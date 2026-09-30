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AI और नॉर्मल Laptop में क्या अंतर, जानें अब किसे खरीदने में फायदा?
AI Laptop और नॉर्मल Laptop में क्या फर्क होता है? जानें AI फीचर्स, प्रोसेसर, परफॉर्मेंस और कीमत के आधार पर दोनों में कौन-कौन से अंतर हैं और आपके लिए कौन सा सही रहेगा.
आजकल लैपटॉप खरीदते समय सिर्फ प्रोसेसर, RAM और स्टोरेज देखना काफी नहीं है. बाजार में अब AI Laptop तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. कंपनियां अपने नए लैपटॉप में AI फीचर्स के साथ खास NPU (Neural Processing Unit) भी दे रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि AI Laptop आखिर नॉर्मल Laptop से कितना अलग है और क्या इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सही है?
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Published at : 30 Sep 2026 10:18 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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