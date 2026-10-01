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Google Search में दिख रही निजी जानकारी? ऐसे करें Remove

Google Search में आपका फोन नंबर, ईमेल, घर का पता या दूसरी निजी जानकारी दिख रही है तो Google के कुछ टूल की मदद से ऐसी जानकारी को हटाया जा सकता है. जानिए Google पर निजी जानकारी कैसे Remove करें.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 01 Oct 2026 08:27 AM (IST)
Google Search में आपका फोन नंबर, ईमेल, घर का पता या दूसरी निजी जानकारी दिख रही है तो Google के कुछ टूल की मदद से ऐसी जानकारी को हटाया जा सकता है. जानिए Google पर निजी जानकारी कैसे Remove करें.

Google Search कई बार हमारी निजी जानकारी तक पहुंचने का रास्ता भी बन सकता है. फोन नंबर, ईमेल आईडी, घर का पता, बैंक डिटेल या सरकारी पहचान से जुड़ी जानकारी इंटरनेट पर किसी वेबसाइट, डेटा ब्रोकर प्लेटफॉर्म या पब्लिक रिकॉर्ड पेज पर मौजूद हो सकती है. ऐसी जानकारी सामने आने से स्पैम कॉल, फिशिंग, धोखाधड़ी और अनचाहे संपर्क का खतरा बढ़ सकता है, हालांकि इंटरनेट से हर जानकारी पूरी तरह हटाना आसान नहीं है, लेकिन Google के कुछ टूल की मदद से Search में दिखाई दे रही निजी जानकारी को पहचानकर उसे हटाने की रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है. तो आइए जानते हैं कि Google Search में दिख रही निजी जानकारी कैसे रिमूव करें.

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Google का Results About You फीचर यह पता लगाने में मदद करता है कि Search में आपका फोन नंबर, ईमेल पता या घर का पता कहां दिखाई दे रहा है. इसके लिए Google अकाउंट में साइन इन करके इस पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होती है. इसके बाद ईमेल या Google ऐप नोटिफिकेशन के जरिए अलर्ट लिया जा सकता है. Google Search के नतीजों को स्कैन करके एक रिपोर्ट तैयार करता है.
Google का Results About You फीचर यह पता लगाने में मदद करता है कि Search में आपका फोन नंबर, ईमेल पता या घर का पता कहां दिखाई दे रहा है. इसके लिए Google अकाउंट में साइन इन करके इस पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होती है. इसके बाद ईमेल या Google ऐप नोटिफिकेशन के जरिए अलर्ट लिया जा सकता है. Google Search के नतीजों को स्कैन करके एक रिपोर्ट तैयार करता है.
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अगर किसी Search Result में आपकी निजी जानकारी दिखाई देती है, तो उस रिजल्ट के पास दिए गए तीन डॉट वाले विकल्प पर क्लिक या टैप करके Remove result चुना जा सकता है. इसके बाद Google जानकारी हटाने का कारण पूछ सकता है और फिर Request सबमिट की जा सकती है.
अगर किसी Search Result में आपकी निजी जानकारी दिखाई देती है, तो उस रिजल्ट के पास दिए गए तीन डॉट वाले विकल्प पर क्लिक या टैप करके Remove result चुना जा सकता है. इसके बाद Google जानकारी हटाने का कारण पूछ सकता है और फिर Request सबमिट की जा सकती है.
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Google कुछ सेंसिटिव जानकारी को हटाने की Request भी एक्सेप्ट करता है. इसमें सरकारी ID नंबर, बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी, पासवर्ड, निजी हस्ताक्षर, मेडिकल रिकॉर्ड और पहचान से जुड़े कुछ साफ कंटेंट शामिल हैं. इसके लिए Google के Personal Content Removal पेज पर जाकर संबंधित कैटेगरी चुननी होती है. जरूरत पड़ने पर वेबपेज URL, Search Result लिंक और समस्या से जुड़ी जानकारी या सबूत देना पड़ सकता है.
Google कुछ सेंसिटिव जानकारी को हटाने की Request भी एक्सेप्ट करता है. इसमें सरकारी ID नंबर, बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी, पासवर्ड, निजी हस्ताक्षर, मेडिकल रिकॉर्ड और पहचान से जुड़े कुछ साफ कंटेंट शामिल हैं. इसके लिए Google के Personal Content Removal पेज पर जाकर संबंधित कैटेगरी चुननी होती है. जरूरत पड़ने पर वेबपेज URL, Search Result लिंक और समस्या से जुड़ी जानकारी या सबूत देना पड़ सकता है.
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Google Search से कोई रिजल्ट हटने का मतलब यह नहीं है कि जानकारी मूल वेबसाइट से भी मिट गई. इसके लिए वेबसाइट का Contact Page या Support Email ढूंढकर वहां Removal या Modification की Request भेजी जा सकती है. बातचीत का रिकॉर्ड संभालकर रखना भी जरूरी है. कुछ मामलों में Google पूछ सकता है कि वेबसाइट से संपर्क किया गया था या नहीं.
Google Search से कोई रिजल्ट हटने का मतलब यह नहीं है कि जानकारी मूल वेबसाइट से भी मिट गई. इसके लिए वेबसाइट का Contact Page या Support Email ढूंढकर वहां Removal या Modification की Request भेजी जा सकती है. बातचीत का रिकॉर्ड संभालकर रखना भी जरूरी है. कुछ मामलों में Google पूछ सकता है कि वेबसाइट से संपर्क किया गया था या नहीं.
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अगर वेबसाइट से जानकारी हट चुकी है, लेकिन Google Search में उसका पुराना रिजल्ट अभी भी दिख रहा है, तो Remove Outdated Content टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं Google Images में पुरानी तस्वीर दिखने पर पहले उसका URL कॉपी करके उसे Content Removal Tools के जरिए सबमिट किया जा सकता है.
अगर वेबसाइट से जानकारी हट चुकी है, लेकिन Google Search में उसका पुराना रिजल्ट अभी भी दिख रहा है, तो Remove Outdated Content टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं Google Images में पुरानी तस्वीर दिखने पर पहले उसका URL कॉपी करके उसे Content Removal Tools के जरिए सबमिट किया जा सकता है.
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Request जमा होने के बाद Google पहले Confirmation Email भेजता है, फिर कंपनी मामले की समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जानकारी मांग सकती है. इसके बाद तय किया जाता है कि कंटेंट Removal के योग्य है या नहीं और यूजर को Approval या Rejection की जानकारी दी जाती है, हालांकि हर Request एक्सेप्ट हो, यह जरूरी नहीं है. Google Search से जानकारी हटने के बाद भी वह मूल वेबसाइट या दूसरे Search Engines पर मौजूद रह सकती है.
Request जमा होने के बाद Google पहले Confirmation Email भेजता है, फिर कंपनी मामले की समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जानकारी मांग सकती है. इसके बाद तय किया जाता है कि कंटेंट Removal के योग्य है या नहीं और यूजर को Approval या Rejection की जानकारी दी जाती है, हालांकि हर Request एक्सेप्ट हो, यह जरूरी नहीं है. Google Search से जानकारी हटने के बाद भी वह मूल वेबसाइट या दूसरे Search Engines पर मौजूद रह सकती है.
Published at : 01 Oct 2026 08:27 AM (IST)
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