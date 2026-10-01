अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'

बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव के बीच जेडीयू विधायक अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं. वे जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार की जगह प्रशांत किशोर के कैंडिडेट अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं. यह बात नीतीश कुमार तक पहले ही जा चुकी है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो पार्टी से आउट होंगे?

यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) को वे पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह के नामांकन में शामिल हुए. दूसरी ओर इसको लेकर जेडीयू से सवाल किया गया तो कोई खुलकर नहीं बोल रहा. मंत्री अशोक चौधरी ने तो साफ कहा कि पार्टी देखेगी क्या करना है. इस बीच मंत्री मदन सहनी ने हमला बोला है.

एनडीए उम्मीदवारों की होगी जीत: जेडीयू

जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री मदन सहनी ने मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह को लेकर बड़ी बात कह दी. उन्होंने कहा, "बहुत सारे चुनाव होते हैं, इसमें कुछ न कुछ लोग इधर-उधर करते हैं… इसका निर्णय पार्टी नेतृत्व को लेना है… इस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. NDA उम्मीदवारों की जीत सुनश्चित होगी..."

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नीतीश कुमार को 'गद्दार' कहे जाने पर भड़के

दूसरी ओर मंत्री मदन सहनी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी द्वारा कथित तौर पर नीतीश कुमार को 'गद्दार' कहे जाने पर कहा, "कांग्रेस और सोनिया गांधी ने हमारे नेता नीतीश कुमार को पहचानने में गलती की. इसका पछतावा वह व्यक्त कर रहे हैं. इसे नेताओं के साथ साथ देश की जनता भी देख रही है. अगर उस समय नीतीश कुमार को ये लोग साथ लेकर चलते, उन्होंने प्रयास भी किया. विभिन्न राज्यों में जाकर उन्होंने (नीतीश कुमार) मुलाकात भी की. उस समय कांग्रेस अगर इनके नेतृत्व में काम करती, तो आज देश में अलग दृश्य देखने को मिलता. इस चीज़ का पछतावा कांग्रेस नेताओं को हो रहा है, जिसे उन्होंने व्यक्त किया."

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर कहा, "अब एक साल बाद जब इनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो चुनाव आयोग पर लग गए हैं. जनता ने जिन्हें वोट दिया, उन्होंने सरकार बनाई. अगर चुनाव आयोग की कुछ भूमिका होती, तो आप 0 पर आउट हो जाते..."

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