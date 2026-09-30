iPhone 18 Pro Max को टक्कर देता है ये Android फोन! जानें इसके फीचर्स और कीमत

कैमरा दोनों फोन के बीच सबसे बड़ा अंतर है. Galaxy S26 Ultra में 200MP का मुख्य कैमरा मिलता है जबकि iPhone 18 Pro Max में 48MP का मुख्य कैमरा दिया गया है. लेकिन सिर्फ मेगापिक्सल के आधार पर Apple को पीछे नहीं माना जा सकता. iPhone 18 Pro Max का मुख्य कैमरा वेरिएबल अपर्चर टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यानी कैमरा कंडिशन के हिसाब से अपर्चर को खोल और बंद कर सकता है. इससे खासतौर पर अलग-अलग लाइटिंग कंडिशन में फोटोग्राफी पर बेहतर कंट्रोल मिल सकता है.