TECH NEWS HINDI
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