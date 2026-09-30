Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro Max को टक्कर देता है ये Android फोन! जानें इसके फीचर्स और कीमत

iPhone 18 Pro Max को टक्कर देता है ये Android फोन! जानें इसके फीचर्स और कीमत

iPhone 18 Pro Max को टक्कर देने वाला ये Android फोन फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं है. जानें इसकी दमदार स्पेसिफिकेशंस, खास फीचर्स और कीमत.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 30 Sep 2026 06:34 PM (IST)
iPhone 18 Pro Max को टक्कर देने वाला ये Android फोन फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं है. जानें इसकी दमदार स्पेसिफिकेशंस, खास फीचर्स और कीमत.

Apple का नया iPhone 18 Pro Max इस साल कंपनी का सबसे प्रीमियम और पावरफुल iPhone है. ऐसे में Android यूजर्स के सामने सवाल है कि आखिर इस फोन के मुकाबले कौन-सा Android स्मार्टफोन खड़ा होता है? दरअसल, Samsung Galaxy S26 Ultra iPhone 18 Pro Max के सबसे करीब बैठता है. दोनों फोन प्रीमियम हार्डवेयर, दमदार कैमरा और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ आते हैं.

1/6
Samsung Galaxy S26 Ultra और iPhone 18 Pro Max का साइज लगभग एक जैसा है. Samsung का फोन थोड़ा बड़ा है लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. दोनों डिवाइस में 12GB RAM का ऑप्शन मिलता है. हालांकि Galaxy S26 Ultra में 16GB RAM वाला वेरिएंट भी उपलब्ध है. दूसरी ओर, Apple स्टोरेज के मामले में आगे जाता है. iPhone 18 Pro Max को 2TB तक स्टोरेज के साथ पेश किया गया है जबकि Galaxy S26 Ultra की मैक्सिमम स्टोरेज 1TB तक है.
Samsung Galaxy S26 Ultra और iPhone 18 Pro Max का साइज लगभग एक जैसा है. Samsung का फोन थोड़ा बड़ा है लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. दोनों डिवाइस में 12GB RAM का ऑप्शन मिलता है. हालांकि Galaxy S26 Ultra में 16GB RAM वाला वेरिएंट भी उपलब्ध है. दूसरी ओर, Apple स्टोरेज के मामले में आगे जाता है. iPhone 18 Pro Max को 2TB तक स्टोरेज के साथ पेश किया गया है जबकि Galaxy S26 Ultra की मैक्सिमम स्टोरेज 1TB तक है.
2/6
iPhone 18 Pro Max में Apple का नया A20 Pro चिपसेट दिया गया है. यह 2nm प्रोसेस पर बेस्ड है और फोन की परफॉर्मेंस के साथ-साथ पावर एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर फोकस करता है. वहीं Galaxy S26 Ultra में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है.
iPhone 18 Pro Max में Apple का नया A20 Pro चिपसेट दिया गया है. यह 2nm प्रोसेस पर बेस्ड है और फोन की परफॉर्मेंस के साथ-साथ पावर एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर फोकस करता है. वहीं Galaxy S26 Ultra में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है.
3/6
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Samsung का प्रोसेसर मल्टी-कोर परफॉर्मेंस में बढ़त दिखा सकता है जबकि Apple का चिप सिंगल-कोर परफॉर्मेंस में मजबूत नजर आता है. हालांकि रोजमर्रा के इस्तेमाल, गेमिंग और मल्टीटास्किंग में दोनों फोन हाई-एंड परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Samsung का प्रोसेसर मल्टी-कोर परफॉर्मेंस में बढ़त दिखा सकता है जबकि Apple का चिप सिंगल-कोर परफॉर्मेंस में मजबूत नजर आता है. हालांकि रोजमर्रा के इस्तेमाल, गेमिंग और मल्टीटास्किंग में दोनों फोन हाई-एंड परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं.
4/6
कैमरा दोनों फोन के बीच सबसे बड़ा अंतर है. Galaxy S26 Ultra में 200MP का मुख्य कैमरा मिलता है जबकि iPhone 18 Pro Max में 48MP का मुख्य कैमरा दिया गया है. लेकिन सिर्फ मेगापिक्सल के आधार पर Apple को पीछे नहीं माना जा सकता. iPhone 18 Pro Max का मुख्य कैमरा वेरिएबल अपर्चर टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यानी कैमरा कंडिशन के हिसाब से अपर्चर को खोल और बंद कर सकता है. इससे खासतौर पर अलग-अलग लाइटिंग कंडिशन में फोटोग्राफी पर बेहतर कंट्रोल मिल सकता है.
कैमरा दोनों फोन के बीच सबसे बड़ा अंतर है. Galaxy S26 Ultra में 200MP का मुख्य कैमरा मिलता है जबकि iPhone 18 Pro Max में 48MP का मुख्य कैमरा दिया गया है. लेकिन सिर्फ मेगापिक्सल के आधार पर Apple को पीछे नहीं माना जा सकता. iPhone 18 Pro Max का मुख्य कैमरा वेरिएबल अपर्चर टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यानी कैमरा कंडिशन के हिसाब से अपर्चर को खोल और बंद कर सकता है. इससे खासतौर पर अलग-अलग लाइटिंग कंडिशन में फोटोग्राफी पर बेहतर कंट्रोल मिल सकता है.
5/6
iPhone 18 Pro Max में करीब 5,567mAh क्षमता की बैटरी बताई गई है. वहीं Galaxy S26 Ultra भी बड़े बैटरी पैक और फ्लैगशिप हार्डवेयर के साथ आता है. दोनों फोन लंबे समय तक इस्तेमाल, गेमिंग, कैमरा और मल्टीटास्किंग जैसे कामों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं.
iPhone 18 Pro Max में करीब 5,567mAh क्षमता की बैटरी बताई गई है. वहीं Galaxy S26 Ultra भी बड़े बैटरी पैक और फ्लैगशिप हार्डवेयर के साथ आता है. दोनों फोन लंबे समय तक इस्तेमाल, गेमिंग, कैमरा और मल्टीटास्किंग जैसे कामों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं.
6/6
अमेरिकी बाजार में iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत $1,299 है. Galaxy S26 Ultra का 256GB और 12GB RAM वाला मॉडल भी इसी कीमत के आसपास आता है. यानी कीमत के लेवल पर भी दोनों सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं.
अमेरिकी बाजार में iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत $1,299 है. Galaxy S26 Ultra का 256GB और 12GB RAM वाला मॉडल भी इसी कीमत के आसपास आता है. यानी कीमत के लेवल पर भी दोनों सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं.
Published at : 30 Sep 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Samsung Galaxy S26 Ultra IPhone 18 Pro Max

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
दुनिया में AI की रफ्तार धीमी करने की बात, जानें भारत पर क्या होगा असर?
दुनिया में AI की रफ्तार धीमी करने की बात, जानें भारत पर क्या होगा असर?
टेक्नोलॉजी
क्या आपको पता हैं Android फोन की बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के ये 3 लेवल? जानें टेक्नोलॉजी
क्या आपको पता हैं Android फोन की बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के ये 3 लेवल? जानें टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
External SSD यूज करते हैं? इन गलतियों से तुरंत उड़ जाएगा डेटा
External SSD यूज करते हैं? इन गलतियों से तुरंत उड़ जाएगा डेटा
टेक्नोलॉजी
Liquid Glass को ऐसे करें अपने हिसाब से कस्टमाइज, iPhone लगेगा अलग
Liquid Glass को ऐसे करें अपने हिसाब से कस्टमाइज, iPhone लगेगा अलग
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
दिल्ली NCR
उमर खालिद को HC से जमानत न मिलने पर बोले पिता, '8वीं बार था जब...'
उमर खालिद को HC से जमानत न मिलने पर बोले पिता, '8वीं बार था जब...'
इंडिया
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्रिकेट
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget