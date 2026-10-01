दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
Navjot Singh Sidhu: भारत के पूर्व क्रिकेटर-कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू दादा बन गए हैं. उन्होंने इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर की है. उनके घर नन्ही परी आई है, जिसका नामकरण भी हो चुका है.
पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू के घर खुशियां आई है. वो दादा बन गए हैं. उनके घर नन्ही परी ने जन्म लिया है. सिद्धू के बेटे करण और उनकी पत्नी इनायत पैरेंट्स बन गए हैं. परिवार ने अपनी नन्ही परी के नाम का भी खुलासा किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है.
दरअसल, नवजोत सिंह सिद्धू ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके पोती के आने की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर किया है. इसमें उन्होंने एक पोस्टर साझा किया है और इसमें लिखा, 'हमारे परिवार में आर्या सिद्धू के आने की खुशी मनाई जा रही है.'
नवजोत सिंह सिद्धू ने रिवील किया पोती का नाम
इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने इंस्टाग्राम पर इस खुशखबरी का एक पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पोती के नाम का खुलासा भी किया है. इसमें लिखा गया है, 'हम अपने परिवार में आर्या सिद्धू का स्वागत करते हैं.' आर्या का जन्म 1 अक्तूबर, 2026 को हुआ. इनायत और करण अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू क रहे हैं. वहीं, नवजोत की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है.
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वहीं, नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्ट शेयर करने के बाद ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है. फैंस से लेकर सेलेब्स तक ने उन्हें दादा बनने की बधाई दी है.