AI और नॉर्मल Laptop में क्या अंतर, जानें अब किसे खरीदने में फायदा?

AI Laptop ऐसा कंप्यूटर है जिसमें AI से जुड़े कामों को तेजी से प्रोसेस करने के लिए खास हार्डवेयर दिया जाता है. इसमें CPU और GPU के अलावा NPU मौजूद होता है. NPU को खास तौर पर AI और मशीन लर्निंग से जुड़े कामों को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है. उदाहरण के तौर पर वीडियो कॉल के दौरान बैकग्राउंड ब्लर, नॉइज कैंसलेशन, आई-कॉन्टैक्ट करेक्शन, लाइव ट्रांसलेशन और कुछ AI असिस्टेंट फीचर्स NPU की मदद से लोकली चल सकते हैं. इसका मतलब है कि हर AI काम के लिए इंटरनेट या क्लाउड सर्वर पर निर्भरता जरूरी नहीं होती.