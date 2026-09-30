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iPhone 18 Pro Max को टक्कर देता है ये Android फोन! जानें इसके फीचर्स और कीमत
iPhone 18 Pro Max को टक्कर देने वाला ये Android फोन फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं है. जानें इसकी दमदार स्पेसिफिकेशंस, खास फीचर्स और कीमत.
Apple का नया iPhone 18 Pro Max इस साल कंपनी का सबसे प्रीमियम और पावरफुल iPhone है. ऐसे में Android यूजर्स के सामने सवाल है कि आखिर इस फोन के मुकाबले कौन-सा Android स्मार्टफोन खड़ा होता है? दरअसल, Samsung Galaxy S26 Ultra iPhone 18 Pro Max के सबसे करीब बैठता है. दोनों फोन प्रीमियम हार्डवेयर, दमदार कैमरा और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ आते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 06:34 PM (IST)
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