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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTV को मिलेगा नया Slim डिजाइन! Amazon ने लॉन्च किया Fire TV Stick 4K

TV को मिलेगा नया Slim डिजाइन! Amazon ने लॉन्च किया Fire TV Stick 4K

Amazon का नया Fire TV Stick 4K स्लिम डिजाइन, 4K स्ट्रीमिंग और नए Remote के साथ लॉन्च हो गया है. जानिए नए डिवाइस में क्या बदला और Fire TV Remote Plus में क्या मिलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 01 Oct 2026 05:10 PM (IST)
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टीवी पर कंटेंट देखने का तरीका लगातार बदल रहा है और अब स्ट्रीमिंग डिवाइस भी सिर्फ वीडियो चलाने तक सीमित नहीं रह गए हैं. इसी बीच Amazon ने नया Fire TV Stick 4K लॉन्च किया है. कंपनी ने इसके साथ नया Fire TV Remote भी पेश किया है, जबकि इसका ज्यादा प्रीमियम वर्जन Fire TV Remote Plus भी 2027 में लाने की तैयारी है.

नए Fire TV Stick 4K में पहले वाले स्लिम स्टिक डिजाइन को बरकरार रखा गया है, लेकिन अब इसमें 4K पिक्चर क्वालिटी मिलती है. खास बात यह है कि इसे टीवी के USB पोर्ट से सीधे पावर भी दिया जा सकता है. 

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Fire TV Stick 4K में क्या बदला?

Amazon का नया Fire TV Stick 4K पिछले साल आए Fire TV Stick 4K Select से ज्यादा तेज है. इसका डिजाइन पतला और स्टिक जैसा है, जिसे सीधे टीवी के HDMI पोर्ट से कनेक्ट किया जा सकता है. वहीं, टीवी के USB पोर्ट से पावर देने की सुविधा भी इसमें मौजूद है. Prime Thanksgiving Sale के दौरान इसकी कीमत Prime मेंबर्स के लिए कम रखी जाएगी. यह सेल 13 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें Early Access Sale भी शामिल है. 

नए Fire TV Remote का डिजाइन कैसा है?

Amazon ने नए Fire TV Remote के डिजाइन में भी बदलाव किया है. इसमें फ्लैट फ्रंट, हल्का घुमावदार बैक और गोल किए गए किनारे दिए गए हैं. कंपनी के अनुसार इसका निचला सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे हाथ में पकड़ने पर ज्यादा स्वाभाविक फिट बनाता है. Remote के होम बटन में अब रिसाइकल्ड एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है.

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Remote में मिलेगा Custom Button

नए Fire TV Remote में Custom Button भी जोड़ा गया है, जो पहले प्रीमियम Alexa Voice Remote Pro में दिया जाता था.यह Remote नए Fire TV Stick 4K के साथ भी मिलेगा. Fire TV Remote की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसकी शिपिंग 22 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है. 

Fire TV Remote Plus में क्या खास होगा?

Amazon का Fire TV Remote Plus 2027 में आएगा. इसमें Fire TV के सामान्य फीचर्स के अलावा बैकलिट बटन और प्रीमियम एल्युमिनियम बॉडी मिलेगी. इसमें Find My Remote फीचर भी होगा. Alexa वाले डिवाइस से Alexa, find my remote कहने पर रिमोट आवाज करेगा, जिससे उसे ढूंढना आसान होगा. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 01 Oct 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Amazon Fire TV Stick 4K Fire TV Stick 4K 2026
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