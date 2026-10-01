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Google Search में दिख रही निजी जानकारी? ऐसे करें Remove
Google Search में आपका फोन नंबर, ईमेल, घर का पता या दूसरी निजी जानकारी दिख रही है तो Google के कुछ टूल की मदद से ऐसी जानकारी को हटाया जा सकता है. जानिए Google पर निजी जानकारी कैसे Remove करें.
Google Search कई बार हमारी निजी जानकारी तक पहुंचने का रास्ता भी बन सकता है. फोन नंबर, ईमेल आईडी, घर का पता, बैंक डिटेल या सरकारी पहचान से जुड़ी जानकारी इंटरनेट पर किसी वेबसाइट, डेटा ब्रोकर प्लेटफॉर्म या पब्लिक रिकॉर्ड पेज पर मौजूद हो सकती है. ऐसी जानकारी सामने आने से स्पैम कॉल, फिशिंग, धोखाधड़ी और अनचाहे संपर्क का खतरा बढ़ सकता है, हालांकि इंटरनेट से हर जानकारी पूरी तरह हटाना आसान नहीं है, लेकिन Google के कुछ टूल की मदद से Search में दिखाई दे रही निजी जानकारी को पहचानकर उसे हटाने की रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है. तो आइए जानते हैं कि Google Search में दिख रही निजी जानकारी कैसे रिमूव करें.
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Published at : 01 Oct 2026 08:27 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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