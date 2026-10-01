Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'

अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'

जेडीयू के विधायक अनंत सिंह एमएलसी चुनाव में अपनी पार्टी की जगह जन सुराज के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं. जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि पार्टी इस मामले को देखेगी. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 01 Oct 2026 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव के बीच जेडीयू विधायक अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं. वे जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार की जगह प्रशांत किशोर के कैंडिडेट अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं. यह बात नीतीश कुमार तक पहले ही जा चुकी है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो पार्टी से आउट होंगे? 

यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) को वे पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह के नामांकन में शामिल हुए. दूसरी ओर इसको लेकर जेडीयू से सवाल किया गया तो कोई खुलकर नहीं बोल रहा. मंत्री अशोक चौधरी ने तो साफ कहा कि पार्टी देखेगी क्या करना है. इस बीच मंत्री मदन सहनी ने हमला बोला है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
पटना में जितिया पर अलर्ट, घाटों पर होगी निगरानी, DM ने जारी किए निर्देश
पटना में जितिया पर अलर्ट, घाटों पर होगी निगरानी, DM ने जारी किए निर्देश
बिहार
प्रशांत किशोर ने बताया CM सम्राट को हटाने का प्लान! बोले- 'एक बार…'
प्रशांत किशोर ने बताया CM सम्राट को हटाने का प्लान! बोले- 'एक बार…'
बिहार
पूर्व DGP विनय कुमार की नई पारी, बने बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त
पूर्व DGP विनय कुमार की नई पारी, बने बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त
बिहार
SIR में जिंदा लोगों का काट दिया नाम! भाकपा माले ने पटना में लगाई जनसुनवाई
SIR में जिंदा लोगों का काट दिया नाम! भाकपा माले ने पटना में लगाई जनसुनवाई

एनडीए उम्मीदवारों की होगी जीत: जेडीयू

जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री मदन सहनी ने मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह को लेकर बड़ी बात कह दी. उन्होंने कहा, "बहुत सारे चुनाव होते हैं, इसमें कुछ न कुछ लोग इधर-उधर करते हैं… इसका निर्णय पार्टी नेतृत्व को लेना है… इस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. NDA उम्मीदवारों की जीत सुनश्चित होगी..." 

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर ने बताया CM सम्राट को हटाने का प्लान! बोले- 'एक बार…'

नीतीश कुमार को 'गद्दार' कहे जाने पर भड़के

दूसरी ओर मंत्री मदन सहनी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी द्वारा कथित तौर पर नीतीश कुमार को 'गद्दार' कहे जाने पर कहा, "कांग्रेस और सोनिया गांधी ने हमारे नेता नीतीश कुमार को पहचानने में गलती की. इसका पछतावा वह व्यक्त कर रहे हैं. इसे नेताओं के साथ साथ देश की जनता भी देख रही है. अगर उस समय नीतीश कुमार को ये लोग साथ लेकर चलते, उन्होंने प्रयास भी किया. विभिन्न राज्यों में जाकर उन्होंने (नीतीश कुमार) मुलाकात भी की. उस समय कांग्रेस अगर इनके नेतृत्व में काम करती, तो आज देश में अलग दृश्य देखने को मिलता. इस चीज़ का पछतावा कांग्रेस नेताओं को हो रहा है, जिसे उन्होंने व्यक्त किया."

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर कहा, "अब एक साल बाद जब इनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो चुनाव आयोग पर लग गए हैं. जनता ने जिन्हें वोट दिया, उन्होंने सरकार बनाई. अगर चुनाव आयोग की कुछ भूमिका होती, तो आप 0 पर आउट हो जाते..."

यह भी पढ़ें- जन सुराज के हो गए JDU वाले अनंत सिंह? प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पटना में जितिया पर अलर्ट, घाटों पर होगी निगरानी, DM ने जारी किए निर्देश
पटना में जितिया पर अलर्ट, घाटों पर होगी निगरानी, DM ने जारी किए निर्देश
बिहार
प्रशांत किशोर ने बताया CM सम्राट को हटाने का प्लान! बोले- 'एक बार…'
प्रशांत किशोर ने बताया CM सम्राट को हटाने का प्लान! बोले- 'एक बार…'
बिहार
पूर्व DGP विनय कुमार की नई पारी, बने बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त
पूर्व DGP विनय कुमार की नई पारी, बने बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त
बिहार
SIR में जिंदा लोगों का काट दिया नाम! भाकपा माले ने पटना में लगाई जनसुनवाई
SIR में जिंदा लोगों का काट दिया नाम! भाकपा माले ने पटना में लगाई जनसुनवाई
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
गुजरात
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
बॉलीवुड
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
ऑटो
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget