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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता

UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर, ने एक दूसरे को लेकर तीखी टिप्पणियां कीं हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन, नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 01 Oct 2026 04:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार में मंत्री , सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर के बीच एक बार फिर जुबानी जंग देखने को मिली. राजभर ने सपा के PDA फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा, तो अखिलेश ने भी राजभर के सवालों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए.

राजभर के इंडिया ब्लॉक में जाने को लेकर सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, 'जो सपा के वोट से जीतकर गए, वो बीजेपी के वोट से कैसे जीतेंगे.' अखिलेश ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान उन पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए. उन्होंने कहा, 'तस्वीर अपना बैकग्राउंड बता देती है.' अखिलेश ने सवाल किया कि ये होर्डिंग बीजेपी ने तो नहीं लगवाए होंगे.

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अखिलेश ने बीजेपी के बड़े कार्यालयों को लेकर भी तंज किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को इतने बड़े कार्यालय बनाने की क्या जरूरत थी, एक फ्लोर चुनाव आयोग के लिए ले लेते. उन्होंने सवाल किया, 'क्या इसके पहले कमिश्नर ने हमारे साथ न्याय किया था?' अखिलेश ने कहा, 'बीजेपी बदलो तो लोकतंत्र आएगा.'

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अखिलेश के बयानों पर क्या बोले राजभर?

अखिलेश के इस बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने सपा के PDA फॉर्मूले पर तंज कसा. राजभर ने कहा कि सपा समय-समय पर PDA का फॉर्मूला बदलती है. उन्होंने PDA का नया फॉर्मूला बताते हुए कहा कि P से परिवार, D से धनीराम या दौलतमंद और A से अपराधी. राजभर ने कहा कि P से परिवार में रामगोपाल हैं और D से धनराज नथवानी हैं. अब तीसरा उम्मीदवार कोई अपराधी खोजकर लाएंगे तो PDA पूरा हो जाएगा.

राजभर ने सवाल उठाया कि PDA में ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और मुसलमान कहां गया. उन्होंने कहा कि असली PDA ही गायब है. राजभर ने यह भी सवाल किया कि PDA में P से पंडित कहां गया. उन्होंने कहा कि एक पंडित को तो राज्यसभा भेज देते.

राजभर ने सपा के मुस्लिम नेताओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सपा में जितने मुस्लिम सांसद, विधायक और नेता हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वे अखिलेश यादव से सवाल करें. राजभर के मुताबिक, उन्हें कहना चाहिए था कि रामगोपाल हमारे वोट से राज्यसभा जाते हैं और हम विधायकों को जिताते हैं, इसलिए राज्यसभा हमारा हक है, लेकिन कोई बोलता नहीं.

'जबरदस्ती पर्चे वापस करा लिए'

राजभर ने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के निर्विरोध चुनाव को लेकर भीसवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि कन्नौज-मैनपुरी वाली सीट पर डिंपल यादव कैसे निर्विरोध जीतीं. राजभर ने आरोप लगाया कि गुंडे-माफिया लगाकर पर्चा भरने वालों को उठवा लिया गया और जबरदस्ती पर्चे वापस करा लिए गए. इसके बाद ही डिंपल यादव निर्विरोध हुईं.

राजभर ने PDA को लेकर कहा कि ये लोग किसी के नहीं हैं, न मुसलमानों के, न पिछड़ों के, न दलितों के और न सामान्य वर्ग के. उन्होंने फिर सवाल उठाया कि PDA में P से पंडित कहां गया. इस तरह अखिलेश यादव के बयान के बाद राजभर ने भी PDA, राज्यसभा उम्मीदवारों और सपा के सामाजिक समीकरण को लेकर सीधे सवाल खड़े किए.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 01 Oct 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Op Rajbhar UP NEWS Up Politics Rajya Sabha Election 2026
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