Google Search में दिख रही निजी जानकारी? ऐसे करें Remove

Request जमा होने के बाद Google पहले Confirmation Email भेजता है, फिर कंपनी मामले की समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जानकारी मांग सकती है. इसके बाद तय किया जाता है कि कंटेंट Removal के योग्य है या नहीं और यूजर को Approval या Rejection की जानकारी दी जाती है, हालांकि हर Request एक्सेप्ट हो, यह जरूरी नहीं है. Google Search से जानकारी हटने के बाद भी वह मूल वेबसाइट या दूसरे Search Engines पर मौजूद रह सकती है.