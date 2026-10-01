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दिल्ली जल बोर्ड में करें इंटर्नशिप, जानें क्या है आवेदन की अंतिम तिथि

दिल्ली जल बोर्ड ने यंग एक्वा लीडर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की, युवाओं को 6 महीने के लिए मिलेगा 15,000 प्रति माह स्टाइपेंड, आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 01 Oct 2026 05:09 PM (IST)
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दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाले दिल्ली जल बोर्ड ने देश के युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और काम का मौका निकाला है. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने नए और खास प्रोग्राम Young Aqua Leaders Internship Program 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो युवा सरकारी विभाग के साथ काम करने का अनुभव हासिल करना चाहते हैं और हर महीने अच्छी कमाई भी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है. इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

इस 6 महीने के विशेष इंटर्नशिप प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को दिल्ली की पानी की सप्लाई, सीवेज नेटवर्क और कचरे के पानी के प्रबंधन जैसी प्रणालियों के कामकाज को व्यावहारिक रूप से समझाना है. दिल्ली जल बोर्ड इस योजना के जरिए ऐसे युवाओं की टीम तैयार करना चाहता है जो पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में आगे चलकर बड़ा योगदान दे सकें.

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हर महीने मिलेगा 15 हजार रुपये का स्टाइपेंड

इस सरकारी इंटर्नशिप की सबसे बड़ी और आकर्षक बात यह है कि इसमें चयनित होने वाले युवाओं को मुफ्त में काम नहीं करना होगा. दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से चुने गए हर इंटर्न को हर महीने 15,000 रुपये का Stipend दिया जाएगा. इसका मतलब यह है कि 6 महीने की इस पूरी अवधि के दौरान एक छात्र कुल 90,000 रुपये तक की राशि कमा सकता है. पैसे के साथ-साथ इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी युवाओं को दिल्ली सरकार की ओर से एक आधिकारिक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. 

जानिए कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन?

इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र आवेदन करने के योग्य हैं. इसके साथ ही जिन युवाओं ने पिछले दो वर्षों के भीतर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली है या जो अभी पोस्ट-ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं. यह अवसर मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद है जो पर्यावरण इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन, जल प्रबंधन और सरकारी प्रशासनिक कार्यों में अपनी रुचि रखते हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं.

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सीटें हैं सीमित, ऐसे करना होगा अप्लाई

दिल्ली जल बोर्ड के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हर एक चक्र में केवल 40 उम्मीदवारों को ही काम करने का मौका दिया जाएगा. सीटें सीमित होने के कारण उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता और उनके आवेदन के आधार पर किया जाएगा. आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान और डिजिटल रखा गया है.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार दिल्ली जल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट delhijalboard.delhi.gov.in पर जाकर वहां दिए गए आधिकारिक गूगल फॉर्म के लिंक के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ध्यान रहे कि फॉर्म भरने और उसे जमा करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2026 तय की गई है, इसलिए समय रहते अपना आवेदन जरूर पूरा कर लें.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Education News Delhi Jal Board Internship
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