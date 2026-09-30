Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAI और नॉर्मल Laptop में क्या अंतर, जानें अब किसे खरीदने में फायदा?

AI और नॉर्मल Laptop में क्या अंतर, जानें अब किसे खरीदने में फायदा?

AI Laptop और नॉर्मल Laptop में क्या फर्क होता है? जानें AI फीचर्स, प्रोसेसर, परफॉर्मेंस और कीमत के आधार पर दोनों में कौन-कौन से अंतर हैं और आपके लिए कौन सा सही रहेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 30 Sep 2026 10:18 AM (IST)
AI Laptop और नॉर्मल Laptop में क्या फर्क होता है? जानें AI फीचर्स, प्रोसेसर, परफॉर्मेंस और कीमत के आधार पर दोनों में कौन-कौन से अंतर हैं और आपके लिए कौन सा सही रहेगा.

आजकल लैपटॉप खरीदते समय सिर्फ प्रोसेसर, RAM और स्टोरेज देखना काफी नहीं है. बाजार में अब AI Laptop तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. कंपनियां अपने नए लैपटॉप में AI फीचर्स के साथ खास NPU (Neural Processing Unit) भी दे रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि AI Laptop आखिर नॉर्मल Laptop से कितना अलग है और क्या इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सही है?

1/6
AI Laptop ऐसा कंप्यूटर है जिसमें AI से जुड़े कामों को तेजी से प्रोसेस करने के लिए खास हार्डवेयर दिया जाता है. इसमें CPU और GPU के अलावा NPU मौजूद होता है. NPU को खास तौर पर AI और मशीन लर्निंग से जुड़े कामों को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है. उदाहरण के तौर पर वीडियो कॉल के दौरान बैकग्राउंड ब्लर, नॉइज कैंसलेशन, आई-कॉन्टैक्ट करेक्शन, लाइव ट्रांसलेशन और कुछ AI असिस्टेंट फीचर्स NPU की मदद से लोकली चल सकते हैं. इसका मतलब है कि हर AI काम के लिए इंटरनेट या क्लाउड सर्वर पर निर्भरता जरूरी नहीं होती.
AI Laptop ऐसा कंप्यूटर है जिसमें AI से जुड़े कामों को तेजी से प्रोसेस करने के लिए खास हार्डवेयर दिया जाता है. इसमें CPU और GPU के अलावा NPU मौजूद होता है. NPU को खास तौर पर AI और मशीन लर्निंग से जुड़े कामों को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है. उदाहरण के तौर पर वीडियो कॉल के दौरान बैकग्राउंड ब्लर, नॉइज कैंसलेशन, आई-कॉन्टैक्ट करेक्शन, लाइव ट्रांसलेशन और कुछ AI असिस्टेंट फीचर्स NPU की मदद से लोकली चल सकते हैं. इसका मतलब है कि हर AI काम के लिए इंटरनेट या क्लाउड सर्वर पर निर्भरता जरूरी नहीं होती.
2/6
नॉर्मल Laptop में CPU और GPU मुख्य रूप से नॉर्मल कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स से जुड़े काम संभालते हैं. इनमें भी AI ऐप्स चलाए जा सकते हैं लेकिन अगर मशीन में खास NPU नहीं है तो AI से जुड़े कुछ काम CPU या GPU पर ज्यादा निर्भर रहेंगे.
नॉर्मल Laptop में CPU और GPU मुख्य रूप से नॉर्मल कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स से जुड़े काम संभालते हैं. इनमें भी AI ऐप्स चलाए जा सकते हैं लेकिन अगर मशीन में खास NPU नहीं है तो AI से जुड़े कुछ काम CPU या GPU पर ज्यादा निर्भर रहेंगे.
3/6
इसका मतलब यह नहीं है कि नॉर्मल Laptop AI इस्तेमाल नहीं कर सकता. ChatGPT, Gemini जैसे वेब-बेस्ड AI टूल्स नॉर्मल लैपटॉप पर भी आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. अंतर मुख्य रूप से लोकल AI प्रोसेसिंग और खास AI फीचर्स में आता है.
इसका मतलब यह नहीं है कि नॉर्मल Laptop AI इस्तेमाल नहीं कर सकता. ChatGPT, Gemini जैसे वेब-बेस्ड AI टूल्स नॉर्मल लैपटॉप पर भी आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. अंतर मुख्य रूप से लोकल AI प्रोसेसिंग और खास AI फीचर्स में आता है.
4/6
AI Laptop का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिल सकता है जो नियमित तौर पर AI फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं. NPU कुछ AI टास्क को कम पावर में प्रोसेस कर सकता है, जिससे बैटरी एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है. इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो कॉल और कुछ क्रिएटिव ऐप्स में AI बेस्ड फीचर्स का फायदा मिल सकता है. आने वाले समय में Windows और दूसरे सॉफ्टवेयर में लोकल AI फीचर्स बढ़ने के साथ NPU की उपयोगिता भी बढ़ सकती है.
AI Laptop का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिल सकता है जो नियमित तौर पर AI फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं. NPU कुछ AI टास्क को कम पावर में प्रोसेस कर सकता है, जिससे बैटरी एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है. इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो कॉल और कुछ क्रिएटिव ऐप्स में AI बेस्ड फीचर्स का फायदा मिल सकता है. आने वाले समय में Windows और दूसरे सॉफ्टवेयर में लोकल AI फीचर्स बढ़ने के साथ NPU की उपयोगिता भी बढ़ सकती है.
5/6
अगर आपका इस्तेमाल मुख्य रूप से MS Office, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, फिल्में देखने, ऑनलाइन मीटिंग और नॉर्मल काम के लिए है तो एक अच्छा नॉर्मल Laptop आपकी जरूरत पूरी कर सकता है. वहीं अगर आप AI टूल्स, फोटो-वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, कंटेंट क्रिएशन या आने वाले नए AI फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो AI Laptop ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन होता है.
अगर आपका इस्तेमाल मुख्य रूप से MS Office, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, फिल्में देखने, ऑनलाइन मीटिंग और नॉर्मल काम के लिए है तो एक अच्छा नॉर्मल Laptop आपकी जरूरत पूरी कर सकता है. वहीं अगर आप AI टूल्स, फोटो-वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, कंटेंट क्रिएशन या आने वाले नए AI फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो AI Laptop ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन होता है.
6/6
AI Laptop खरीदने का फायदा सिर्फ आज के फीचर्स तक सीमित नहीं है. NPU और लोकल AI प्रोसेसिंग आने वाले वर्षों में लैपटॉप के सामान्य अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं. हालांकि केवल AI नाम देखकर महंगा मॉडल खरीदना जरूरी नहीं है. अगर आपका बजट सीमित है और नॉर्मल काम करना है तो नॉर्मल Laptop काफी हो सकता है.
AI Laptop खरीदने का फायदा सिर्फ आज के फीचर्स तक सीमित नहीं है. NPU और लोकल AI प्रोसेसिंग आने वाले वर्षों में लैपटॉप के सामान्य अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं. हालांकि केवल AI नाम देखकर महंगा मॉडल खरीदना जरूरी नहीं है. अगर आपका बजट सीमित है और नॉर्मल काम करना है तो नॉर्मल Laptop काफी हो सकता है.
Published at : 30 Sep 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 19 Pro नहीं तो क्या, Apple का अगला फोन कौन सा होगा?
iPhone 19 Pro नहीं तो क्या, Apple का अगला फोन कौन सा होगा?
टेक्नोलॉजी
1 अक्टूबर से हर मैसेज पर 14 पैसे लेगा WhatsApp, जानें किस पर होगा लागू?
1 अक्टूबर से हर मैसेज पर 14 पैसे लेगा WhatsApp, जानें किस पर होगा लागू?
टेक्नोलॉजी
क्या फोल्डेबल फोन ले सकते हैं टैबलेट की जगह, जानें किसके लिए सही ऑप्शन?
क्या फोल्डेबल फोन ले सकते हैं टैबलेट की जगह, जानें किसके लिए सही ऑप्शन?
टेक्नोलॉजी
Bose के नए Earbuds ने बदला ट्रेंड, Wired कनेक्शन के साथ मिला ANC
Bose के नए Earbuds ने बदला ट्रेंड, Wired कनेक्शन के साथ मिला ANC
Advertisement

वीडियोज

Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
इंडिया
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
बिहार
पटनाः अनिल यादव गोलीकांड में बड़ा खुलासा, शंकर राय समेत 8 गिरफ्तार
पटनाः अनिल यादव गोलीकांड में बड़ा खुलासा, शंकर राय समेत 8 गिरफ्तार
इंडिया
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget